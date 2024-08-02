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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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На Олимпиаде побили второй 16-летний рекорд Фелпса

Маршан побил второй рекорд Фелпса и завоевал четвертое золото на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Француз Леон Маршан выиграл четвертое золото в Париже, победив на дистанции 200 м комплексным плаванием с лучшим результатом в истории Олимпиад
Леон Маршан
Леон Маршан (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Француз Леон Маршан выиграл золото на дистанции 200 м комплексным плаванием на Играх в Париже, установив олимпийский рекорд.

22-летний Маршан показал время 1 минута 54,06 секунды, побив установленный на Играх-2008 рекорд американца Майкла Фелпса (1.54,23).

Маршан ранее в Париже побил другой олимпийский рекорд Фелпса — на 400 м комплексом.

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Леон Маршан

Всего Маршан завоевал в Париже уже четыре золотые медали, он побеждал еще на 200 м баттерфляем и 200 м брассом.

Второе место в заплыве занял британец Данкан Скотт (1.55,31), третье — китаец Ван Шунь (1.56,00).

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