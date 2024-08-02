Российская батутистка Бладцева расплакалась после выступления на Олимпиаде

Российская батутистка расплакалась после выступления на Олимпиаде

По итогам выступления в Париже Анжела Бладцева, действующая победительница Кубка мира, осталась без медали Олимпиады, заняв пятое место

Анжела Бладцева (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Россиянка Анжела Бладцева расплакалась после выступления на соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Париже.

В финале Бладцева показала результат 55,020 балла, с помоста она уходила в слезах.

В итоге 19-летняя россиянка заняла пятое место. Победила британка Брайони Пейдж.

Бладцева является действующей победительницей Кубка мира, она была одной из фавориток олимпийского турнира.

Всего в Париже выступают 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Пока никто не смог завоевать медаль.

Таблица медалей Олимпиады