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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российская батутистка расплакалась после выступления на Олимпиаде

Российская батутистка Бладцева расплакалась после выступления на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
По итогам выступления в Париже Анжела Бладцева, действующая победительница Кубка мира, осталась без медали Олимпиады, заняв пятое место
Анжела Бладцева
Анжела Бладцева (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Россиянка Анжела Бладцева расплакалась после выступления на соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Париже.

В финале Бладцева показала результат 55,020 балла, с помоста она уходила в слезах.

В итоге 19-летняя россиянка заняла пятое место. Победила британка Брайони Пейдж.

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Спорт
Анжела Бладцева

Бладцева является действующей победительницей Кубка мира, она была одной из фавориток олимпийского турнира.

Всего в Париже выступают 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Пока никто не смог завоевать медаль.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 россияне на Олимпиаде-2024 прыжки на батуте Анжела Бладцева
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