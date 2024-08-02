Российская батутистка расплакалась после выступления на Олимпиаде
Россиянка Анжела Бладцева расплакалась после выступления на соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Париже.
В финале Бладцева показала результат 55,020 балла, с помоста она уходила в слезах.
В итоге 19-летняя россиянка заняла пятое место. Победила британка Брайони Пейдж.
Бладцева является действующей победительницей Кубка мира, она была одной из фавориток олимпийского турнира.
Всего в Париже выступают 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Пока никто не смог завоевать медаль.
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