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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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От кентавров до Джеймса Бонда. Самые яркие церемонии открытия Олимпиад

Топ самых ярких церемоний открытия Олимпийских игр
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В Париже стартовала летняя Олимпиада. «РБК Спорт» вспоминает самые яркие моменты церемоний открытия предыдущих Игр
Томас Бах и Эммануэль Макрон
Томас Бах и Эммануэль Макрон (Фото: Getty Images)

Церемония открытия Олимпийских игр — масштабное зрелище, которое иногда ждут больше, чем сами соревнования. Постановка шоу обходится организаторам в миллионы долларов, но они редко скупятся и стараются сделать его ярким и запоминающимся. Рассказываем о последних Олимпиадах с самыми эффектными церемониями открытия.

Сидней (2000)

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Олимпиаду в Сиднее преподносили как «Игры нового тысячелетия», и в связи с этим было необходимо менять формат, в том числе и для церемонии открытия. Именно в 2000-м решили, что зажжение олимпийского огня должно проходить не в середине, а в конце мероприятия. Отвечал за постановку шоу известный продюсер и режиссер Рик Берч, который ранее принимал участие в подготовке Олимпиад в Лос-Анджелесе и Барселоне.

Традиционно шоу было сосредоточено на демонстрации истории и традиций страны-хозяйки. На сцене появились всадник и австралийская скаковая лошадь, зрители увидели превращение половины стадиона в пляж и море, огненное шоу, а также услышали Олимпийский оркестр Сиднея. Центральной темой церемонии открытия стала культура аборигенов, которую продемонстрировали на шоу. Кульминацией было зажжение олимпийского огня чемпионкой мира по бегу на дистанцию 400 м Кэти Фримен, которая как раз происходит из австралийских аборигенов.

Церемония стала по тем временам революционной. А президент МОК Хуан Антонио Самаранч назвал ее самой красивой, которую когда-либо видел мир.

Афины (2004)

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Церемония открытия Олимпиады в Афинах символизировала возвращение Игр в Грецию, к их истокам. Впервые была проведена международная трансляция в формате HD. Церемония началась с 28-секундного обратного отсчета — одна секунда на каждую Олимпиаду, проведенную с тех пор, как Афины в последний раз принимали первые современные Игры. Обратный отсчет завершился фейерверком.

В центре шоу была греческая мифология, которая и положила начало Олимпийским играм. 72 тыс. зрителей на трибунах и миллионы у телеэкранов увидели кентавров, греческих богов, отражение истории, слияние прошлого и настоящего.

На церемонии выступили известные музыканты. Бьорк спела песню Oceania, которая была написана с точки зрения океана, из которого возникла вся жизнь, и описывает эволюцию человека. Пока она пела, ее платье медленно накрывало атлетов белым полотном. В конце песни на платье была показана проекция мира. А Tiesto стал первым диджеем, выступившим на Олимпийских играх.

Многие сомневались, что Греции удастся организовать шоу такого масштаба, из-за проблем с безопасностью, возникших после терактов 11 сентября. Но греки прекрасно справились. Правда, для этого им пришлось неплохо потратиться — на организацию Игр ушло около €15 млрд, большая часть из которых была потрачена как раз на обеспечение безопасности. Позже аналитики назовут расходы на Олимпиаду одной из причин финансового кризиса в Греции.

Пекин (2008)

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Китайцы не перестают удивлять весь мир своими достижениями. Не стала исключением и Олимпиада-2008 в Пекине, к организации которой город подошел с особым энтузиазмом.

Постановка китайского режиссера Чжан Имоу, который снял такие известные фильмы, как «Дом летающих кинжалов» и «Герой», рассказала о пятитысячелетней китайской истории в 50-минутном шоу, в котором приняли участие 15 тыс. человек. Развлекательная часть церемонии была сосредоточена на революционных китайских изобретениях (порох, бумага, печать и компас). Она включала все: от Великой Китайской стены до эпохи астронавтов — и подчеркивала исторические достижения в искусстве, музыке и науке. Церемония началась с выступления 2008 барабанщиков, а завершилась эффектным зажжением олимпийского огня бывшим гимнастом Ли Нином, которого подняли в воздух на скрытых тросах под своды Национального стадиона.

Открытие пекинских Игр стало самым дорогим в истории и обошлось Китаю более чем в $100 млн. Только на фейерверк организаторы потратили $1,3 млн. Церемония, включая парад спортсменов, продолжалась более трех часов и транслировалась на аудиторию свыше 4 млрд зрителей по всему миру. Те, кому посчастливилось увидеть грандиозное шоу вживую (а это 91 тыс. человек), заплатили за билеты около $700, но вряд ли пожалели.

Лондон (2012)

Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Британцы изначально понимали, что побить рекорды, установленные Пекином четырьмя годами ранее, будет сложно. Поэтому долго и тщательно готовили церемонию открытия Игр в Лондоне. Для этого был приглашен оскароносный режиссер Дэнни Бойл, снявший фильмы «На игле» и «Миллионер из трущоб».

Постановка на церемонии открытия Игр получила название «Остров чудес» и была посвящена сравнению британского прошлого и настоящего. Сначала режиссер продемонстрировал сельскую жизнь древней британской деревушки, затем перешел к индустриальной революции 1960-х годов, встрече королевы с Джеймсом Бондом, отдал дань Национальной службе здравоохранения и не забыл о других выдающихся достижениях и изобретениях — литературе, кино, музыке и телевидении.

На церемонии открытия выступили такие звезды, как Arctic Monkeys и Пол Маккартни. По официальным данным, исполнителям заплатили всего лишь по £1. Однако СМИ утверждают, что рок-группа берет за частный концерт £115 тыс., а приглашение звезды The Beatles на мероприятие обходится в £1 млн.

Лондон не стал тратиться на церемонию открытия столь же сильно, как Пекин. Расходы британцев составили £27 млн, хотя изначально в бюджет было заложено £80 млн.

Сочи (2014)

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Основной идеей церемонии открытия сочинской Олимпиады стали сны маленькой девочки, которая видит Россию и ее историю в разные периоды. Второй художественной частью церемонии был экскурс в историю страны, который начался после подъема российского флага, исполнения гимна России мужским хором Сретенского монастыря и парада спортсменов. В конце художественной части церемонии на стадионе появились олимпийские боги. Огромные фигуры спортсменов в воздухе над полем стадиона показали зрителям зимние виды спорта.

Во время шоу произошла накладка — одно из олимпийских колец над стадионом не раскрылось. Но российские телезрители могли это видеть не более нескольких секунд: в эфир пошли кадры с репетиции церемонии. В декабре того же года Эрнст сказал в интервью «Матч ТВ» о том, что в случившемся виновны ирландские риггеры (специалисты, которые работают с конструкциями на высоте), уронившие кольцо, но не сообщившие об инциденте.

Рио-де-Жанейро (2016)

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Непредвиденные миллиардные расходы на строительство олимпийских объектов вынудили организаторов провести церемонию открытия Олимпиады-2016 скромнее, чем предыдущие. Продюсер шоу Фернанду Мейреллиш заявил, что ему «было бы стыдно тратить огромные средства, в то время как страна нуждается в санитарной очистке и деньгах на образование». Он подчеркнул, что из-за маленького бюджета шоу будет избегать «высокотехнологичных» идей, а директор церемонии Леонардо Каэтано добавил, что концепция подчеркнет оригинальность, а креативность, ритм и эмоции все компенсируют.

Организаторам успешно удалось представить культуру Бразилии, включая ее ландшафты и леса, историю бразильского народа, восходящую к приходу португальцев, музыку и самбу, а также красоту местных фавел. Часть шоу была посвящена темам сохранения окружающей среды и изменения климата.

Бюджет открытия Игр в Рио составил $20 млн. Организаторам удалось сэкономить значительную часть средств. Компенсировать затраты они решили с помощью цен на билеты — самые дорогие обошлись зрителям в $1400.

Пхёнчхан (2018)

Фото: Getty Images/Fotobank
Фото: Getty Images/Fotobank

Официальный слоган XXIII Олимпийских игр — Passion. Connected, что можно перевести как «Объединяющая страсть». Символично, что в ходе церемонии прозвучала песня Джона Леннона Imagine («Представь себе») о мире во всем мире. Участники церемонии зажгли свечи, символизирующие уют семейного очага, а затем выстроились в образы голубей мира.

Авторы сценария церемонии сделали основную ставку на передовые технологии — перед зрителями предстали образы оцифрованного мира, в частности 120 дверей в будущее. С помощью цифровых технологий центр арены превратился в медиацентр, который образно передал во все уголки планеты главный смысловой посыл этих Игр — мир во всем мире.

Бюджет церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане составил около 70 млрд вон ($64,3 млн). Изначально траты оценивались в 100 млрд вон (около $92 млн).

Токио (2020)

Фото: globallookpress
Фото: globallookpress

Главной героиней вступительной части церемонии стала японская боксерша Ариса Цубата, которая обидно не отобралась на домашнюю Олимпиаду-2020. В самом начале церемонии она в полном одиночестве отстраненно занималась на беговой дорожке, как бы символизируя пандемийную самоизоляцию и абсолютную неопределенность своего спортивного будущего, которую ощутили на себе тысячи атлетов по всему миру в 2020 году.

После торжественного поднятия флага Японии шоу вновь продолжилось темой страшных последствий ковид-пандемии в виде минималистичного танцевального номера актера Мираи Мориямы, который в пыльных белых одеждах изображал страдания человечества и скорбь об ушедших. Печальный перформанс завершился минутой молчания на стадионе.

Далее по сюжету церемонии случилась традиционная для подобных мероприятий минутка истории, и на этот раз нам показали кусочек из жизни Японии периода Эдо, когда основным строительным материалом в Стране восходящего солнца было дерево.

В 2013 году бюджет Игр в Токио составлял $7,3 млрд, а в 2019-м — уже $12,6 млрд. Решение о переносе Олимпиады-2020 обошлось оргкомитету в $3,3 млрд — смета, согласно официальным данным, превысила $15,9 млрд.

Главная арена Игр — Национальный стадион, который обошелся в $1,4 млрд. Он был построен на месте Олимпийского стадиона Игр 1964 года.

Пекин (2022)

Фото: Richard Heathcote / Getty Images
Фото: Richard Heathcote / Getty Images

На пекинском Национальном стадионе в феврале 2022-го года прошло открытие зимних Олимпийских игр. Арена приняла эту торжественную церемонию во второй раз: в 2008 году там же стартовала летняя Олимпиада. Пекин стал единственным в истории городом, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры. 

Из-за пандемии делегации для церемонии были серьезно сокращены. Многие спортсмены отказались от участия из-за риска заразиться коронавирусом. Церемония шла менее трех часов. Для сравнения: открытие Олимпиады в Токио длилось около четырех

В красочном шоу, постановщиком которого был кинорежиссер Чжан Имоу, было задействовано около 3 тыс. человек. Организаторы создали цветочную выставку с помощью светодиодного шоу.

Китайская государственная телекомпания CGTN сообщала, что стоимость проведения Олимпийских игр 2022 года составила $3,9 млрд. Это многократно меньше, чем стоила летняя Олимпиада 2008 года в том же Пекине, — $43 млрд в ценах того времени. Официальные затраты Китая, связанные напрямую со спортом, на предыдущую Олимпиаду оценивались в $6,8 млрд (в ценах 2015 года), отмечается в исследовании оксфордских экономистов.

Париж (2024)

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Парад спортсменов на церемонии открытия летних Олимпийских игр впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене.

По сюжету церемонии человек в маске получил олимпийский факел от детей, которым его отдал Зинедин Зидан, и пробежал с ним через центр города и его основные достопримечательности к площади Трокадеро. В разных местах на набережной Сены выступили такие артисты, как Леди Гага, Ая Накамура, Джо Дюплантье, Селин Дион, танцоры «Мулен Руж» и другие.

Париж не избежал тенденции к перерасходам. Первоначальный бюджет составлял порядка $6,8 млрд. Организаторы утверждают, что основной причиной роста стоимости стала инфляция.

В бюджет Олимпиады не включены $1,5 млрд для очистки Сены и около $3,8 млрд на продление линии метро. Чиновники заявили, что это были проекты, которые планировали реализовать в любом случае, и они были учтены в других бюджетах.

И даже с этими тратами Игры в Париже стали самыми дешевыми в ХХI веке. В третьем тысячелетии летние Игры обходились организаторам не менее чем в $15 млрд.

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