Россиянка вышла в финал Олимпиады в прыжках на батуте
Россиянка Анжела Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Париже.
В квалификации в лучшей из своих двух попыток она показала четвертый результат из 16 участниц — 55,710 балла.
Лучшей была китаянка Чжу Сюэин (56,720), второй результат у белоруски Виолетты Бордиловской (56,340).
Медали в этом виде будут разыграны позднее 2 августа.
19-летняя Бладцева — единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Она является одной из 15 российских спортсменов, которые принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В нынешнем сезоне Бладцева выиграла Кубок мира в общем зачете.
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