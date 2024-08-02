Россиянка Бладцева вышла в финал Олимпиады в прыжках на батуте

Россиянка вышла в финал Олимпиады в прыжках на батуте

В квалификации 19-летняя Анжела Бладцева показала четвертый результат

Анжела Бладцева (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Россиянка Анжела Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Париже.

В квалификации в лучшей из своих двух попыток она показала четвертый результат из 16 участниц — 55,710 балла.

Лучшей была китаянка Чжу Сюэин (56,720), второй результат у белоруски Виолетты Бордиловской (56,340).

Медали в этом виде будут разыграны позднее 2 августа.

19-летняя Бладцева — единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Она является одной из 15 российских спортсменов, которые принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В нынешнем сезоне Бладцева выиграла Кубок мира в общем зачете.

Таблица медалей Олимпиады