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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В Париже возбудили шесть дел о продаже поддельных билетов на Олимпиаду

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Олимпиада-2024 в Париже
Несколько туристов обратились в полицию с жалобами на поддельные билеты на соревнования, купленные в интернете
Соревнования по пляжному волейболу в Париже
Соревнования по пляжному волейболу в Париже (Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Сотрудники управления по экономическим и финансовым вопросам (SDAEF) начали шесть расследований по фактам продажи поддельных билетов на Олимпийские игры. Несколько историй обманутых в Париже туристов и местных жителей публикует Le Parisien.

Большинство мошенников, по словам правоохранителей, торгуют фальшивыми билетами через соцсети. 27 июля 24-летний мужчина нашел на Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) объявление о продаже места на соревнования по троеборью в парке Версальского дворца. Пользователь перевел €160 через приложение мгновенных платежей, но заветные билеты так и не получил.

30 июля 26-летний парижанин нашел в соцсетях два билета на Олимпийские игры за €320. После получения перевода на Paylib (сервис мобильных платежей для французских банков) продавец перестал отвечать.

В аналогичной ситуации оказалась 24-летняя француженка из О-де-Сена, которая планировала попасть на финал по конкуру в Версальский дворец. 31 июля она заметила в одном сообществе объявление — четыре места по €160 каждое. Девушка перевела на указанный счет Paylib €640 и вскоре поняла, что стала жертвой мошенников.

Также в преддверии Олимпиады мошенники создали множество сайтов-подделок, предлагающих приобрести билеты на соревнования. На одной из таких площадок 19-летняя туристка из Швейцарии потеряла €870, однако ее история отличается от предыдущих. Через несколько дней девушка получила письмо с тремя билетами, как и планировалось. Придя 31 июля на арену «Берси» она не смогла пройти пункт контроля: QR-коды на билетах оказались фальшивыми, как и сайт, на котором были куплены билеты.

В мае 47-летняя жительница Люксембурга оплатила два места на соревнованиях по настольному теннису. Билеты обошлись женщине в €260 и снова оказались подделкой. Еще на одном фейковом сайте попал на крючок мошенников 33-летний парижанин. 25 июля он внес оплату за билеты в размере €300, но так их и не получил.

Власти Франции напомнили жителям и гостям Парижа, что официальные билеты продаются только в электронном виде и только на официальном сайте. «Если вам предлагают бумажный билет, это мошенники. QR-код на билете динамический и регулярно меняется», — пояснила Le Parisien Магали Кайя, заместитель директора по борьбе с финансовой преступностью Национального управления судебной полиции.

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