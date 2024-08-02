TMZ узнал об участии Тома Круза в церемонии закрытия Олимпиады
Актер Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщает TMZ со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что актер предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) идею, как связать Игры в Париже с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. Предполагается, что Круз спустится по канату с верхней части «Стад де Франс» с олимпийским флагом.
Также таблоид узнал, что в марте Круз снял видеоклип для Игр в Лос-Анджелесе, в котором он путешествовал с олимпийским флагом из Франции в США. В конце видеоклипа он приземлился с парашютом на надпись Hollywood. Ролик покажут после трюка актера в Париже.
В 2004 году Круз участвовал в олимпийских мероприятиях — пронес огонь в Лос-Анджелесе перед началом Игр в Афинах.
Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа.
Том Круз — американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Он трижды становился обладателем премии «Золотой глобус» и четырежды номинировался на «Оскар», в том числе за роли в фильмах «Человек дождя» и «Магнолия».
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