TMZ узнал об участии Тома Круза в церемонии закрытия Олимпиады

TMZ: Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Издание отмечает, что актер предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) идею, как связать Игры в Париже с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году

Том Круз (Фото: Fred Duval / Global look press)

Актер Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что актер предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) идею, как связать Игры в Париже с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. Предполагается, что Круз спустится по канату с верхней части «Стад де Франс» с олимпийским флагом.

Также таблоид узнал, что в марте Круз снял видеоклип для Игр в Лос-Анджелесе, в котором он путешествовал с олимпийским флагом из Франции в США. В конце видеоклипа он приземлился с парашютом на надпись Hollywood. Ролик покажут после трюка актера в Париже.

В 2004 году Круз участвовал в олимпийских мероприятиях — пронес огонь в Лос-Анджелесе перед началом Игр в Афинах.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа.

Том Круз — американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Он трижды становился обладателем премии «Золотой глобус» и четырежды номинировался на «Оскар», в том числе за роли в фильмах «Человек дождя» и «Магнолия».