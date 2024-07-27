Более 20 россиян покинули сборную из-за санкций и выступят на Олимпиаде

Кто покинул сборную России из-за санкций и выступит на Олимпиаде

Более 100 российских спортсменов прокинули сборную России после начала военной операции на Украине. Кто из них выступит на Олимпиаду и за какие сборные — в материале «РБК Спорт»

Елена Куличенко (Фото: Соцсети Елены Куличенко)

Российские сборные столкнулись с массовым отъездом спортсменов из-за отстранения от международных соревнований после начала спецоперации на Украине. С 24 февраля более сотни российских спортсменов сменили гражданство.

Из них 22 спортсмена выступят на Олимпиаде под другим флагом. Наибольшую выгоду от массового отъезда российских спортсменов получили сборные Узбекистана и Сербии, в состав которых на Олимпиаду пробились по четыре россиянина.

Самые титулованные из экс-российских спортсменов на Олимпиаде

Вице-чемпионка Олимпиады в Токио в академической гребле среди одиночниц Анна Пракатень выступает за Узбекистан с апреля 2023 года.

Уроженка Минска Пракатень представляла сборную Белоруссии до 2016 года. В 2017 году она переехала в Санкт-Петербург.

В Токио Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, выигравшей олимпийскую медаль в академической гребле, после серебра Антонины Махиной на Играх-1980. Пракатень также является чемпионкой Европы 2021 года.

Борец Ахмед Тажудинов с осени 2022 года выступает за Бахрейн. На чемпионате мира-2023 он нанес двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву первое поражение с 2017 года.

В 1/2 финала Садулаев получил травму шеи и не смог завершить поединок.Примечательно, что Тажудинов тренируется в Махачкале в школе имени Садулаева, за Бахрейн выступает с осени 2022 года. Он завоевал первую медаль для Бахрейна на ЧМ по борьбе.

Борец греко-римского стиля Георгий Тибилов в начале 2023 года перешел в сборную Сербии и следом выиграл бронзу на чемпионате мира и европейском первенстве.