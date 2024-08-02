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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Украинская рекордсменка мира вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту

Мировая рекордсменка украинка Магучих вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ярослава Магучих показала в квалификации результат 1,95 м. В финал также вышла россиянка Елена Куличенко, которая с 2021 года выступает за Кипр
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Украинка Ярослава Магучих преодолела квалификацию в прыжках в высоту на Олимпиаде в Париже.

Ее результат составил 1,95 м.

Магучих считается главной фавориткой турнира. В начале июля украинка с результатом 2,10 м побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года.

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Фото:Andrew Redington / Getty Images

Кроме того, в финал олимпийских соревнований с результатом 1,92 м вышла представляющая Кипр россиянка Елена Куличенко. За островное государство она выступает с 2021 года, на церемонии открытия Олимпиады в Париже спортсменка была знаменосцем страны.

Медали в прыжках в высоту у женщин будут разыграны 4 августа.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Олимпиада-2024 прыжки в высоту Ярослава Магучих Елена Куличенко
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