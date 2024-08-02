Мировая рекордсменка украинка Магучих вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту

Украинская рекордсменка мира вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту

Ярослава Магучих показала в квалификации результат 1,95 м. В финал также вышла россиянка Елена Куличенко, которая с 2021 года выступает за Кипр

Ярослава Магучих (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Украинка Ярослава Магучих преодолела квалификацию в прыжках в высоту на Олимпиаде в Париже.

Ее результат составил 1,95 м.

Магучих считается главной фавориткой турнира. В начале июля украинка с результатом 2,10 м побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года.

Кроме того, в финал олимпийских соревнований с результатом 1,92 м вышла представляющая Кипр россиянка Елена Куличенко. За островное государство она выступает с 2021 года, на церемонии открытия Олимпиады в Париже спортсменка была знаменосцем страны.

Медали в прыжках в высоту у женщин будут разыграны 4 августа.