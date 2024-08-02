Украинская рекордсменка мира вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту
Украинка Ярослава Магучих преодолела квалификацию в прыжках в высоту на Олимпиаде в Париже.
Ее результат составил 1,95 м.
Магучих считается главной фавориткой турнира. В начале июля украинка с результатом 2,10 м побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года.
Кроме того, в финал олимпийских соревнований с результатом 1,92 м вышла представляющая Кипр россиянка Елена Куличенко. За островное государство она выступает с 2021 года, на церемонии открытия Олимпиады в Париже спортсменка была знаменосцем страны.
Медали в прыжках в высоту у женщин будут разыграны 4 августа.
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