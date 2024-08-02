 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

На Олимпийских играх перепутали флаги России и СССР

В трансляции Олимпийских игр перепутали флаги России и СССР
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В титрах перед началом соревнований по метанию молота показали обладателей мирового и олимпийского рекордов. Оба они советские спортсмены, но рядом с фамилией одного из них поставили российский флаг
Фото: Panoramic / Global look press
Фото: Panoramic / Global look press

Редакторы трансляции Олимпийских игр перепутали флаги России и СССР. Это произошло перед началом соревнований по метанию молота.

В титрах внизу экрана были указаны обладатели мирового и олимпийского рекордов в этой дисциплине — Юрий Седых и Сергей Литвинов — и их результаты.

Фото: Скриншот Eurosport
Фото: Скриншот Eurosport

Седых установил мировой рекорд в 1986 году (86,74 м), напротив его имени в титрах был флаг СССР. Литвинову же принадлежит олимпийский рекорд, который он поставил в 1988-м (84,80 м), еще до развала Советского Союза. Однако в его случае был указан уже флаг России.

Это второй случай, когда в трансляции Игр в Париже появляется флаг России. Перед заплывами на 200 метров брассом телевизионщики представили мировой рекорд Евгении Чикуновой.

На Олимпиаде в Париже российские атлеты выступают в нейтральном статусе — без флага, гимна и других национальных символов.

Власти повысят пошлины на алкоголь и цветы из недружественных стран

В ВТБ спрогнозировали «экстравысокие» ставки по вкладам до конца года

Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: «Был уверен, что умру в тюрьме»

Подборка законов, которые сегодня утвердил Совет Федерации

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

Акции Intel рухнули на 19%

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
летние Олимпийские игры Олимпийские игры флаг России СССР онлайн-трансляция трансляция
Материалы по теме
Россия без медалей в прыжках на батуте. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Россиянка вышла в финал Олимпиады в прыжках на батуте
Спорт
Расписание соревнований с россиянами на второй неделе Олимпиады в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
ФНС начислила Ивлеевой долг в ₽3,7 млнОбщество, 15:45
Акции «Сургутнефтегаза» подешевели после выхода отчетности по РСБУИнвестиции, 15:44
Омбудсмен Дагестана взял на контроль смерть избитого в РОВД военногоОбщество, 15:42
Генпрокурор в Совфеде показал сенаторам копию уголовного дела СавельеваПолитика, 15:38
SberCIB спрогнозировал падение рубля в августеИнвестиции, 15:34
На Олимпийских играх перепутали флаги России и СССРСпорт, 15:32
СК раскрыл, в чем подозревают сенатора Савельева⁠Политика, 15:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия без медалей в прыжках на батуте. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 15:30
Россиянка осталась без медали в прыжках на батуте на ОлимпиадеСпорт, 15:29
МИД Болгарии предупредил о временной приостановке приема заявок на визыПолитика, 15:22
Что такое динамическая защита телефонного номераРБК и MТС Exolve, 15:21
Песков не исключил, что Гершкович сможет взять у Путина интервьюПолитика, 15:10
Ефимов сообщил об усилении контроля за площадью квартир в МосквеГород, 15:07
Обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с главным тренеромСпорт, 15:02