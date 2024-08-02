На Олимпийских играх перепутали флаги России и СССР

В титрах перед началом соревнований по метанию молота показали обладателей мирового и олимпийского рекордов. Оба они советские спортсмены, но рядом с фамилией одного из них поставили российский флаг

Фото: Panoramic / Global look press

Редакторы трансляции Олимпийских игр перепутали флаги России и СССР. Это произошло перед началом соревнований по метанию молота.

В титрах внизу экрана были указаны обладатели мирового и олимпийского рекордов в этой дисциплине — Юрий Седых и Сергей Литвинов — и их результаты.

Фото: Скриншот Eurosport

Седых установил мировой рекорд в 1986 году (86,74 м), напротив его имени в титрах был флаг СССР. Литвинову же принадлежит олимпийский рекорд, который он поставил в 1988-м (84,80 м), еще до развала Советского Союза. Однако в его случае был указан уже флаг России.

Это второй случай, когда в трансляции Игр в Париже появляется флаг России. Перед заплывами на 200 метров брассом телевизионщики представили мировой рекорд Евгении Чикуновой.

На Олимпиаде в Париже российские атлеты выступают в нейтральном статусе — без флага, гимна и других национальных символов.