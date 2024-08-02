Американские бегуны побили мировой рекорд в эстафете на Олимпиаде
Сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекорд в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпиаде в Париже.
В предварительном забеге Вернон Норвуд, Шамир Литтл, Брайс Дидмон и Кейлин Браун показали результат 3 минуты 7,41 секунды.
Американцы улучшили собственный рекорд (3.08,80), который был установлен в августе 2023 года в Будапеште.
Медали в этом виде будут разыграны 3 августа.
Это был первый мировой рекорд, установленный легкоатлетами на нынешней Олимпиаде.
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