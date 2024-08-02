 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Американские бегуны побили мировой рекорд в эстафете на Олимпиаде

Американские бегуны побили мировой рекорд в эстафете 4х400 м на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Вернон Норвуд, Шамир Литтл, Брайс Дидмон и Кейлин Браун показали рекордное время в предварительном забеге в смешанной эстафете 4х400 м
Вернон Норвуд
Вернон Норвуд (Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters)

Сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекорд в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпиаде в Париже.

В предварительном забеге Вернон Норвуд, Шамир Литтл, Брайс Дидмон и Кейлин Браун показали результат 3 минуты 7,41 секунды.

Американцы улучшили собственный рекорд (3.08,80), который был установлен в августе 2023 года в Будапеште.

Медали в этом виде будут разыграны 3 августа.

Это был первый мировой рекорд, установленный легкоатлетами на нынешней Олимпиаде.

Какие рекорды будут побиты на Олимпиаде в Париже
Спорт
Фото:David Ramos / Getty Images

Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве. Подробнее

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до семи

Как правильно дегустировать и подавать вино

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Олимпиада-2024
Материалы по теме
Украинская рекордсменка мира вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту
Спорт
Первая медаль России и золото Белоруссии. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 18:43
Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийстваПолитика, 21:39
Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло десятиОбщество, 21:30
Белоруссия завоевала первое золото на Олимпиаде в ПарижеСпорт, 21:28
Первая медаль России и золото Белоруссии. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:27
«Совет осетин» обратился в СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана»Политика, 21:22
Харрис набрала необходимые голоса делегатов для выдвиженияПолитика, 21:17
Сенатор Савельев в ожидании суда по мере пресечения. ВидеоОбщество, 21:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днем траура после обрушения домаОбщество, 21:08
Зачем США продлили возможность работать с Мосбиржей в условиях санкцийФинансы, 21:04
Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до восьмиОбщество, 20:57
Российские фигуристы не смогут посетить официальное награждение в ПарижеСпорт, 20:56
Андрей Пивоваров призвал Запад «протянуть руку» россиянамПолитика, 20:49
Американские бегуны побили мировой рекорд в эстафете на ОлимпиадеСпорт, 20:34
Законы в России и госрезерв в биткоине. События недели в мире криптовалютКрипто, 20:33