Американские бегуны побили мировой рекорд в эстафете 4х400 м на Олимпиаде

Американские бегуны побили мировой рекорд в эстафете на Олимпиаде

Вернон Норвуд, Шамир Литтл, Брайс Дидмон и Кейлин Браун показали рекордное время в предварительном забеге в смешанной эстафете 4х400 м

Вернон Норвуд (Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters)

Сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекорд в смешанной эстафете 4х400 м на Олимпиаде в Париже.

В предварительном забеге Вернон Норвуд, Шамир Литтл, Брайс Дидмон и Кейлин Браун показали результат 3 минуты 7,41 секунды.

Американцы улучшили собственный рекорд (3.08,80), который был установлен в августе 2023 года в Будапеште.

Медали в этом виде будут разыграны 3 августа.

Это был первый мировой рекорд, установленный легкоатлетами на нынешней Олимпиаде.