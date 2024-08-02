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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Участник Олимпиады из Афганистана попался на допинге

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Олимпиада-2024 в Париже
Афганский дзюдоист Мохаммад Самим Файзад сдал положительную допинг‑пробу на Олимпиаде в Париже, где он выступал в категории до 81 кг
Мохаммад Самим Файзад
Мохаммад Самим Файзад (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Допинг-проба афганского дзюдоиста Мохаммада Самима Файзада, взятая во время Олимпийских игр в Париже, дала положительный результат на анаболический стероид станозолол. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по тестированию (ITA)

Проба была взята 30 июля после схватки 1/16 финала в категории до 81 кг, в которой Файзад уступил Вахиду Борхашвили из Австрии.

На Файзада наложили временное отстранение, у дзюдоиста есть право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) и запросить анализ пробы Б.

Это была первая соревновательная проба с допингом на Олимпиаде в Париже. До этого были две внесоревновательные.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 дзюдо допинг Афганистан
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