Участник Олимпиады из Афганистана попался на допинге
Допинг-проба афганского дзюдоиста Мохаммада Самима Файзада, взятая во время Олимпийских игр в Париже, дала положительный результат на анаболический стероид станозолол. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по тестированию (ITA)
Проба была взята 30 июля после схватки 1/16 финала в категории до 81 кг, в которой Файзад уступил Вахиду Борхашвили из Австрии.
На Файзада наложили временное отстранение, у дзюдоиста есть право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) и запросить анализ пробы Б.
Это была первая соревновательная проба с допингом на Олимпиаде в Париже. До этого были две внесоревновательные.
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