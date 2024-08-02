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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Обидчик Медведева разгромно проиграл в полуфинале Олимпиады

Алькарас разгромил обидчика Медведева в полуфинале Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Канадец Феликс Оже-Альяссим уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 1:6, 1:6
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас вышел в финал олимпийского турнира в Париже.

В 1/2 финала 21-летний испанец, посеянный на турнире под вторым номером, победил канадца Феликса Оже-Альяссима, 19-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:1.

В финале Алькарас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия).

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Оже-Альяссим в 1/8 финала победил россиянина Даниила Медведева.

Матч за бронзу в мужском одиночном разряде в Париже состоится 3 августа, финал — 4 августа.

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