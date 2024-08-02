МОК забеспокоился о безопасности проваливших гендерный тест боксерш

Организаторы Олимпиады занялись вопросом обеспечения безопасности двух участниц турнира по боксу, из-за которых разгорелся гендерный скандал

Соревнования по боксу на Олимпиаде в Париже (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Международный олимпийский комитет (МОК) занялся вопросом обеспечения безопасности боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые провалили гендерный тест на ЧМ-2023. Об этом на пресс-конференции 2 августа заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

МОК одобрил участие спортсменок в женском боксерском турнире, несмотря на то, что во время ЧМ-2023 обе не смогли пройти гендерный тест. По результатам анализов в их организмах были обнаружены XY-хромосомы и повышенный тестостерон, сообщали в IBA (Международной ассоциации бокса, ныне лишенной международного признания).

В соревнованиях в Париже итальянская боксерша Анджела Карини сдалась на 46-й секунде поединка 1/8 финала (вес до 66 кг) против Иман Хелиф, заявив, что бой неравен. На следующий день, 2 августа, Карини объявила о завершении спортивной карьеры. О героинях скандала высказались многие медийные личности и представители власти.

На пресс-конференции 2 августа Марк Адамс заявил, что «со вчерашнего дня мы [члены комитета] занимаемся безопасностью этих двух спортсменок, идет масса оскорблений в их адрес из-за дезинформации». По его словам, организаторы Олимпиады находятся «в тесном контакте со спортсменками и их окружением».

Международная ассоциация бокса (IBA) осудила участие Иман Хелиф из Алжира на олимпийском турнире. Заявление опубликовано на сайте IBA. В организации отметили, что стремятся защитить женщин-боксеров и осуждают как МОК, так и World Boxing за допуск к соревнованиям спортсменов, «не имеющих на это права».

Ранее МОК сделал заявление о том, что «как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол и возраст спортсменов определяются на основе их паспорта». Адамс добавил, что спортсменки стали «жертвами внезапного и произвольного решения IBA, когда они были внезапно дисквалифицированы без какой-либо надлежащей правовой процедуры».