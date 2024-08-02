МОК призвал Кремлева прекратить агрессию в сторону Баха
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс на пресс-конференции отреагировал на обращение главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева в адрес главы организации Томаса Баха.
Перед стартом Олимпиады-2024 на 142‑й сессии МОК исключили IBA из списка признанных международных федераций. Президент IBA Умар Кремлев в своем Telegram-канале опубликовал видеоролики, в которых раскритиковал Баха и сообщил, что организация запускает расследование против МОК.
«Я думаю, что никому не нравится видеть агрессию от кого-либо в сети. У нас уже было несколько случаев онлайн-агрессии против целого ряда атлетов, даже по вопросу бокса. Это неприемлемо. Надеемся, что это прекратится. Не уверен, что способен остановить это. Однако это точно не помогает проведению Игр и сплочению», — сказал Адамс.
IBA в октябре 2022 года допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под флагами своих стран вопреки рекомендациям МОК (единственной из организаций признанных МОК на тот момент). После этого решения ряд национальных федераций вышли из IBA.
Олимпийский турнир по боксу в Токио проводила специальная комиссия МОК. Боксерские турниры на Олимпиадах 2024 и 2028 годов также пройдут без участия IBA. В мае МОК объявил, что запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций — членов IBA.
Признание IBA было приостановлено МОК еще при предыдущем руководстве федерации в 2019 году из-за проблем с управлением, финансами и судейством. С 2020 года IBA возглавляет Кремлев, который сообщил о погашении всех долгов, однако в МОК считают, что организация сделала недостаточно.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.
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