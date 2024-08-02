 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

МОК призвал Кремлева прекратить агрессию в сторону Баха

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В Международном олимпийском комитете (МОК) назвали неприемлемой критику Умара Кремлева в адрес главы организации Томаса Баха
Умар Кремлев
Умар Кремлев (Фото: Global Look Press)

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс на пресс-конференции отреагировал на обращение главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева в адрес главы организации Томаса Баха.

Перед стартом Олимпиады-2024 на 142‑й сессии МОК исключили IBA из списка признанных международных федераций. Президент IBA Умар Кремлев в своем Telegram-канале опубликовал видеоролики, в которых раскритиковал Баха и сообщил, что организация запускает расследование против МОК.

«Я думаю, что никому не нравится видеть агрессию от кого-либо в сети. У нас уже было несколько случаев онлайн-агрессии против целого ряда атлетов, даже по вопросу бокса. Это неприемлемо. Надеемся, что это прекратится. Не уверен, что способен остановить это. Однако это точно не помогает проведению Игр и сплочению», — сказал Адамс.

Кремлев назвал возглавляемую им боксерскую федерацию «костью в горле» МОК
Спорт
Умар Кремлев

IBA в октябре 2022 года допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под флагами своих стран вопреки рекомендациям МОК (единственной из организаций признанных МОК на тот момент). После этого решения ряд национальных федераций вышли из IBA.

Олимпийский турнир по боксу в Токио проводила специальная комиссия МОК. Боксерские турниры на Олимпиадах 2024 и 2028 годов также пройдут без участия IBA. В мае МОК объявил, что запретит участвовать в Олимпиаде 2028 года спортсменам из национальных федераций — членов IBA.

Признание IBA было приостановлено МОК еще при предыдущем руководстве федерации в 2019 году из-за проблем с управлением, финансами и судейством. С 2020 года IBA возглавляет Кремлев, который сообщил о погашении всех долгов, однако в МОК считают, что организация сделала недостаточно.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Власти повысят пошлины на алкоголь и цветы из недружественных стран

В ВТБ спрогнозировали «экстравысокие» ставки по вкладам до конца года

Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: «Был уверен, что умру в тюрьме»

Подборка законов, которые сегодня утвердил Совет Федерации

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

Акции Intel рухнули на 19%

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024 Умар Кремлев Международная ассоциация бокса (IBA) Томас Бах
Материалы по теме
МОК сделал заявление по поводу скандала с боксершами на Олимпиаде
Спорт
В Кремле оценили участие в Олимпиаде проваливших гендерный тест боксерш
Спорт
IBA осудила участие на Олимпиаде провалившей гендерный тест боксерши
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 92,85 (-0,67) Инвестиции, 01 авг, 17:32 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 85,78 (-0,33) Инвестиции, 01 авг, 17:32
Жителя Нижегородской области задержали за съемку видео по заданию СБУПолитика, 14:14
Лукашенко рассказал о просьбе к БогуПолитика, 14:09
В ожидании первой российской медали. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 14:05
АвтоВАЗ сообщил о снижении продаж третий месяц подрядАвто, 14:04
СФ одобрил закон о сокращении срока гарантий на новостройкиНедвижимость, 14:04
Совфед одобрил закон о защите единственного ипотечного жилья банкротовНедвижимость, 14:03
Расписание соревнований с россиянами во второй неделе Олимпиады в ПарижеСпорт, 14:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Ростове задержали «банду техподдержки» телефонных мошенников с УкраиныПолитика, 13:59
CNN рассказал о тайной встрече ЦРУ и разведки России по обменуПолитика, 13:59
МОК призвал Кремлева прекратить агрессию в сторону БахаСпорт, 13:58
МОК забеспокоился о безопасности проваливших гендерный тест боксершСпорт, 13:56
Инвестор Berkshire предположил «значительное» сокращение доли в AppleИнвестиции, 13:53
Как закон о криптовалюте повлияет на физлиц. Что будет с обменникамиКрипто, 13:52
Совфед одобрил запрет продажи энергетиков несовершеннолетнимОбщество, 13:47