Украинская легкоатлетка вылетела с Олимпиады в Париже
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко не смогла пройти квалификацию Олимпийских игр в Париже в прыжках в высоту.
Левченко выполнила три неудачных попытки на начальной планке 1,83 м, завершив выступления на Играх-2024. Украинка стала единственной в группе В, кому не удалось взять первую высоту.
Ее соотечественница и главная фаворитка турнира Ярослава Магучих квалификацию преодолела. Ее результат составил 1,95 м.
Для выхода в финал необходимо было либо прыгнуть на 1,97 м либо попасть в 12 лучших по результатам квалификационного этапа.
26-летняя Левченко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, двукратной чемпионкой Украины (2018, 2019). На Олимпиаде-2020 в Токио она заняла восьмое место.
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