В какие дни ждать медалей от россиян на Олимпиаде
Кто выступит на Олимпиаде
На Олимпийских играх выступят 15 россиян из-за санкций в отношении всего российского спорта. Ранее в составе российской команды было не менее 280 спортсменов на летних Играх, не менее 160 — на зимних.
Россияне будут выступать в качестве нейтральных спортсменов.
Cостав российской команды на Олимпиаду
Теннис (7)
- Даниил Медведев
- Роман Сафиуллин
- Екатерина Александрова
- Мирра Андреева
- Павел Котов
- Диана Шнайдер
- Елена Веснина
Велоспорт (3)
- Тамара Дронова
- Алена Иванченко
- Глеб Сырица
Гребля на байдарках и каноэ (3)
- Алексей Коровашков
- Захар Петров
- Олеся Ромасенко
Плавание (1)
- Евгений Сомов
Прыжки на батуте (1)
- Анжела Бладцева
От кого ждать медалей
Россияне претендуют на семь комплектов наград в трех видах — теннисе, прыжках на батуте, а также в гребле на байдарках и каноэ.
При этом российский теннисист Даниил Медведев не считается фаворитом в одиночном разряде, поскольку традиционно неважно выступает на парижском грунте. Из россиян в Париже обычно неплохо выступал Карен Хачанов, который отказался от выступления.
У девушек стоит ждать сюрпризов от 17-летней Мирры Андреевой. На последнем «Ролан Гаррос» она сенсационно дошла до полуфинала. Именно Андреева и Медведев сыграют в миксте.
В парах сыграют Медведев / Сафиуллин, Андреева / Шнайдер и Александрова /Елена Веснина. Они не входят в число сеяных. Но турнир в парах, как и миксте, менее предсказуем, в отличие от одиночных разрядов.
В прыжках на батуте от России выступит 18-летняя Анжела Бладцева. В нынешнем сезоне она выиграла общий зачет Кубка мира.
В гребле медали может принести 19-летний российский каноист Захар Петров. На первых же стартах он завоевал серебро Кубка мира в одиночке на 1000 м. Петров выступит также в двойке на 500 м с 32-летними Алексеем Коровашковым, бронзовым призером ОИ-2012 в каноэ-двойке на 1000 м, пятикратным чемпионом мира. Корвашков завоевал лицензию в паре с не менее опытным Иваном Штылем. Однако призера Лондона-2012 и многократного чемпиона мира не пустили на Игры. Коровашков при этом также выступит в одиночке на 1000 м.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной