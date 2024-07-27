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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В какие дни ждать медалей от россиян на Олимпиаде

Расписание медальных для россиян соревнований на Олимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В Париже стартовали Олимпийские игры. Первую медаль Россия может завоевать 2 августа
Российская теннисистка&nbsp;Мирра Андреева
Российская теннисистка Мирра Андреева (Фото: Global Look Press)

Кто выступит на Олимпиаде

На Олимпийских играх выступят 15 россиян из-за санкций в отношении всего российского спорта. Ранее в составе российской команды было не менее 280 спортсменов на летних Играх, не менее 160 — на зимних.

Россияне будут выступать в качестве нейтральных спортсменов.

Cостав российской команды на Олимпиаду

Теннис (7)

  • Даниил Медведев
  • Роман Сафиуллин
  • Екатерина Александрова
  • Мирра Андреева
  • Павел Котов
  • Диана Шнайдер
  • Елена Веснина

Велоспорт (3)

  • Тамара Дронова
  • Алена Иванченко
  • Глеб Сырица

Гребля на байдарках и каноэ (3)

  • Алексей Коровашков
  • Захар Петров
  • Олеся Ромасенко

Плавание (1)

  • Евгений Сомов

Прыжки на батуте (1)

  • Анжела Бладцева

От кого ждать медалей

Россияне претендуют на семь комплектов наград в трех видах — теннисе, прыжках на батуте, а также в гребле на байдарках и каноэ.

При этом российский теннисист Даниил Медведев не считается фаворитом в одиночном разряде, поскольку традиционно неважно выступает на парижском грунте. Из россиян в Париже обычно неплохо выступал Карен Хачанов, который отказался от выступления.

У девушек стоит ждать сюрпризов от 17-летней Мирры Андреевой. На последнем «Ролан Гаррос» она сенсационно дошла до полуфинала. Именно Андреева и Медведев сыграют в миксте.

В парах сыграют Медведев / Сафиуллин, Андреева / Шнайдер и Александрова /Елена Веснина. Они не входят в число сеяных. Но турнир в парах, как и миксте, менее предсказуем, в отличие от одиночных разрядов.

В прыжках на батуте от России выступит 18-летняя Анжела Бладцева. В нынешнем сезоне она выиграла общий зачет Кубка мира.

В гребле медали может принести 19-летний российский каноист Захар Петров. На первых же стартах он завоевал серебро Кубка мира в одиночке на 1000 м. Петров выступит также в двойке на 500 м с 32-летними Алексеем Коровашковым, бронзовым призером ОИ-2012 в каноэ-двойке на 1000 м, пятикратным чемпионом мира. Корвашков завоевал лицензию в паре с не менее опытным Иваном Штылем. Однако призера Лондона-2012 и многократного чемпиона мира не пустили на Игры. Коровашков при этом также выступит в одиночке на 1000 м.

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Олимпиада-2024 Даниил Медведев Мирра Андреева Елена Веснина Роман Сафиуллин Екатерина Александрова Павел Котов Диана Шнайдер Тамара Дронова Алена Иванченко Глеб Сырица Алексей Коровашков Захар Петров Олеся Ромасенко Евгений Сомов Анжела Бладцева сборная России ...
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

29 апреля 2007 года
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