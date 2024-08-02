Грузинского дзюдоиста отстранили от Олимпиады за неспортивное поведение
Грузинского дзюдоиста Гурама Тушишвили дисквалифицировали за неспортивное поведение в четвертьфинальном поединке в весовой категории свыше 100 кг против француза Тедди Ринера. Для расследования конфликта была созвана специальная дисциплинарная комиссия, заявили в Международной федерации дзюдо (IJF).
После поражения от 12-кратного чемпиона мира Тедди Ринера Тушишвили толкнул поднимавшегося с татами соперника и положил ему руку на лицо. За этот поступок Тушишвили, вице-чемпион Олимпиады в Токио, был отстранен от индивидуальных соревнований и лишился права выступить в утешительном бою 2 августа, в преддверии матча за третье место.
Также спортсмена отстранили от участия в смешанных командных соревнованиях в субботу, 3 августа. «Поскольку поведение грузинского дзюдоиста противоречило «духу дзюдо», для расследования ситуации была немедленно созвана специальная дисциплинарная комиссия», — сообщили IJF на официальном сайте.
«Гурам Тушишвили отстранен от участия в любых международных соревнованиях по дзюдо до тех пор, пока дисциплинарная комиссия IJF не соберется для принятия окончательного решения», — говорится в заявлении Международной федерации дзюдо.
Ранее другой грузинский дзюдоист завоевал золотую медаль, ставшую первой для своей страны на Олимпийских играх в Париже. Лаша Бекаури в финальной схватке 31 июля одержал победу над японцем Сансиро Мурао.
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