Грузинского дзюдоиста отстранили от Олимпиады за неспортивное поведение

Международная федерация дзюдо отстранила от любых соревнований грузина Гурама Тушишвили за «противоречащее духу дзюдо» поведение. Он толкнул своего соперника после поединка

Бой Тедди Ринера из Франции против Гурама Тушишвили из Грузии (Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Грузинского дзюдоиста Гурама Тушишвили дисквалифицировали за неспортивное поведение в четвертьфинальном поединке в весовой категории свыше 100 кг против француза Тедди Ринера. Для расследования конфликта была созвана специальная дисциплинарная комиссия, заявили в Международной федерации дзюдо (IJF).

После поражения от 12-кратного чемпиона мира Тедди Ринера Тушишвили толкнул поднимавшегося с татами соперника и положил ему руку на лицо. За этот поступок Тушишвили, вице-чемпион Олимпиады в Токио, был отстранен от индивидуальных соревнований и лишился права выступить в утешительном бою 2 августа, в преддверии матча за третье место.

Также спортсмена отстранили от участия в смешанных командных соревнованиях в субботу, 3 августа. «Поскольку поведение грузинского дзюдоиста противоречило «духу дзюдо», для расследования ситуации была немедленно созвана специальная дисциплинарная комиссия», — сообщили IJF на официальном сайте.

«Гурам Тушишвили отстранен от участия в любых международных соревнованиях по дзюдо до тех пор, пока дисциплинарная комиссия IJF не соберется для принятия окончательного решения», — говорится в заявлении Международной федерации дзюдо.

Ранее другой грузинский дзюдоист завоевал золотую медаль, ставшую первой для своей страны на Олимпийских играх в Париже. Лаша Бекаури в финальной схватке 31 июля одержал победу над японцем Сансиро Мурао.