Словацкая пловчиха потеряла сознание в олимпийском бассейне

Участница сборной Словакии Тамара Потоцкая потеряла сознание после заплыва, медики оказали ей первую помощь

Пловчихе оказывают первую помощь на Олимпиаде-2024 (Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Словацкая пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание у бортика бассейна после заплыва на 200 м. Медперсонал переместил спортсменку на носилки и предоставил ей кислородную маску, сообщает Reuters.

21-летняя Потоцкая впервые приняла участие в Олимпиаде. Она заняла седьмое место в третьем заплыве на арене La Defense. По словам медиа-менеджера площадки, спортсменка пришла в сознание и находится под наблюдением врачей.

Результат пловчихи из Словакии составил 2 минуты 14,2 секунды. Потоцкая проплыла на 4,3 секунды медленнее канадки Саммер Макинтош.

Ранее на Олимпиаде в Париже канадская спортсменка взяла золото на 400 м комплексным плаванием и в заплыве на 200 м баттерфляем, а также серебро — на 400 м вольным стилем.

В четверг, 1 августа, выступления на Олимпиаде завершил единственный пловец от сборной России Евгений Сомов. Спортсмен не сумел выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. После соревнований Сомов заявил, что бассейн был недостаточно глубоким.