Словацкая пловчиха потеряла сознание в олимпийском бассейне
Словацкая пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание у бортика бассейна после заплыва на 200 м. Медперсонал переместил спортсменку на носилки и предоставил ей кислородную маску, сообщает Reuters.
21-летняя Потоцкая впервые приняла участие в Олимпиаде. Она заняла седьмое место в третьем заплыве на арене La Defense. По словам медиа-менеджера площадки, спортсменка пришла в сознание и находится под наблюдением врачей.
Результат пловчихи из Словакии составил 2 минуты 14,2 секунды. Потоцкая проплыла на 4,3 секунды медленнее канадки Саммер Макинтош.
Ранее на Олимпиаде в Париже канадская спортсменка взяла золото на 400 м комплексным плаванием и в заплыве на 200 м баттерфляем, а также серебро — на 400 м вольным стилем.
В четверг, 1 августа, выступления на Олимпиаде завершил единственный пловец от сборной России Евгений Сомов. Спортсмен не сумел выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. После соревнований Сомов заявил, что бассейн был недостаточно глубоким.
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