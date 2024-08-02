Завоюет ли Россия 2 августа первую медаль на Олимпиаде в Париже
Батут
Российская спортсменка Анжела Бладцева 2 августа выступит в квалификационных и финальных соревнованиях в прыжках на батуте на Олимпиаде. Она является одной из фавориток турнира.
В нынешнем сезоне 19-летняя россиянка выиграла общий зачет Кубка мира, набрав 182 балла. При этом сезон 2023/24 стал для Бладцевой первым, где она выступила на взрослых международных соревнованиях.
Также Бладцева победила на этапе Кубка мира в Швейцарии, набрав 57 баллов. Она смогла превзойти действующую олимпийскую чемпионку Чжу Сюэин и выиграть золотую медаль турнира.
Перед стартом Олимпиады Бладцева выразила уверенность в том, что сможет завоевать олимпийскую медаль.
«В Париже я просто буду делать свою программу, а там уже судьи меня оценят. Я знаю, ради чего работала, за что я работаю и что я могу получить. Я уверена на все 100%, что завоевать медаль реально», — заявила Бладцева.
Если Бладцева займет призовое место, то она станет второй российской спортсменкой, которой удалось встать на пьедестал в прыжках на батуте. Единственный раз золотую медаль завоевывала Ирина Караваева, которая победила на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. С тех пор российские спортсменки ни разу не попадали в тройку на олимпийском пьедестале.
Теннис
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в 1/4 финала олимпийского турнира в парном разряде обыграли Катержину Синякову и Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:1, 7:5.
Россиянки 2 августа проведут полуфинальную встречу с испанскими теннисистками Кристиной Буча / Сарой Соррибес-Тормо.
Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, кто продолжает выступления на Олимпиаде. В одиночном разряде 17-летняя Андреева проиграла в первом круге, а 20-летняя Шнайдер — во втором.
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