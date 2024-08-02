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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Завоюет ли Россия 2 августа первую медаль на Олимпиаде в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Действующая обладательница Кубка мира Анжела Бладцева выступит на Олимпийских играх в прыжках на батуте. Кто еще из российских спортсменов 2 августа примет участие в Играх — в материале «РБК Спорт»
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Батут

Российская спортсменка Анжела Бладцева 2 августа выступит в квалификационных и финальных соревнованиях в прыжках на батуте на Олимпиаде. Она является одной из фавориток турнира.

В нынешнем сезоне 19-летняя россиянка выиграла общий зачет Кубка мира, набрав 182 балла. При этом сезон 2023/24 стал для Бладцевой первым, где она выступила на взрослых международных соревнованиях.

Также Бладцева победила на этапе Кубка мира в Швейцарии, набрав 57 баллов. Она смогла превзойти действующую олимпийскую чемпионку Чжу Сюэин и выиграть золотую медаль турнира.

Перед стартом Олимпиады Бладцева выразила уверенность в том, что сможет завоевать олимпийскую медаль.

«В Париже я просто буду делать свою программу, а там уже судьи меня оценят. Я знаю, ради чего работала, за что я работаю и что я могу получить. Я уверена на все 100%, что завоевать медаль реально», — заявила Бладцева.

Если Бладцева займет призовое место, то она станет второй российской спортсменкой, которой удалось встать на пьедестал в прыжках на батуте. Единственный раз золотую медаль завоевывала Ирина Караваева, которая победила на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. С тех пор российские спортсменки ни разу не попадали в тройку на олимпийском пьедестале.

Теннис

Мирра Андреева
Мирра Андреева
(Фото: Getty Images)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в 1/4 финала олимпийского турнира в парном разряде обыграли Катержину Синякову и Барбору Крейчикову из Чехии со счетом 6:1, 7:5.

Россиянки 2 августа проведут полуфинальную встречу с испанскими теннисистками Кристиной Буча / Сарой Соррибес-Тормо.

Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, кто продолжает выступления на Олимпиаде. В одиночном разряде 17-летняя Андреева проиграла в первом круге, а 20-летняя Шнайдер — во втором.

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прыжки на батуте Олимпиада-2024 Анжела Бладцева Мирра Андреева
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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