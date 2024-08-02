В России Чикунову решили объявлять как победительницу чемпионок Олимпиады
Пловчиху Евгению Чикунову будут официально объявлять на российских соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
«На ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр‑2024», — сказал он.
19-летняя Чикунова на недавнем финале Кубка России на дистанциях 100 и 200 м брассом показала результат выше, чем победительницы Олимпиады в Париже Татьяна Смит из ЮАР и Кейт Дугласс из США соответственно. За каждый этот результат Чикунова получит по 2 млн руб.
Россиянка является обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 м брассом.
Чикунова, как и почти все лидеры сборной России по плаванию, говорила, что не будет выступать в Париже в нейтральном статусе, и не пыталась его получить. Единственным российским пловцом, который выступил на Играх в нейтральном статусе, стал Евгений Сомов, который не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом и в полуфинал на 50 м вольным стилем.
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