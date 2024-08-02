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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В России Чикунову решили объявлять как победительницу чемпионок Олимпиады

В России Чикунову решили объявлять как двукратную победительницу чемпионок ОИ
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Рекордсменка мира не поехала на Игры в Париж, а на Кубке России показала результат выше победительниц Олимпиады на 100 м и 200 м брассом
Евгения Чикунова
Евгения Чикунова (Фото: Andrea Staccioli / Deepbluemedia / Global Look Press)

Пловчиху Евгению Чикунову будут официально объявлять на российских соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«На ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр‑2024», — сказал он.

Пловчиха Чикунова получит ₽4 млн за результаты выше, чем у чемпионок ОИ
Спорт
Евгения Чикунова

19-летняя Чикунова на недавнем финале Кубка России на дистанциях 100 и 200 м брассом показала результат выше, чем победительницы Олимпиады в Париже Татьяна Смит из ЮАР и Кейт Дугласс из США соответственно. За каждый этот результат Чикунова получит по 2 млн руб.

Россиянка является обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 м брассом.

Чикунова, как и почти все лидеры сборной России по плаванию, говорила, что не будет выступать в Париже в нейтральном статусе, и не пыталась его получить. Единственным российским пловцом, который выступил на Играх в нейтральном статусе, стал Евгений Сомов, который не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом и в полуфинал на 50 м вольным стилем.

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плавание Олимпиада-2024 Евгения Чикунова
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