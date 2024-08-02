В МВД Франции заявили о 200 задержанных с начала Олимпиады
С начала Олимпийских игр в Париже за разные правонарушения было в целом задержано 200 человек, сообщил на брифинге министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен, слова которого приводит BFMTV.
По данным министра, за первую неделю Олимпийских игр были задержаны 200 человек, из них 180 заключены под стражу. Дарманен также заявил, что в целом уровень преступности во время Игр снизился. Он объяснил это множеством полицейских и жандармов на улицах.
Кроме того, Дарманен отметил, что в столичном регионе после окончания Олимпиады будут сохранены усиленные патрули. «Наследие в контексте безопасности, которое нам остается после Игр, — это большее количество камер видеонаблюдения, дополнительные комиссариаты и усиленные патрули», — сказал он.
После церемонии открытия Олимпиады министр рассказал о задержании 19 человек. Он отметил, что властям удалось избежать крупных нарушений общественного порядка.
Церемония открытия Игр-2024 состоялась во французской столице 26 июля.
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