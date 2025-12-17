От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине

США в конце ноября представили план по урегулированию конфликта на Украине. На протяжении следующего месяца представители сторон конфликта и западных стран обсуждали условия. Кто, когда и где встречался — в инфографике РБК

Фото: Александр Казаков / Reuters

14–15 декабря в Берлине при содействии правительства ФРГ прошли консультации украинской и американской делегаций. Во второй день к переговорам подключились европейские политики и генсекретарь НАТО Марк Рютте. СМИ написали, что по итогам переговоров были разрешены 90% противоречий мирного соглашения, но самым сложным и болезненным остается территориальный вопрос.

В процессе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным ст. 5 НАТО, писала WSJ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО (невступление Украины в альянс — одно из принципиальных требований Москвы). После переговоров президент США Дональд Трамп заявил: «Я думаю, сейчас мы ближе [к урегулированию], чем когда-либо». По словам Зеленского, теперь переговорщики ждут «фидбэк от русских».

Как готовился мирный план

По данным Axios, спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять Трампа предприниматель Джаред Кушнер начали работу над мирным планом США по Украине, после того как им удалось добиться успехов в урегулировании конфликта в секторе Газа (перемирие в Газе вступило в силу с 10 октября).

24 октября спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в США. Согласно источникам Axios, результатом нескольких встреч американских представителей с Дмитриевым стал черновой вариант мирного плана из 28 пунктов.

Украине мирный план был представлен во время визита секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова в США (точная дата встречи неизвестна, поездка украинского чиновника длилась с 11 по 19 ноября). 19 ноября министр армии США Дэниел Дрисколл с переговорной командой прибыл в Киев. 20 ноября он встретился с Зеленским, чтобы обсудить возможность возобновления мирных переговоров. На следующий день Дрисколл провел встречу с послами европейских стран и западными чиновниками, во время которой заявил: «Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее, но, по честной оценке военных США, Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира».

Накануне визита Дрисколла в Киев Axios сообщил, что США тайно разрабатывает мирный план. По данным портала, в основу документа легли принципы, согласованные Трампом и президентом России Владимиром Путиным во время августовского саммита на Аляске. В Москве тогда заявили, что «никаких новаций» в переговорах России и США нет. После этого содержание некоторых пунктов плана появилось в публикациях Politico, Reuters, FT и других изданий, а вечером 20 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко в телеграм-канале опубликовал полный текст мирного плана США, состоящий из 28 пунктов. Белый дом позже подтвердил подлинность документа.

Где и как проходят переговоры

21 ноября Трамп заявил, что Украина должна согласиться на мирный план до Дня благодарения, то есть 27 ноября. Для обсуждения мирного плана украинская делегация 23 ноября отправилась в Женеву, где провела консультации с американскими и европейскими представителями. После переговоров СМИ, в частности Reuters и The Telegraph, опубликовали версии плана, который ЕС подготовил на основе американского — они были короче и предполагали большие преференции Киеву. 25 ноября Кремль заявил, что получил «набросок» мирного плана, который «во многом действительно соответствует духу Анкориджа». Речь шла о первоначальном плане США из 28 пунктов. На следующий день Трамп сообщил, что план сократили до 22 пунктов, поскольку изначально план был «слишком благоприятен для России».

25 ноября переговорщики из числа российской и украинской разведки встретились в Абу-Даби. Украинскую делегацию возглавлял начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов, состав российских переговорщиков не разглашается, известно, что там присутствовал один из руководителей ФСБ. Также на встрече появился Дрисколл. Некоторые западные СМИ, в том числе Politico, Axios, и Reuters, сообщили, что делегации обсуждают мирный план, однако позднее эти сведения опроверг помощник российского президента Юрий Ушаков. Как пояснил Владимир Путин на пресс-конференции, состоявшейся несколькими днями позже, спецслужбы России и Украины постоянно находятся в контакте, но занимаются решением гуманитарных вопросов, прежде всего — обменом военнопленными. Появление представителя США на этой встрече он назван неожиданным, но отметил, Россия «никогда не отказывается от контактов». По словам Путина, Дрисколл предложил не ждать следующей недели для продолжения контактов, а провести встречу в Москве уже на той неделе. На пресс-конференции российский президент также подтвердил, что «перечень возможных договоренностей из 28 пунктов» возник в рамках подготовки визита Путина на Аляску.

30 ноября – 1 декабря украинская и американская делегации вновь встретились в Майями. Параллельно Владимир Зеленский встречался в Париже с французским президентом Эмманюэлем Макроном, где они также провели серию телефонных переговоров с европейскими лидерам и Уиткоффом.

2 декабря Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, где встретились с Путиным, а также Ушаковым и Дмитриевым. Переговоры длились около пяти часов, по итогам обсуждений Ушаков сообщал, что «компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми» и «их нужно обсуждать».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал результаты переговоров в столице нормальным рабочим процессом и поиском компромисса, однако детали не привел. «Чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров», — отметил он.

4–6 декабря представители США провели еще один раунд переговоров с украинской делегацией в Майями. 8 декабря Зеленский отправился на переговоры в Лондон, где обсудил мирный план с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Два дня спустя, по данным Axios, Украина и Европа передали США свой вариант плана.