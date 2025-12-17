 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Мирный план по Украине⁠,
0

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Инфографика РБК
США в конце ноября представили план по урегулированию конфликта на Украине. На протяжении следующего месяца представители сторон конфликта и западных стран обсуждали условия. Кто, когда и где встречался — в инфографике РБК
Фото: Александр Казаков / Reuters
Фото: Александр Казаков / Reuters

14–15 декабря в Берлине при содействии правительства ФРГ прошли консультации украинской и американской делегаций. Во второй день к переговорам подключились европейские политики и генсекретарь НАТО Марк Рютте. СМИ написали, что по итогам переговоров были разрешены 90% противоречий мирного соглашения, но самым сложным и болезненным остается территориальный вопрос.

В процессе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным ст. 5 НАТО, писала WSJ. Президент Украины  Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО (невступление Украины в альянс — одно из принципиальных требований Москвы). После переговоров президент США Дональд Трамп заявил: «Я думаю, сейчас мы ближе [к урегулированию], чем когда-либо». По словам Зеленского, теперь переговорщики ждут «фидбэк от русских».

На какие уступки согласилась Украина по итогам переговоров в Берлине
Политика
Владимир Зеленский

Как готовился мирный план

По данным Axios, спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять Трампа предприниматель  Джаред Кушнер начали работу над мирным планом США по Украине, после того как им удалось добиться успехов в урегулировании конфликта в секторе Газа (перемирие в Газе вступило в силу с 10 октября).

24 октября спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству  Кирилл Дмитриев прибыл в США. Согласно источникам Axios, результатом нескольких встреч американских представителей с Дмитриевым стал черновой вариант мирного плана из 28 пунктов.

Украине мирный план был представлен во время визита секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова в США (точная дата встречи неизвестна, поездка украинского чиновника длилась с 11 по 19 ноября). 19 ноября министр армии США  Дэниел Дрисколл с переговорной командой прибыл в Киев. 20 ноября он встретился с Зеленским, чтобы обсудить возможность возобновления мирных переговоров. На следующий день Дрисколл провел встречу с послами европейских стран и западными чиновниками, во время которой заявил: «Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее, но, по честной оценке военных США, Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира».

Как министр армии США стал ключевой фигурой на мирных переговорах
Политика
Дэниел Дрисколл и Дональд Трамп

Накануне визита Дрисколла в Киев Axios сообщил, что США тайно разрабатывает мирный план. По данным портала, в основу документа легли принципы, согласованные Трампом и президентом России Владимиром Путиным во время августовского саммита на Аляске. В Москве тогда заявили, что «никаких новаций» в переговорах России и США нет. После этого содержание некоторых пунктов плана появилось в публикациях Politico, Reuters, FT и других изданий, а вечером 20 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко в телеграм-канале опубликовал полный текст мирного плана США, состоящий из 28 пунктов. Белый дом позже подтвердил подлинность документа.

Как США и Россия обсуждают параметры урегулирования на Украине
Политика
Стивен Уиткофф

Где и как проходят переговоры

21 ноября Трамп заявил, что Украина должна согласиться на мирный план до Дня благодарения, то есть 27 ноября. Для обсуждения мирного плана украинская делегация 23 ноября отправилась в Женеву, где провела консультации с американскими и европейскими представителями. После переговоров СМИ, в частности Reuters и The Telegraph, опубликовали версии плана, который ЕС подготовил на основе американского — они были короче и предполагали большие преференции Киеву. 25 ноября Кремль заявил, что получил «набросок» мирного плана, который «во многом действительно соответствует духу Анкориджа». Речь шла о первоначальном плане США из 28 пунктов. На следующий день Трамп сообщил, что план сократили до 22 пунктов, поскольку изначально план был «слишком благоприятен для России».

25 ноября переговорщики из числа российской и украинской разведки встретились в Абу-Даби. Украинскую делегацию возглавлял начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов, состав российских переговорщиков не разглашается, известно, что там присутствовал один из руководителей ФСБ. Также на встрече появился Дрисколл. Некоторые западные СМИ, в том числе Politico, Axios, и Reuters, сообщили, что делегации обсуждают мирный план, однако позднее эти сведения опроверг помощник российского президента Юрий Ушаков. Как пояснил  Владимир Путин  на пресс-конференции, состоявшейся несколькими днями позже, спецслужбы России и Украины постоянно находятся в контакте, но занимаются решением гуманитарных вопросов, прежде всего — обменом военнопленными. Появление представителя США на этой встрече он назван неожиданным, но отметил, Россия «никогда не отказывается от контактов». По словам Путина, Дрисколл предложил не ждать следующей недели для продолжения контактов, а провести встречу в Москве уже на той неделе. На пресс-конференции российский президент также подтвердил, что «перечень возможных договоренностей из 28 пунктов» возник в рамках подготовки визита Путина на Аляску.

30 ноября – 1 декабря украинская и американская делегации вновь встретились в Майями. Параллельно Владимир Зеленский встречался в Париже с французским президентом Эмманюэлем Макроном, где они также провели серию телефонных переговоров с европейскими лидерам и Уиткоффом.

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине
Video

2 декабря Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, где встретились с Путиным, а также Ушаковым и Дмитриевым. Переговоры длились около пяти часов, по итогам обсуждений Ушаков сообщал, что «компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми» и «их нужно обсуждать».

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал результаты переговоров в столице нормальным рабочим процессом и поиском компромисса, однако детали не привел. «Чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров», — отметил он.

Визит Уиткоффа в Москву. Фоторепортаж
Фотогалерея 

4–6 декабря представители США провели еще один раунд переговоров с украинской делегацией в Майями. 8 декабря Зеленский отправился на переговоры в Лондон, где обсудил мирный план с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Два дня спустя, по данным Axios, Украина и Европа передали США свой вариант плана.

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине

Как США пытаются к Рождеству достичь мирного урегулирования на Украине
Политика
Фото:Eva Marie Uzcategui / Reuters

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Мария Лозовая Мария Лозовая, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
Россия США Украина переговоры мирные переговоры мирный план Европа Евросоюз Военная операция на Украине
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Дэниел Дрисколл фото
Дэниел Дрисколл
министр армии США
31 декабря 1986 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Песков оценил влияние ЕС на переговоры фразой «ничего хорошего»
Политика
WP назвала две уязвимости Зеленского на фоне мирных переговоров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 17:58
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Маршалловы острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход Экономика, 18:11
ВЭБ.РФ оценил потенциал роста инвестиций в устойчивое развитие Отрасли, 18:11
Путин назвал Северск значимым для России городом Политика, 18:07
Лидеры рекламной индустрии нашли «формулу креативной эффективности» Пресс-релиз, 18:06
Путин назвал взятие Северска возможностью для продолжения наступления Политика, 18:05
В России объявили нежелательной НПО из Саксонии Политика, 18:02
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Карлсен заявил, что ему было стыдно «срубить флаг» россиянину на турнире Спорт, 18:00
Кастом как предчувствие. Почему индивидуальная отделка стала новым шиком Недвижимость, 17:56
ЦБ впервые за месяц поднял курс доллара выше ₽80 Инвестиции, 17:53
Дисконты на Urals растут: что будет с бюджетом и рублем. ВидеоПодписка на РБК, 17:49 
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Синоптик предупредил о возвращении морозов в Москву перед Новым годом Город, 17:43
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42