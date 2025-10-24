Дмитриев раскрыл детали визита в США

Кирилл Дмитриев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в США для продолжения российско-американского диалога. Об этом он сообщил в соцсети X.

Визит был запланирован некоторое время назад по приглашению американской стороны, уточнил Дмитриев.

«Такой диалог жизненно важен для всего мира и должен продолжаться с полным пониманием позиции России и уважением ее национальных интересов», — написал он.

Дмитриев прибыл в США на фоне переноса встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Американский президент ранее заявил об отмене переговоров, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться». Путин отмечал, что встреча скорее не отменена, а перенесена.

Вечером 24 октября, незадолго до прибытия Дмитриева в США, о его предстоящем визите сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид. По его информации, спецпредставитель президента России 25 октября должен встретиться со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Дмитриев после этого сообщения, а также похожей публикации CNN, показал схему маршрута, по которому самолет пролетает город Спрингфилд.

США в ночь на 23 октября ввели санкции против России — первые после возвращения Трампа к власти. Под ограничения попали крупнейшие российские нефтяные компании ЛУКОЙЛ и Роснефть, а также их 34 дочерние компании, расположенные в России. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил введение санкций тем, что Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине. Ограничения, по его словам, были введены с учетом «отказа Путина положить конец» конфликту.

Госсекретарь США Марко Рубио впоследствии заявил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой.

Российская сторона подчеркивает, что готова вести переговоры с Киевом и стремится к завершению конфликта. Путин отмечал, что уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением, и, хотя «определенные потери» будут, российская энергетика чувствует себя достаточно уверенно. Москва считает санкции западных стран незаконными.

Дмитриев после первых сообщений о том, что вторая встреча Трампа и Путина отменена, заявил, что это не так и подготовка к ней продолжается. По его словам, СМИ исказили комментарии о «ближайшем будущем», чтобы подорвать перспективы встречи.

