Мирный план по Украине⁠,
0

США раскрыли состав делегации на переговорах с Россией и Украиной

США на переговорах представят Уиткофф, Кушнер и главком НАТО в Европе
Сюжет
Мирный план по Украине
Уиткофф и главком сил НАТО в Европе вошли в американскую делегацию на переговорах в ОАЭ. Sky News сообщал о начале диалога, в Кремле не стали этого подтверждать
Стив Виткофф и Джаред Кушнер
Стив Виткофф и Джаред Кушнер (Фото: Christian Mang / Getty Images)

США на переговорах в Абу-Даби представят четыре человека, сообщили «РИА Новости» в Белом доме.

В американскую переговорную группу вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

С российской стороны присутствовать будут представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнял, что трехсторонней будет рабочая группа США, России и Украины по вопросам безопасности.

Киев в свою очередь на трехсторонних переговорах представят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Переговоры в ОАЭ продлятся 23-24 января. Кремль не подтвердил и не опроверг сведения канала Sky News о начале переговоров.

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече в Абу-Даби будут обсуждаться в том числе «вопросы Донбасса». Ранее он называл этот пункт мирного плана единственным нерешенным. Уиткофф незадолго до визита в Москву также говорил, что работа над мирным планом по Украине завершена на 90%, однако все урегулирование сводится к «одному вопросу».

Все члены американской делегации, кроме Грикевича, ночью присутствовали на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ушаков оценил переговоры как «исключительно содержательные, конструктивные, предельно откровенные и доверительные».

