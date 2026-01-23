США раскрыли состав делегации на переговорах с Россией и Украиной
США на переговорах в Абу-Даби представят четыре человека, сообщили «РИА Новости» в Белом доме.
В американскую переговорную группу вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
С российской стороны присутствовать будут представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнял, что трехсторонней будет рабочая группа США, России и Украины по вопросам безопасности.
Киев в свою очередь на трехсторонних переговорах представят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.
Переговоры в ОАЭ продлятся 23-24 января. Кремль не подтвердил и не опроверг сведения канала Sky News о начале переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече в Абу-Даби будут обсуждаться в том числе «вопросы Донбасса». Ранее он называл этот пункт мирного плана единственным нерешенным. Уиткофф незадолго до визита в Москву также говорил, что работа над мирным планом по Украине завершена на 90%, однако все урегулирование сводится к «одному вопросу».
Все члены американской делегации, кроме Грикевича, ночью присутствовали на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ушаков оценил переговоры как «исключительно содержательные, конструктивные, предельно откровенные и доверительные».
