Визит Уиткоффа в Москву. Фоторепортаж

Нынешние переговоры продлились почти пять часов. Как сообщил Ушаков, встреча была конструктивной и полезной, но компромиссы по мирному плану найдены не были. «Пока еще компромиссного варианта [мирного урегулирования] найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», — сказал советник Путина по окончании переговоров.

Он также отметил, что на встрече не обсуждалось содержание документов, которые американцы «какое-то время назад передали в Москву». При этом конкретные формулировки стороны не обсуждали, по выражению Ушакова, обсуждалась суть документов. Встреча президентов России и США пока не планируется.

После переговоров Уиткофф приехал в посольство США в Москве, а спустя несколько часов улетел из России.