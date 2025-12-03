 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Визит Уиткоффа в Москву. Фоторепортаж

Шестой визит Стива Уиткоффа в Москву на фотографиях
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, прилетавший в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, завершил свой визит. Уиткофф обсудил с российским лидером мирный план по Украине, но перед этим прогулялся по Москве и пообедал в столичном ресторане. Как прошел его визит — в галерее РБК
Самолет со спецпосланником Трампа приземлился во Внуково-2 около 14:00. Вместе с ним в Россию прибыл зять американского лидера Джаред Кушнер. В аэропорту делегацию встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет со спецпосланником Трампа приземлился во Внуково-2 около 14:00. Вместе с ним в Россию прибыл зять американского лидера Джаред Кушнер. В аэропорту делегацию встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Уиткофф и Кушнер направились в Москву в сопровождении кортежа из черных автомобилей. Проехав Кремль, переговорщики отправились на обед в один из ресторанов рядом с Манежной площадью, отмеченный звездой Michelin. Там они попробовали блюда русской кухни: пирожки-посикунчики, филе оленя и перепелку с гречкой, а на десерт &mdash; яблочную шарлотку.
Фото: Анастасия Барашкова / Reuters

Уиткофф и Кушнер направились в Москву в сопровождении кортежа из черных автомобилей. Проехав Кремль, переговорщики отправились на обед в один из ресторанов рядом с Манежной площадью, отмеченный звездой Michelin. Там они попробовали блюда русской кухни: пирожки-посикунчики, филе оленя и перепелку с гречкой, а на десерт — яблочную шарлотку.

В обеденное меню также вошли салаты &laquo;Столичный&raquo;, &laquo;Мимоза&raquo;, &laquo;Рассолье&raquo;, пельмени с грибами, кулебяка из трех видов рыб и палтус на пару. На десерт гостям подавали яблочную шарлотку, &laquo;Наполеон&raquo; и ассорти из ягод. Как сообщало РИА Новости, без учета напитков обед обошелся делегации минимум в 25,5 тыс. руб.
Фото: Екатерина Шамарова / ТАСС

В обеденное меню также вошли салаты «Столичный», «Мимоза», «Рассолье», пельмени с грибами, кулебяка из трех видов рыб и палтус на пару. На десерт гостям подавали яблочную шарлотку, «Наполеон» и ассорти из ягод. Как сообщало РИА Новости, без учета напитков обед обошелся делегации минимум в 25,5 тыс. руб.

После обеда Уиткофф и Кушнер прогулялись по Москве в сопровождении Дмитриева, после чего, сев в Aurus, направились к Кремлю. Пройдя пешком по Красной площади через новогоднюю ярмарку, переговорщики зашли на территорию Кремля через вход для туристов.
Фото: Екатерина Шамарова / ТАСС

После обеда Уиткофф и Кушнер прогулялись по Москве в сопровождении Дмитриева, после чего, сев в Aurus, направились к Кремлю. Пройдя пешком по Красной площади через новогоднюю ярмарку, переговорщики зашли на территорию Кремля через вход для туристов.

В Кремле американских переговорщиков встретил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. На фото он (слева) с Джаредом Кушнером. Формально зять американского президента не занимает должностей в администрации США, но в годы первого президентства Трампа он был спецпосланником по Ближнему Востоку и содействовал заключению Соглашений Авраама между Израилем, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. После возвращения Трампа в Белый дом Кушнер участвовал в заключительном этапе переговоров по перемирию в секторе Газа, а затем подключился к урегулированию на Украине. Как писала The Financial Times, Кушнер сыграл ключевую роль в составлении обсуждаемого мирного плана для Украины, который был составлен по аналогии с соглашением о перемирии в Газе.
Фото: Александр Казаков / ТАСС

В Кремле американских переговорщиков встретил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. На фото он (слева) с Джаредом Кушнером.

Формально зять американского президента не занимает должностей в администрации США, но в годы первого президентства Трампа он был спецпосланником по Ближнему Востоку и содействовал заключению Соглашений Авраама между Израилем, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. После возвращения Трампа в Белый дом Кушнер участвовал в заключительном этапе переговоров по перемирию в секторе Газа, а затем подключился к урегулированию на Украине. Как писала The Financial Times, Кушнер сыграл ключевую роль в составлении обсуждаемого мирного плана для Украины, который был составлен по аналогии с соглашением о перемирии в Газе.

Помимо Путина, Уиткоффа, Кушнера, Дмитриева и Ушакова, на переговорах в Кремле присутствовали только переводчики.
Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС

Помимо Путина, Уиткоффа, Кушнера, Дмитриева и Ушакова, на переговорах в Кремле присутствовали только переводчики.

Встреча должна была начаться в 17:00, однако фактически переговоры стартовали в 19:46 мск. Прямо перед встречей&nbsp;Владимир Путин выступал на форуме&nbsp;ВТБ &laquo;Россия зовет!&raquo;
Фото: Кристина Кормилицына / Reuters

Встреча должна была начаться в 17:00, однако фактически переговоры стартовали в 19:46 мск. Прямо перед встречей Владимир Путин выступал на форуме ВТБ «Россия зовет!»

В начале встречи Путин поинтересовался у делегатов, успели&nbsp;ли они перед переговорами прогуляться по российской столице. &laquo;Красивая прогулка &lt;&hellip;&gt; Это удивительный город&raquo;,&nbsp;&mdash; ответил Уиткофф.
Фото: Александр Казаков / Reuters

В начале встречи Путин поинтересовался у делегатов, успели ли они перед переговорами прогуляться по российской столице.

«Красивая прогулка <…> Это удивительный город», — ответил Уиткофф.

Это был шестой визит спецпосланника Трампа в Москву в 2025 году. Последний раз он посещал российскую столицу 6&ndash;7 августа 2025 года. Тогда его встреча с Путиным продлилась около трех часов. Как сообщал Ушаков, Путин и Уиткофф обсуждали&nbsp;конфликт на Украине и &laquo;перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией&raquo;. По выражению помощника президента, тогда российская сторона передала &laquo;некоторые сигналы по украинскому вопросу&raquo; и получила соответствующие сигналы от президента США. Спустя неделю после этого визита Путин и Трамп встретились на Аляске.&nbsp;&nbsp;
Фото: Александр Казаков / Reuters

Это был шестой визит спецпосланника Трампа в Москву в 2025 году. Последний раз он посещал российскую столицу 6–7 августа 2025 года. Тогда его встреча с Путиным продлилась около трех часов. Как сообщал Ушаков, Путин и Уиткофф обсуждали конфликт на Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией». По выражению помощника президента, тогда российская сторона передала «некоторые сигналы по украинскому вопросу» и получила соответствующие сигналы от президента США. Спустя неделю после этого визита Путин и Трамп встретились на Аляске.  

Нынешние переговоры продлились почти пять часов. Как сообщил Ушаков, встреча была конструктивной и полезной, но компромиссы по мирному плану найдены не были. &laquo;Пока еще компромиссного варианта [мирного урегулирования] найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал советник Путина по окончании переговоров. Он также отметил, что на встрече не обсуждалось содержание документов, которые американцы &laquo;какое-то время назад передали в Москву&raquo;. При этом конкретные формулировки стороны не обсуждали, по выражению Ушакова, обсуждалась суть документов. Встреча президентов России и США пока не планируется. После переговоров Уиткофф приехал в посольство США в Москве, а спустя несколько часов улетел из России.
Фото: Кристина Кормилицина / РИА Новости

Нынешние переговоры продлились почти пять часов. Как сообщил Ушаков, встреча была конструктивной и полезной, но компромиссы по мирному плану найдены не были. «Пока еще компромиссного варианта [мирного урегулирования] найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», — сказал советник Путина по окончании переговоров.

Он также отметил, что на встрече не обсуждалось содержание документов, которые американцы «какое-то время назад передали в Москву». При этом конкретные формулировки стороны не обсуждали, по выражению Ушакова, обсуждалась суть документов. Встреча президентов России и США пока не планируется.

После переговоров Уиткофф приехал в посольство США в Москве, а спустя несколько часов улетел из России.

Авторы
Теги
Персоны
Алексей Васильев, Светлана Поворазнюк
мультимедиа Владимир Путин Стив Уиткофф Джаред Кушнер Юрий Ушаков Кирилл Дмитриев переговоры мирный план Москва США Украина ...
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
