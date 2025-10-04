WSJ: во встрече по миру в Газе будут участвовать Уиткофф и зять Трампа Кушнер

В переговорах о мире в Газе будут участвовать Уиткофф и зять Трампа

Кушнер вместе с Уиткоффом примет участие в переговорах в Египте 5 октября. Предприниматель не в первый раз вступает в переговорный процесс по Ближнему Востоку: в сентябре он встречался с советником Нетаньяху

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять главы государства предприниматель Джаред Кушнер вылетят в Египет, чтобы помочь заключить сделку Израилю и палестинской группировке ХАМАС. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей арабских стран. Информацию The Times of Israel подтвердил представитель администрации США.

На переговорах, как уточняет портал, должны быть окончательно согласованы детали освобождения израильских заложников. Также будет обсуждаться прекращение войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

Переговоры пройдут 5 октября.

Кушнер уже участвовал в переговорах по ситуации на Ближнем Востоке со стороны США — в сентябре вместе с Уиткоффом он встретился в Майами с главным советником премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Роном Дермером. На переговорах обсуждалось предложение США по прекращению конфликта в секторе Газа, писал Axios.

В конце сентября Белый дом представил «план Трампа» по прекращению войны Израиля и ХАМАС 29 сентября, он включает 20 пунктов, в том числе: прекращение всех боевых действий и отвод израильских сил «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников»;

возвращение заложников, в том числе погибших, в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения», а также освобождение сотен палестинских заключенных;

члены ХАМАС сдадут свое оружие, получат амнистию;

управление в Газе будет осуществлять «временный переходный технократический аполитичный палестинский комитет», а надзор и контроль — «новый международный переходный орган — «Совет мира» под руководством Трампа;

ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором;

Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу и др.

ХАМАС согласился освободить всех живых израильских заложников, передать тела погибших Израилю и управление Газой палестинскому комитету. Решение принято после «тщательного изучения» и уже передано посредникам (ими выступают Египет, Катар и США). Руководство Израиля на фоне заявлений Трампа распорядилось прекратить наступление на Газу.

Замглавы политбюро Муса Абу-Марзук назвал приоритетом группировки прекращение войны и массовых жертв. ХАМАС готов обсуждать освобождение заключенных и вывод израильских войск, однако считает невозможным выполнить условие о передаче заложников в течение 72 часов.