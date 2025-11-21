 Перейти к основному контенту
0

Мирный план Трампа по Украине, по версии Гончаренко. Полный текст

Депутат Рады Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного договора США по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Штаты пока не подтвердили подлинность документа

Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Анонсированный американскими СМИ мирный план вечером 20 ноября был опубликован в телеграм-канале депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко. Он состоит из 28 пунктов, которые касаются суверенитета страны, территорий, подписавших договор с Россией в 2022 году, ядерного вооружения, замороженных активов Москвы и так далее.

Власти США пока не прокомментировали подлинность опубликованного нардепом документа. Ранее содержание некоторых пунктов мирного плана Вашингтона раскрывали Politico, Reuters, FT и другие издания.

FT узнала, когда в США ожидают от Зеленского подписания мирного плана
Политика

1. Суверенитет Украины будет подтверждён.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все спорные моменты последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее.

4. Будет проведен диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития.

5. Украина получит надёжные гарантии безопасности.

6. Численность ВСУ будет ограничена (6)00 000 человек.

7. Украина согласится закрепить в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО согласится внести в свои статуты положение о том, что Украина не будет принята в альянс в любой момент в будущем.

8. НАТО согласится не размещать войска на территории Украины.

WSJ узнала, когда Рубио обсудит с Европой мирный план США по Украине
Политика
Марко Рубио

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии США:
a. США получат компенсацию за гарантию;
b. Если Украина вторгнется в Россию, она утратит гарантию.
c. Если Россия вторгнется в Украину, помимо решительного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены;
d. Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается.

12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся:

a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;

b. США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища;

c. Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов;

d. Развитие инфраструктуры.

e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

a. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке.

b. Соединённые Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике, а также других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

c. Россия будет приглашена вернуться в G8.

В США увидели «переломный момент» к миру между Россией и Украиной
Политика
Владимир Зеленский и Дэниел Дрисколл (слева направо)

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

$100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские активы будут разморожены. Остальная часть замороженных российских активов будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в областях, которые будут определены [позднее]. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения.

16. Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину;

17. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений; СНВ-1 истек еще в 2009 году, поэтому, по всей видимости, имеется в виду договор СНВ-III, который истекает в феврале 2026 года. — РБК);

18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под контролем МАГАТЭ, а произведённая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной в пропорции 50:50.

20.Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений:

a. Украина примет нормы ЕС в отношении религиозной толерантности и прав языковых меньшинств.

b. Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования;

c. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены;

США сообщили о равных контактах с Россией и Украиной по мирному плану
Политика
Стив Уиткофф и&nbsp;Марко Рубио (слева направо)

21. Территории:

a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе и Соединенными Штатами.

b. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения.

c. Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;

d. Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону;

22. После согласования будущих территориальных договоренностей и РФ, и Украина обязуются не менять настоящие договоренности силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения настоящего обязательства;

23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна по Черному морю;

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

a. Все оставшиеся в плену и тела погибших будут обменены по принципу «все за всех».

b. Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей;

c. Будет реализована программа воссоединения семей.

d. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Украина проведёт выборы через 100 дней.

26. Все стороны, участвующие в этом конфликте, получат полную амнистию за действия, совершённые во время войны, и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.

27. Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции.

28. После того, как все стороны согласятся с настоящим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения.

