Военная операция на Украине
0

Зеленский выразил готовность отказаться от НАТО в обмен на гарантии

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Зеленский заявил, что речь идет о гарантиях безопасности, аналогичных 5 статье НАТО о коллективной безопасности. При этом Украина требует гарантии не только от США, но и от своих европейских партнеров и других стран
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от требований о членстве в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы, сообщает The Financial Times.

Он утверждает, что любой мирный план будет предполагать уступки, но Украине по-прежнему требуются гарантии безопасности от США и Европы.

«Мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами — а именно, гарантиях, подобных статье 5, <...> а также о гарантиях безопасности для нас от наших европейских партнеров и от других стран, таких как Канада, Япония и другие», — сказал Зеленский журналистам в чате WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена).

Речь идет о 5 статье НАТО о коллективной защите любого члена альянса, подвергшегося нападению. Согласно этой статье, нападение на любого члена блока рассматривается как нападение на весь альянс.

Зеленский отметил, что Украина еще не получила ответа от Вашингтона на пересмотренные предложения по мирному плану, направленные Киевом ранее на этой неделе после консультаций с европейскими лидерами.

«План, безусловно, не будет таким, который всем понравится. В той или иной версии плана содержится много компромиссов», — подчеркнул он.

Ушаков заявил, что Киев «железобетонно» не сможет вернуть Крым
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году. В начале декабря 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил об отсутствии единого мнения среди членов альянса по этому вопросу.

Несмотря на это мирный план по Украине, который обсуждают с ноября, содержит дополнительное рамочное соглашение, основанное на принципах пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, писал Axios. ZN. после переговоров украинской и американской делегаций 11 декабря также писал, что в документе из 20 пунктов Киеву обещают соответствующие гарантии.

Накануне Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщил, о готовности администрации США предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут основываться на статье 5 Североатлантического договора. Помимо гарантий безопасности, текущее предложение администрации США предполагает сохранение за Украиной 80% ее территории и помощь в восстановлении, говорили в Белом доме. Эти условия обсудят в понедельник в Берлине при участии посланников американского президента Дональда Трампа.

Российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today согласился, что каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Владимир Зеленский НАТО гарантии безопасности США
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
