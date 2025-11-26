Как министр армии США стал ключевой фигурой на мирных переговорах

Как министр армии США стал ключевой фигурой на мирных переговорахУниверситетский друг Вэнса сменил Кита Келлога в качестве главного переговорщика с Киевом и Европой
Кто такой Дэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл родился в Северной Каролине в 1985 или 1986 году (точная дата не известна) в семье военных: его отец служил во Вьетнаме, а дед был дешифровальщиком в годы Второй мировой войны. После школы Дрисколл поступил в Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле, который окончил в 2007 году со степенью в области бизнес-администрирования. Сразу после университета он поступил на службу в бронетанковые войска. В 2009–2010 годах участвовал в операции США в Ираке и был награжден похвальной медалью армии и знаком участника боевых действий.
В 2011 году Дрисколл уволился со службы в звании старшего лейтенанта и, воспользовавшись льготами для ветеранов, поступил на юридический факультет Йельского университета (признан в России нежелательной организацией). Там он сдружился с однокурсником Джей Ди Вэнсом, который также служил в Ираке и возглавлял университетское объединение ветеранов. Во время учебы Дрисколл стажировался в комитете сената по делам ветеранов.
Окончив университет в 2014 году, он устроился в инвестиционный банк BlackArch Partners и стал строить карьеру в сфере венчурных инвестиций. В 2020 году Дрисколл безуспешно попытался стать политиком, выдвинувшись на республиканских праймериз в Северной Каролине, но набрал менее 9% голосов. К 2024 году вместе с женой-хирургом и двумя детьми перебрался в Калифорнию. Когда семья отдыхала в Швейцарии, Вэнс позвонил старому другу и сообщил о своем выдвижении на пост вице-президента, после чего предложил Дрисколлу войти в его предвыборный штаб в качестве старшего советника.
После победы Дональда Трампа на выборах, в декабре того же года, по рекомендации Вэнса Дрисколл был номинирован на пост 26-го министра армии США. В феврале следующего года сенат утвердил его в должности. Его кандидатуру публично поддержал видный сенатор-демократ Ричард Блюменталь, чей сын Мэтт также учился с Дрисколлом в Йеле. На момент назначения Дрисколлу было 38 лет, что сделало его самым молодым политиком на этом посту. «Я отдаю себе отчет, что я значительно моложе большинства тех, кто занимал этот пост, — заявил он на слушаниях в сенате. — Но это означает, что многие из тех, с кем я служил, все еще находятся [в рядах вооруженных сил]». В апреле того же года новый министр также возглавил Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Министерство армии входит в структуру Министерства обороны США. Министр армии — главный гражданский руководитель сухопутных сил, ответственный за формирование и исполнение бюджета, кадровую политику, материально-техническое обеспечение, подготовку и модернизацию войск. В этой должности Дрисколл курирует более 1 млн служащих регулярной армии, резерва, Национальной гвардии, а также свыше 330 тыс. гражданских сотрудников. Как отмечает Time, Дрисколл активно поддержал решение Трампа о вводе Национальной гвардии в Вашингтон и другие крупные города, контролируемые демократами.
Трамп называет Дрисколла своим «человеком по дронам» — тот не раз подчеркивал, что именно БПЛА будут «абсолютно доминировать в военных действиях в XXI веке», поэтому их необходимо интегрировать во все подразделения сухопутных войск. Под его руководством была запущена программа SkyFoundry, предполагающая партнерство военных и частных компаний в области производства дронов. В начале ноября Дрисколл заявил Reuters, что армия США планирует закупить не менее 1 млн БПЛА в ближайшие два-три года. А 16 ноября сообщил, что армии поручено заняться противодействием беспилотникам совместно с полицией в преддверии Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу.
Что известно о роли Дрисколла в переговорах
19 ноября Дрисколл совершил свой первый визит в Киев. Первоначальной целью поездки, по данным Associated Press, было обсуждение с украинской стороной сделки по обмену технологиями в области производства и эксплуатации дронов и автономных боеприпасов. Однако всего за неделю до визита он получил неожиданное поручение от Трампа — возглавить возобновление переговоров об урегулировании конфликта на Украине, став де-факто новым спецпосланником президента. Формально эту должность продолжает занимать генерал в отставке Кит Келлог, однако, по сведениям Politico, уже к марту он был в значительной степени отстранен от мирного процесса и не участвовал в разработке нового плана урегулирования. В ноябре Келлог уведомил Белый дом о своем намерении уйти в отставку в январе 2026 года.
The Guardian связывает возвышение Дрисколла с растущим влиянием окружения Вэнса на внешнюю политику нынешней администрации. Вице-президент активно поддерживает новый план урегулирования, заявляя, что его критики не понимают реальной обстановки. «Мир не заключат неудавшиеся дипломаты или политики, живущие в мире фантазий. Его могут достичь прагматики, живущие в реальном мире», — написал он в соцсетях.
Впрочем, источники Politico отмечают, что помимо дружбы с Вэнсом свою роль сыграли и личные качества самого Дрисколла, который, по их словам, «чертовски хорош в своей работе». «Если до выдвижения на должность у него практически не было связей в окружении Трампа, помимо вице-президента, то за последний год он выстроил прочные отношения в Западном крыле [Белого дома] и пользуется уважением у старших сотрудников», — рассказал один из собеседников издания.
Получив новые полномочия, Дрисколл сначала провел серию брифингов для союзников в Европе, после чего отправился в Киев, где представил президенту Украины новый мирный план администрации США из 28 пунктов. В минувшие выходные он участвовал в переговорах с украинскими и европейскими чиновниками в Женеве, где была согласована обновленная версия документа. В американскую делегацию также вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые, по данным Axios, и подготовили обсуждавшийся проект.
В то время как все трое после женевских переговоров вернулись в США, Дрисколл вылетел в Абу-Даби, где в течение двух дней проводил консультации с представителями России и Украины. По данным Axios, приезд американского министра застал врасплох глав украинской и российской военных разведок, которые должны были встретиться в ОАЭ по другому поводу. Пресс-секретарь Дрисколла Джефф Толберт сообщил, что на этих переговорах министр тесно координировал свои действия с Белым домом. По информации CNN, Дрисколл согласовывал каждый свой шаг с Вэнсом и Уиткоффом. «Все развивалось с бешеной скоростью, и лишь безграничное доверие, существовавшее между ними, позволяло действовать», — прокомментировал телеканалу источник, знакомый с ситуацией.
По данным CBS News, Украина согласилась с основными пунктами чернового соглашения, выработанного по итогам переговоров в Женеве. Трамп, судя по всему, доволен результатами работы Дрисколла. В соцсети Truth Social он сообщил, что его команда «добилась огромного прогресса» в урегулировании и в ближайшие дни Дрисколл по его поручению вновь проведет переговоры с украинской стороной, а Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Financial Times характеризует переговорный стиль Дрисколла как жесткий. На встрече с европейскими дипломатами он будто бы использовал ненормативную лексику и в резкой форме дал понять, что администрация США заинтересована в скорейшем заключении мира. «Нам нужно покончить с этим дерьмом», — заявил он. Один из участников той встречи на условиях анонимности признался, что тон беседы вызывал у него тошноту.
