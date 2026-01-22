FT рассказала о неудачной для Зеленского встрече с Трампом в Давосе

На встрече Зеленского и Трампа не были подписаны документы о гарантиях для Украины и восстановлении страны, отмечает FT. Публично оба президента оценили переговоры положительно

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба Президента Украины)

На встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывал завершить переговоры по экономическому восстановлению его страны и гарантиях безопасности для Киева, но этого не произошло. Стороны не завершили работу над документами, которые американские и украинские чиновники согласовали перед саммитом, и не подписали их, передает Financial Times (FT).

Трамп покинул Давос после часовой встречи, на которой так и не было достигнуто соглашение, что FT называет неудачей для Зеленского.

Сам Зеленский назвал переговоры хорошими и продуктивными и отметил, что документы, призванные положить конец военному конфликту с Россией, «почти готовы». По его словам, американская и украинская команды работают над урегулированием «почти каждый день». «Украина работает с полной честностью и решимостью, и это приносит результаты, и Россия тоже должна быть готова закончить эту войну», — сказал он (цитата по CNN).

В своем телеграм-канале Зеленский добавил, что попросил Трампа о дополнительных ракетах для ПВО.

Трамп тоже высказался о встрече положительно, отметив, что «все хотят окончания войны».

По словам Зеленского, на этой неделе — 23 и 24 января — в ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры Украины, России и США. Они состоятся после визита в Москву спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, которые встретятся с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, разговор будет касаться военного конфликта и способов его разрешения и «других сопутствующих тем».

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию.