 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

FT рассказала о неудачной для Зеленского встрече с Трампом в Давосе

Сюжет
Военная операция на Украине
На встрече Зеленского и Трампа не были подписаны документы о гарантиях для Украины и восстановлении страны, отмечает FT. Публично оба президента оценили переговоры положительно
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба Президента Украины)

На встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывал завершить переговоры по экономическому восстановлению его страны и гарантиях безопасности для Киева, но этого не произошло. Стороны не завершили работу над документами, которые американские и украинские чиновники согласовали перед саммитом, и не подписали их, передает Financial Times (FT).

Трамп покинул Давос после часовой встречи, на которой так и не было достигнуто соглашение, что FT называет неудачей для Зеленского.

Сам Зеленский назвал переговоры хорошими и продуктивными и отметил, что документы, призванные положить конец военному конфликту с Россией, «почти готовы». По его словам, американская и украинская команды работают над урегулированием «почти каждый день». «Украина работает с полной честностью и решимостью, и это приносит результаты, и Россия тоже должна быть готова закончить эту войну», — сказал он (цитата по CNN).

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
Политика
Владимир Зеленский

В своем телеграм-канале Зеленский добавил, что попросил Трампа о дополнительных ракетах для ПВО.

Трамп тоже высказался о встрече положительно, отметив, что «все хотят окончания войны».

По словам Зеленского, на этой неделе — 23 и 24 января — в ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры Украины, России и США. Они состоятся после визита в Москву спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, которые встретятся с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, разговор будет касаться военного конфликта и способов его разрешения и «других сопутствующих тем».

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина США
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп после встречи с Зеленским в Давосе призвал к миру на Украине
Политика
Зеленский встретился с Трампом в Давосе
Политика
Трамп заявил о расчете на «довольно скорое» урегулирование на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Экс-глава СПБ Биржи оценил сроки запуска торгов 24/7 в России
РАДИО
 Инвестиции, 19:36
FT узнала, что Трамп и Рютте пересмотрели статус армии США в Гренландии Политика, 19:34
Сырский рассказал представителям НАТО, в чем «критично» нуждается Украина Политика, 19:31
Хинштейн рассказал о своем состоянии после операции и ДТП Общество, 19:27
Тренер Гуменника исключила проблемы с визой для Олимпиады-2026 Спорт, 19:23
Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии Политика, 19:18
Модель Томаса–Килманна: стратегии поведения в конфликтной ситуации Образование, 19:13
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Приднестровье начали подачи электричества после аварии на ГРЭС Общество, 19:03
Столтенберг назвал способ, как Западу начать переговоры с Путиным Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Трамп заявил, что США не нуждаются в НАТО Политика, 18:57
Отчет Glassnode: недавние покупатели биткоина сдерживают его рост Крипто, 18:51
Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Олимпиаду Спорт, 18:50
«Маер» поддержал хоккейный проект «Красная машина Двор» Пресс-релиз, 18:49