FT рассказала о неудачной для Зеленского встрече с Трампом в Давосе
На встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе на этой неделе украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывал завершить переговоры по экономическому восстановлению его страны и гарантиях безопасности для Киева, но этого не произошло. Стороны не завершили работу над документами, которые американские и украинские чиновники согласовали перед саммитом, и не подписали их, передает Financial Times (FT).
Трамп покинул Давос после часовой встречи, на которой так и не было достигнуто соглашение, что FT называет неудачей для Зеленского.
Сам Зеленский назвал переговоры хорошими и продуктивными и отметил, что документы, призванные положить конец военному конфликту с Россией, «почти готовы». По его словам, американская и украинская команды работают над урегулированием «почти каждый день». «Украина работает с полной честностью и решимостью, и это приносит результаты, и Россия тоже должна быть готова закончить эту войну», — сказал он (цитата по CNN).
В своем телеграм-канале Зеленский добавил, что попросил Трампа о дополнительных ракетах для ПВО.
Трамп тоже высказался о встрече положительно, отметив, что «все хотят окончания войны».
По словам Зеленского, на этой неделе — 23 и 24 января — в ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры Украины, России и США. Они состоятся после визита в Москву спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, которые встретятся с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, разговор будет касаться военного конфликта и способов его разрешения и «других сопутствующих тем».
Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию.
