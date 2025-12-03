Кремль назвал неправильной трактовку, что Москва отвергла мирный план США
Состоявшаяся накануне встреча президента Владимира Путина с представителями американской администрации — первый обмен мнениями по плану урегулирования на Украине, стороны продолжат искать компромисс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Трактовать итоги встречи как решение Путина отвергнуть предложенный США мирный план нельзя, отметил Песков. «Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса», — добавил он.
Пресс-секретарь президента не стал комментировать детали переговоров, поскольку у Москвы есть понимание: «чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров». «Мы специально не будет ничего добавлять <…> Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, мы видим также, что американцы придерживаются этого же принципа», — объяснил он.
На вопрос, возможен ли в ближайшее время телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа, Песков сказал: «Да, телефонный разговор возможен в любой момент. Есть возможность его организовать оперативно». Последний раз главы государств разговаривали по телефону 16 октября.
Переговоры в Кремле длились около пяти часов. На встрече вместе с Путиным присутствовали его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Ушаков, выступивший перед журналистами после встречи, назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». Среди тем, которые Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером, помощник президента обозначил вопрос территорий, по которому «пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо». Ушаков отметил, что американскими коллегами они договорились не раскрывать суть переговоров.
Украинский президент Владимир Зеленский на фоне переговоров в Кремле заявил, что простых решений относительно окончания конфликта не будет. Наиболее чувствительные моменты в мирном урегулировании, по мнению Зеленского, это вопросы территорий и российских активов. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на «сильные гарантии безопасности» от США, Европы и некоторых других лидеров.
