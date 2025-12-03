 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Кремль назвал неправильной трактовку, что Москва отвергла мирный план США

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Мирный план по Украине
Не стоит воспринимать результаты прошедших переговоров как решение Путина отвергнуть мирный план США по Украине, заявил Песков. Другие подробности встречи он раскрывать не стал, но не исключил телефонный разговор президентов
Фото: Александр Казаков / Reuters
Фото: Александр Казаков / Reuters

Состоявшаяся накануне встреча президента Владимира Путина с представителями американской администрации — первый обмен мнениями по плану урегулирования на Украине, стороны продолжат искать компромисс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Трактовать итоги встречи как решение Путина отвергнуть предложенный США мирный план нельзя, отметил Песков. «Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса», — добавил он.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать детали переговоров, поскольку у Москвы есть понимание: «чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров». «Мы специально не будет ничего добавлять <…> Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, мы видим также, что американцы придерживаются этого же принципа», — объяснил он.

На вопрос, возможен ли в ближайшее время телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа, Песков сказал: «Да, телефонный разговор возможен в любой момент. Есть возможность его организовать оперативно». Последний раз главы государств разговаривали по телефону 16 октября.

Как прошли шестые переговоры Уиткоффа в Москве
Политика

Переговоры в Кремле длились около пяти часов. На встрече вместе с Путиным присутствовали его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ушаков, выступивший перед журналистами после встречи, назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». Среди тем, которые Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером, помощник президента обозначил вопрос территорий, по которому «пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо». Ушаков отметил, что американскими коллегами они договорились не раскрывать суть переговоров.

Украинский президент Владимир Зеленский на фоне переговоров в Кремле заявил, что простых решений относительно окончания конфликта не будет. Наиболее чувствительные моменты в мирном урегулировании, по мнению Зеленского, это вопросы территорий и российских активов. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на «сильные гарантии безопасности» от США, Европы и некоторых других лидеров.

