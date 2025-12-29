Трамп и Зеленский созвонились с европейскими лидерами

Трамп и Зеленский во время переговоров созванивались с европейскими лидерами. Накануне украинский лидер уже проводил телефонный разговор с ними. В Европе опасались, что диалог Киева и Вашингтона может закончиться непредсказуемо

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский созвонились с лидерами ЕС, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Его слова приводит итальянская газета Corriere della Sera.

Он отметил, что в видеоконференции, в частности, участвует премьер Италии Джорджа Мелони.

«Мы полностью поддерживаем инициативу США. Теперь посмотрим, что будет. Все идет своим чередом — посмотрим, примет ли Путин предложения. Вопрос безопасности также имеет решающее значение для нас, европейцев. У Европы есть важная игра: мы должны быть едины с США, поскольку мы можем стать ключевым партнером в прекращении периода войны», — сказал Таяни.

Позже СNN со ссылкой на администрацию президента Украины сообщил о завершении видеоконференции Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. Стороны обсуждали подготовленный Киевом мирный план, говорится в публикации.

Очная встреча Трампа и Зеленского началась больше двух часов назад во Флориде. Украинский лидер представил своему коллеге мирный план из 20 пунктов. Документ включает положение о территориях, однако по этому вопросу позиции Киева и Вашингтона расходятся. После переговоров Трамп планирует проинформировать об их итогах российского лидера Владимира Путина.

Накануне, 27 декабря, перед встречей с Трампом Зеленский уже проводил переговоры с главами Франции, Германии, Италии, Польши и генеральным секретарем НАТО — Эммануэлем Макроном, Фридрихом Мерцем, Джорджей Мелони, Каролем Навроцким и Марком Рютте. Как писал CNN, европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной, однако признают, что переговоры с американским лидером могут быть непредсказуемы.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, также участвовавшая в разговоре, отметила в X, что Евросоюз приветствует все усилия, «ведущие к достижению нашей общей цели — справедливого и прочного мира, который сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины». Она пообещала, что в 2026 году Брюссель продолжит оказывать давление на Москву и поддерживать Киев.

Зеленский тогда же отмечал, что начались одни их самых активных дипломатических дней в году. Многое по украинскому конфликту может решиться до конца декабря, считает он.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь называл Европу главным препятствием на пути к миру на Украине. «После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — сказал он. Лавров также считает, что Украина и Европа не готовы к конструктивным переговорам.