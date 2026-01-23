Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное

Трехсторонние переговоры продлятся два дня, главной темой обсуждений Украина называла территории. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Отдельно в ОАЭ встретятся Дмитриев и Уиткофф

Стивен Уиткофф (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

В Абу-Даби начались переговоры представителей России, США и Украины, сообщило МИД ОАЭ около 18:30 мск. Переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января. С лидерами делегаций встретился президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян.

Первые раунды встречи, посвященной вопросам безопасности, пройдут в максимально закрытом режиме, сообщил источник ТАСС: на них не предусмотрено присутствие представителей СМИ, конкретное место проведения переговоров не называется.

В российскую делегацию входят представители Минобороны, а возглавляет ее начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

От Украины во встрече участвуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Американскую сторону представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Также в ОАЭ должны встретиться спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, они будут обсуждать экономические вопросы

Что обсуждают в ОАЭ

Главной темой трехсторонних переговоров станет территориальный вопрос — он же последний нерешенный, рассказал ранее украинский президент Владимир Зеленский. Москва, Вашингтон и Киев покажут друг другу «свои варианты».

Financial Times писала, что делегации США и Украины намерены предложить России энергетическое перемирие — прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Что предшествовало встрече в ОАЭ

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча в Москве: накануне, 22 января, президент России Владимир Путин принял американскую делегацию. Встреча фокусировалась на том, чтобы получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами и «вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий», пояснил Кремль. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что «без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание этой формулы, но отметил, что важным условием для Москвы является уход ВСУ из Донбасса.

По информации Reuters, «формула Анкориджа» подразумевает контроль России над территорией Донбасса и заморозку нынешней линии фронта в остальных регионах.

В этот же день в Давосе на полях Восточно-экономического форума президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским. Оба лидера высказались о ходе переговорного процесса положительно, но не подписали каких-либо документов о гарантиях для Киева.

Весной и летом 2025 года российская и украинская стороны провели три раунда встреч в Стамбуле, по итогам которых договорились об обмене пленными и телами погибших.