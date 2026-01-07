На Украине опубликовали полный текст подписанной в Париже декларации

Гарантии включают пять компонентов, среди которых размещение на Украине многонациональных сил, участие в механизме мониторинга за режимом прекращения огня, а также обязательства в случае его нарушения

Во вторник, 6 января, в Париже лидеры «коалиции желающих», Украина и США подписали декларацию «Надежные гарантии безопасности для прочного и долговременного мира в Украине». Полный текст опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В нем говорится, что обеспечение суверенитета и долговременного мира на Украине «должно стать неотъемлемой частью мирного соглашения», а любое урегулирование «должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины».

Лидеры также готовы взять на себя обязательства в рамках гарантий, которые будут активированы после прекращения огня. Эти гарантии будут включать пять компонентов:

Участие в механизме мониторинга и верификации прекращения огня, предложенном США. Будет создана система непрерывного и надежного мониторинга соблюдения перемирия, включая взносы от членов «коалиции желающих». Коалиция будет представлена в Специальной комиссии, которая будет создана для рассмотрения любых нарушений, определения ответственности и установления корректирующих мер.

Поддержка Вооруженных Сил Украины (ВСУ): Коалиция договорилась продолжать предоставлять ВСУ критически важную долгосрочную военную помощь и вооружения для поддержания их устойчивой боеспособности, поскольку они остаются первой линией обороны и сдерживания. Это будет включать, но не ограничивать: долгосрочные оборонные пакеты; поддержку финансирования закупок вооружений; продолжение сотрудничества с Украиной по вопросам ее госбюджета для финансирования ВСУ; доступ к оборонным запасам для оперативного предоставления дополнительной помощи в случае будущего вооруженного нападения; практическую и техническую поддержку Украине в строительстве оборонительных сооружений.

Многонациональные силы для Украины, сформированные из взносов стран-участниц Коалиции с целью поддержки восстановления ВСУ и обеспечения сдерживания. Было проведено скоординированное военное планирование для подготовки мер по обеспечению безопасности в воздушном пространстве, на море и на суше, а также по восстановлению ВСУ. Мы подтвердили, что эти меры должны быть строго реализованы по запросу Украины после достижения надежного прекращения боевых действий. Эти элементы будут осуществляться под европейским руководством, при участии также неевропейских членов Коалиции и с предложенной поддержкой со стороны США.

Обязательство поддержать Украину в восстановлении мира в случае будущего вооруженного нападения со стороны России. Мы договорились окончательно согласовать обязательства, определяющие наш подход к оказанию помощи Украине и восстановлению мира и безопасности в случае будущей российской агрессии. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив и введение дополнительных санкций.

Обязательство углублять долгосрочное сотрудничество с Украиной в сфере обороны. Мы договорились продолжать развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Украиной в области обороны, включая обучение, совместное производство в оборонно-промышленном комплексе (в частности, с использованием соответствующих европейских инструментов) и сотрудничество в сфере разведки.

Стороны также решили создать координационную группу США–Украина–Коалиция в оперативном штабе Коалиции в Париже, говорится в документе.