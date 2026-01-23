Глава МИД ОАЭ сообщил о начале переговоров в Абу-Даби

Абдулла бин Заид Аль Нахайян (Фото: Mohammad Abu Ghosh / XinHua / Global Look Press)

В Абу-Даби начались переговоры, об этом сообщил глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян, говорится в сообщении МИД ОАЭ.

В переговорах участвуют представители России, США и Украины.

Сами переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января.

Ранее о начале встречи делегаций России, Украины и США в Абу-Даби сообщил британский телеканал Sky News, ссылаясь на собственного корреспондента. Эти переговоры стали первой прямой трехсторонней встречей с начала военных действий, отметил телеканал. В Кремле не смогли подтвердить или опровергнуть сообщения о начале переговоров в ОАЭ. Киев опроверг информацию Sky News.

Как сообщили «РИА Новости» в Белом доме, со стороны США во встрече будут участвовать спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

С российской стороны на переговорах будут представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Украинский лидер Владимир Зеленский среди тем встречи в Абу-Даби называл «вопросы Донбасса». Российский президент Владимир Путин заявлял, что Донбасс является «исторической территорией» России и она вернет его военным или любым другим путем.