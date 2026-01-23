 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава МИД ОАЭ сообщил о начале переговоров в Абу-Даби

Абдулла бин Заид Аль Нахайян
Абдулла бин Заид Аль Нахайян (Фото: Mohammad Abu Ghosh / XinHua / Global Look Press)

В Абу-Даби начались переговоры, об этом сообщил глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян, говорится в сообщении МИД ОАЭ.

В переговорах участвуют представители России, США и Украины.

Сами переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января.

Ранее о начале встречи делегаций России, Украины и США в Абу-Даби сообщил британский телеканал Sky News, ссылаясь на собственного корреспондента. Эти переговоры стали первой прямой трехсторонней встречей с начала военных действий, отметил телеканал. В Кремле не смогли подтвердить или опровергнуть сообщения о начале переговоров в ОАЭ. Киев опроверг информацию Sky News.

Как сообщили «РИА Новости» в Белом доме, со стороны США во встрече будут участвовать спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

С российской стороны на переговорах будут представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Украинский лидер Владимир Зеленский среди тем встречи в Абу-Даби называл «вопросы Донбасса». Российский президент Владимир Путин заявлял, что Донбасс является «исторической территорией» России и она вернет его военным или любым другим путем.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 17:13
Цены на серебро впервые в истории превысили $100 за унцию Инвестиции, 18:51
Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное Политика, 18:48
Цены на новостройки обгонят инфляцию: прогноз на 2026 год. ВидеоПодписка на РБК, 18:47 
МИД ОАЭ поприветствовал трехсторонние переговоры России, Украины и США Политика, 18:40
Тренер спас семилетнего ребенка из горящей машины в Иркутске Спорт, 18:34
За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн грн залога Политика, 18:33
Глава МИД ОАЭ сообщил о начале переговоров в Абу-Даби Политика, 18:23
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Bloomberg сообщил о потерявшем управление танкере с российской нефтью Общество, 18:21
В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ Общество, 18:09
МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на ОИ Спорт, 18:08
В Польше сообщили о «тайном визите» главы ЦРУ Политика, 18:06
Мелони предупредила Европу о риске «потерять все» в конфликте с Трампом Политика, 18:04
FT узнала об угрозах США прекратить поставки наличных долларов Ираку Политика, 18:00
Минэнерго поддержит введение уголовной ответственности за черный майнинг Крипто, 17:55