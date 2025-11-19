Как США и Россия обсуждают параметры урегулирования на Украине Кирилл Дмитриев рассказал о контактах с Уиткоффом, но в Кремле заявили об отсутствии «новаций»

Администрация Дональда Трампа тайно готовит совместно с Россией 28-пунктный план по завершению конфликта на Украине, сообщает Axios. Какие цели преследует документ и как менялись позиции сторон по урегулированию — в статье РБК

Стивен Уиткофф (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Что известно об американо-российском плане по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа втайне работает над новым планом по прекращению войны в Украине, консультируясь с Россией, выяснил Axios. Издание со ссылкой на американских и российских официальных чиновников утверждает, что план представляет собой «дорожную карту» из 28 пунктов, структурированных в четыре тематических блока: «мир на Украине», «гарантии безопасности», «безопасность в Европе» и «будущие отношения США с Россией и Украиной». Работу над проектом координирует специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который «активно обсуждал» его со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал Майами 24-26 октября.

Сам Дмитриев заявил Axios, что основная идея состоит в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные президентом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным в августе на Аляске, и разработать письменный документ к следующей встрече двух лидеров, который призван «не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить американо-российские отношения [и] учесть озабоченности России в сфере безопасности».

«На самом деле, это гораздо более широкая концепция, которая, по сути, отвечает на вопрос: «Как нам, наконец, обеспечить прочную безопасность в Европе, а не только на Украине», — пояснил он. Спецпредставитель российского президента также выразил оптимизм по поводу работы над планом, отметив, что в отличие от предшествующих попыток российская сторона почувствовала, что ее позицию «действительно слышат». Ранее Дмитриев также сообщал, что стороны обсуждают проведение нового обмена заключенными между Россией и США.

11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что перед телефонным разговором двух лидеров в середине октября российская сторона передала Вашингтону меморандум в формате неофициального документа (non-paper), чтобы напомнить о пониманиях, достигнутых по итогам саммита на Аляске. Лег ли он в основу плана Уиткоффа и Дмитриева, Axios не уточняет.

Как сообщили РБК в МИД России, если бы у американской стороны появились предложения, то о них бы сообщили по установленным для этого каналам внешнеполитических ведомств двух стран. «От Госдепа МИД России ничего подобного не получал», — отметили в ведомстве. При этом высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил Politico, что рамочное соглашение по урегулированию конфликта может быть согласовано уже на этой неделе. Украина и страны Европы в его подготовке не участвуют.

В Кремле также заявили, что в переговорах Москвы и Вашингтона с момента встречи в Анкоридже не появилось «никаких новаций». Когда журналисты поинтересовались, отказывается ли Песков от ответа, или новшеств и правда нет, пресс-секретарь вновь повторил, что нового элемента в переговорах нет.

Администрация Трампа информирует Украину и европейские страны о ходе подготовки документа, однако из публикации Axios остается неясным, какой в плане содержится подход к разрешению ключевых спорных вопросов, прежде всего территориального. Ранее Reuters и Axios писали, что США выступают за прекращение конфликта вдоль текущей линии соприкосновения, тогда как российская сторона согласна с таким предложением лишь в отношении Херсонской и Запорожской областей, но хотела бы получить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской народных республик. Разногласия также касались статуса новых регионов: в США были готовы признать российский суверенитет лишь над Крымом.

По данным Axios, документ, разрабатываемый Уиткоффом и Дмитриевым, был вдохновлен планом Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, состоящем из 20 пунктов. Он предусматривал прекращение огня и освобождение заложников ХАМАС взамен на палестинских заключенных. План также предполагает разоружение группировки и ее недопуск к управлению эксклавом, которое перейдет «временному переходному технократическому аполитичному палестинскому комитету», а надзор за его работой будет осуществлять «Совет мира» под руководством Трампа. План Трампа также предусматривает создание международных стабилизационных сил, которые будут обеспечивать безопасность и обучать местных сотрудников правоохранительных органов. 17 ноября Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с мирным планом президента США, однако его реализация застопорилась.

Как менялась позиция США в отношении Москвы

В последние месяцы администрация Трампа заметно ужесточила свою публичную риторику в отношении России. 22 октября американский президент объявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. Трамп пояснил, что на текущем этапе встреча не принесет желаемых результатов. По данным The Financial Times, запланированный саммит в Будапеште был отменен из-за того, что администрация США изучила отправленный российским внешнеполитическим ведомством non-paper и посчитала, что Москва отказывается смягчить свои требования по Украине. В МИД России настаивают, что документ был направлен до разговора Трампа с Путиным, во время которого была достигнута договоренность о встрече.

В один день с отменой саммита Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, в также их дочерних предприятий. В пресс-службе ведомства заявили, что подобное решение было продиктовано «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Градус напряженности заметно возрос на фоне заявлений Трампа о скором возобновлении ядерных испытаний, прозвучавших после испытаний российских новейших систем вооружений — крылатых ракет «Буревестник» и подводных аппаратов «Посейдон». Планирует ли США проводить полноценные ядерные испытания, пока не ясно, однако, по оценкам экспертов, на восстановление ядерного полигона в Неваде может понадобиться два-три года. СССР провел последнее ядерное испытание в 1990 году, США — в 1992-м.

Кроме того, 16 ноября американский президент пообещал поддержать законопроект о «сокрушительных санкциях» против России, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в апреле. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной. Вслед за этим Грэм сообщил о работе над продвижением документа в сенате. В Кремле ранее заявляли, что Россия «достаточно долго живет под огромным количеством санкций» и у нее выработался «определенный иммунитет».

«Тайм-аут» в переговорах на высшем уровне обусловлен тем, что стороны вышли со встречи на Аляске с разным пониманием того, что было на ней согласовано и какие обязательства на себя взяла каждая из них, заявил в интервью Радио РБК Томас Грэм, научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США, курировавший стратегический диалог между Белым домом и Кремлем. По его оценкам, обеим сторонам нужно проделать большую подготовительную работу перед следующим саммитом, а сделать это быстро невозможно.

При этом как в Кремле, так и в Белом доме сохраняют оптимизм относительно шансов на мирное урегулирование, а Трамп не выйдет из переговорного процесса как по политическим, так и психологическим соображениям, убежден Грэм. «Он много говорил о Нобелевской премии мира, и я думаю, что для него она действительно важна, а без прогресса в российско-украинском урегулировании получить ее он не сможет, — пояснил он. — Для него важен имидж бизнесмена — мастера сделок, и если ему придется отказаться от этой цели, то это подорвет его имидж и будет иметь политические последствия».

Грэм, впрочем, предположил, что Трамп вновь лично подключится к переговорному процессу лишь тогда, когда появится понимание, что можно добиться результатов. «Если бы мы начали серьезный переговорный процесс с рабочими группами, экспертами, которые прорабатывали бы детали будущих соглашений и готовили встречи для лидеров, министров иностранных дел и так далее, то мы могли бы добиться довольно быстрого прогресса в направлении рамочного соглашения и прекращения огня», — предположил он.

Что об урегулировании говорит Киев

О возвращении к контактам по урегулированию говорит и украинская сторона: 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил об «активизации переговоров» и о том, что для этого 19 ноября он полетит в Турции. По данным Reuters, там была запланирована встреча Зеленского с Уиткоффом. Но, как чуть позже сообщил Axios, свою поездку в Турцию американский спецпосланник отложил; а мирный план он обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым «ранее на этой неделе» в Майами.

С 11 ноября Умеров находится в зарубежной командировке — в тот день он прибыл в Стамбул, чтобы «разблокировать процесс обмена» пленными. В течение недели он встречался с турецким руководством, посетил Катар, где обсудил возвращение украинских детей из России, а 15 ноября сообщил, что при посредничестве партнеров из Турции и ОАЭ решено «активировать стамбульские договоренности», чтобы «освободить 1,2 тыс. украинцев» (обмен по формуле «1200 на 1200» Россия и Украина согласовали 23 июля на третьем раунде переговоров в Стамбуле, но так его полностью и не реализовали). Где после этого находился Умеров, официально не сообщалось; известно, что вечером 18 ноября он встречал Зеленского в аэропорту в Анкаре.

Об отмене переговоров с Уиткоффом сообщил и журнал The Economist; правда, его украинским визави он назвал главу офиса Зеленского Андрея Ермака. «Уиткофф, возможно, не знал о том, в какой скандал он может попасть, договариваясь о встрече», — написал в соцсети X корреспондент издания Оливер Кэрролл. Под скандалом он скорее всего подразумевал громкое коррупционное дело в сфере энергетики, которое уже привело к том, что два украинских министра подали в отставку.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвиняют соратника Владимира Зеленского, сооснователя студии «Квартал 95» Тимура Миндича в том, что он во взаимодействии с другими официальными лицами организовал масштабную коррупционную схему на госпредприятии «Энергоатом», контрагенты которого платили «откаты» в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов; средства отмывались через офис в центре Киева; по версии следствия, «через так называемую прачечную прошло около $100 млн».

19 ноября депутат Рады Алексей Гончаренко опубликовал подозрение НАБУ (обвинение в уголовном преступлении) в адрес Миндича. В нем фигурировали имена Зеленского и Умерова — сказано, что Миндич пользовался «наличием дружеских отношений с президентом» и осуществлял влияние на министра обороны (Умеров занимал этот пост с 2023 по 2025 годы).

Ермак 19 ноября сообщил: он в Турции вместе с Зеленским, «все запланированные встречи проходят по графику и в рабочей атмосфере». Визит президента Украины в Турцию рабочий и предполагает встречи с турецким руководством — в частности, с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом, по словам Ермака, с Уиткоффом он «на постоянной связи». «Вместе с американскими партнерами работаем над прекращением российской агрессии против Украины и достижением справедливого и стабильного мира», — написал в Telegram глава офиса Зеленского.

По данным Politico, на этой неделе в Киев прибыли министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж. Планируется, что 19 ноября они встретятся с украинскими военными, депутатами и Зеленским. Задача визита — оживить мирный процесс, а также обсудить сделку об обмене технологиями в области дронов и автономных боеприпасов. По данным The Wall Street Journal, позднее Дрисколл может встретиться с представителями российской стороны.

Судя по публичным заявлениям, позиция Киева по урегулированию за последние месяцы не изменилась: обсуждать ключевые вопросы — в частности, тему территорий — он готов только после прекращения огня, которое остановит российские и украинские войска на их нынешних позициях. Как говорил Зеленский в октябре, после переговоров с Трампом в Белом доме, «надо остановиться, а затем начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».