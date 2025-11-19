 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Как США и Россия обсуждают параметры урегулирования на Украине

Кирилл Дмитриев рассказал о контактах с Уиткоффом, но в Кремле заявили об отсутствии «новаций»
США и Россия начали тайные переговоры об урегулировании на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Администрация Дональда Трампа тайно готовит совместно с Россией 28-пунктный план по завершению конфликта на Украине, сообщает Axios. Какие цели преследует документ и как менялись позиции сторон по урегулированию — в статье РБК
Стивен Уиткофф
Стивен Уиткофф (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Что известно об американо-российском плане по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа втайне работает над новым планом по прекращению войны в Украине, консультируясь с Россией, выяснил Axios. Издание со ссылкой на американских и российских официальных чиновников утверждает, что план представляет собой «дорожную карту» из 28 пунктов, структурированных в четыре тематических блока: «мир на Украине», «гарантии безопасности», «безопасность в Европе» и «будущие отношения США с Россией и Украиной». Работу над проектом координирует специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который «активно обсуждал» его со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал Майами 24-26 октября.

Сам Дмитриев заявил Axios, что основная идея состоит в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные президентом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным в августе на Аляске, и разработать письменный документ к следующей встрече двух лидеров, который призван «не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить американо-российские отношения [и] учесть озабоченности России в сфере безопасности».

Axios узнал о работе США и России над новым планом по Украине
Политика
Стив Уиткофф

«На самом деле, это гораздо более широкая концепция, которая, по сути, отвечает на вопрос: «Как нам, наконец, обеспечить прочную безопасность в Европе, а не только на Украине», — пояснил он. Спецпредставитель российского президента также выразил оптимизм по поводу работы над планом, отметив, что в отличие от предшествующих попыток российская сторона почувствовала, что ее позицию «действительно слышат». Ранее Дмитриев также сообщал, что стороны обсуждают проведение нового обмена заключенными между Россией и США.

11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что перед телефонным разговором двух лидеров в середине октября российская сторона передала Вашингтону меморандум в формате неофициального документа (non-paper), чтобы напомнить о пониманиях, достигнутых по итогам саммита на Аляске. Лег ли он в основу плана Уиткоффа и Дмитриева, Axios не уточняет.

Как сообщили РБК в МИД России, если бы у американской стороны появились предложения, то о них бы сообщили по установленным для этого каналам внешнеполитических ведомств двух стран. «От Госдепа МИД России ничего подобного не получал», — отметили в ведомстве. При этом высокопоставленный сотрудник Белого дома заявил Politico, что рамочное соглашение по урегулированию конфликта может быть согласовано уже на этой неделе. Украина и страны Европы в его подготовке не участвуют.

В США сообщили о согласовании рамок мира на Украине уже на этой неделе
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В Кремле также заявили, что в переговорах Москвы и Вашингтона с момента встречи в Анкоридже не появилось «никаких новаций». Когда журналисты поинтересовались, отказывается ли Песков от ответа, или новшеств и правда нет, пресс-секретарь вновь повторил, что нового элемента в переговорах нет.

Администрация Трампа информирует Украину и европейские страны о ходе подготовки документа, однако из публикации Axios остается неясным, какой в плане содержится подход к разрешению ключевых спорных вопросов, прежде всего территориального. Ранее Reuters и Axios писали, что США выступают за прекращение конфликта вдоль текущей линии соприкосновения, тогда как российская сторона согласна с таким предложением лишь в отношении Херсонской и Запорожской областей, но хотела бы получить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской народных республик. Разногласия также касались статуса новых регионов: в США были готовы признать российский суверенитет лишь над Крымом.

По данным Axios, документ, разрабатываемый Уиткоффом и Дмитриевым, был вдохновлен планом Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, состоящем из 20 пунктов. Он предусматривал прекращение огня и освобождение заложников ХАМАС взамен на палестинских заключенных. План также предполагает разоружение группировки и ее недопуск к управлению эксклавом, которое перейдет «временному переходному технократическому аполитичному палестинскому комитету», а надзор за его работой будет осуществлять «Совет мира» под руководством Трампа. План Трампа также предусматривает создание международных стабилизационных сил, которые будут обеспечивать безопасность и обучать местных сотрудников правоохранительных органов. 17 ноября Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с мирным планом президента США, однако его реализация застопорилась.

Как менялась позиция США в отношении Москвы

В последние месяцы администрация Трампа заметно ужесточила свою публичную риторику в отношении России. 22 октября американский президент объявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. Трамп пояснил, что на текущем этапе встреча не принесет желаемых результатов. По данным The Financial Times, запланированный саммит в Будапеште был отменен из-за того, что администрация США изучила отправленный российским внешнеполитическим ведомством non-paper и посчитала, что Москва отказывается смягчить свои требования по Украине. В МИД России настаивают, что документ был направлен до разговора Трампа с Путиным, во время которого была достигнута договоренность о встрече.

В один день с отменой саммита Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, в также их дочерних предприятий. В пресс-службе ведомства заявили, что подобное решение было продиктовано «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Градус напряженности заметно возрос на фоне заявлений Трампа о скором возобновлении ядерных испытаний, прозвучавших после испытаний российских новейших систем вооружений — крылатых ракет «Буревестник» и подводных аппаратов «Посейдон». Планирует ли США проводить полноценные ядерные испытания, пока не ясно, однако, по оценкам экспертов, на восстановление ядерного полигона в Неваде может понадобиться два-три года. СССР провел последнее ядерное испытание в 1990 году, США — в 1992-м.

Кроме того, 16 ноября американский президент пообещал поддержать законопроект о «сокрушительных санкциях» против России, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в апреле. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной. Вслед за этим Грэм сообщил о работе над продвижением документа в сенате. В Кремле ранее заявляли, что Россия «достаточно долго живет под огромным количеством санкций» и у нее выработался «определенный иммунитет».

Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным
Политика
Фото:Дональд Трамп (Kevin Dietsch / Getty Images)

«Тайм-аут» в переговорах на высшем уровне обусловлен тем, что стороны вышли со встречи на Аляске с разным пониманием того, что было на ней согласовано и какие обязательства на себя взяла каждая из них, заявил в интервью Радио РБК Томас Грэм, научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США, курировавший стратегический диалог между Белым домом и Кремлем. По его оценкам, обеим сторонам нужно проделать большую подготовительную работу перед следующим саммитом, а сделать это быстро невозможно.

При этом как в Кремле, так и в Белом доме сохраняют оптимизм относительно шансов на мирное урегулирование, а Трамп не выйдет из переговорного процесса как по политическим, так и психологическим соображениям, убежден Грэм. «Он много говорил о Нобелевской премии мира, и я думаю, что для него она действительно важна, а без прогресса в российско-украинском урегулировании получить ее он не сможет, — пояснил он. — Для него важен имидж бизнесмена — мастера сделок, и если ему придется отказаться от этой цели, то это подорвет его имидж и будет иметь политические последствия».

Грэм, впрочем, предположил, что Трамп вновь лично подключится к переговорному процессу лишь тогда, когда появится понимание, что можно добиться результатов. «Если бы мы начали серьезный переговорный процесс с рабочими группами, экспертами, которые прорабатывали бы детали будущих соглашений и готовили встречи для лидеров, министров иностранных дел и так далее, то мы могли бы добиться довольно быстрого прогресса в направлении рамочного соглашения и прекращения огня», — предположил он.

Что об урегулировании говорит Киев

О возвращении к контактам по урегулированию говорит и украинская сторона: 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил об «активизации переговоров» и о том, что для этого 19 ноября он полетит в Турции. По данным Reuters, там была запланирована встреча Зеленского с Уиткоффом. Но, как чуть позже сообщил Axios, свою поездку в Турцию американский спецпосланник отложил; а мирный план он обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым «ранее на этой неделе» в Майами.

Сможет ли поездка Зеленского в Турцию активизировать переговоры с Россией
Политика
Владимир Зеленский

С 11 ноября Умеров находится в зарубежной командировке — в тот день он прибыл в Стамбул, чтобы «разблокировать процесс обмена» пленными. В течение недели он встречался с турецким руководством, посетил Катар, где обсудил возвращение украинских детей из России, а 15 ноября сообщил, что при посредничестве партнеров из Турции и ОАЭ решено «активировать стамбульские договоренности», чтобы «освободить 1,2 тыс. украинцев» (обмен по формуле «1200 на 1200» Россия и Украина согласовали 23 июля на третьем раунде переговоров в Стамбуле, но так его полностью и не реализовали). Где после этого находился Умеров, официально не сообщалось; известно, что вечером 18 ноября он встречал Зеленского в аэропорту в Анкаре.

Об отмене переговоров с Уиткоффом сообщил и журнал The Economist; правда, его украинским визави он назвал главу офиса Зеленского Андрея Ермака. «Уиткофф, возможно, не знал о том, в какой скандал он может попасть, договариваясь о встрече», — написал в соцсети X корреспондент издания Оливер Кэрролл. Под скандалом он скорее всего подразумевал громкое коррупционное дело в сфере энергетики, которое уже привело к том, что два украинских министра подали в отставку.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвиняют соратника Владимира Зеленского, сооснователя студии «Квартал 95» Тимура Миндича в том, что он во взаимодействии с другими официальными лицами организовал масштабную коррупционную схему на госпредприятии «Энергоатом», контрагенты которого платили «откаты» в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов; средства отмывались через офис в центре Киева; по версии следствия, «через так называемую прачечную прошло около $100 млн».

19 ноября депутат Рады Алексей Гончаренко опубликовал подозрение НАБУ (обвинение в уголовном преступлении) в адрес Миндича. В нем фигурировали имена Зеленского и Умерова — сказано, что Миндич пользовался «наличием дружеских отношений с президентом» и осуществлял влияние на министра обороны (Умеров занимал этот пост с 2023 по 2025 годы).

Уйдет ли правительство Украины в отставку из-за «дела Миндича»
Политика
Фото:Jaap Arriens / ZUMA / Global Look Press

Ермак 19 ноября сообщил: он в Турции вместе с Зеленским, «все запланированные встречи проходят по графику и в рабочей атмосфере». Визит президента Украины в Турцию рабочий и предполагает встречи с турецким руководством — в частности, с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом, по словам Ермака, с Уиткоффом он «на постоянной связи». «Вместе с американскими партнерами работаем над прекращением российской агрессии против Украины и достижением справедливого и стабильного мира», — написал в Telegram глава офиса Зеленского.

По данным Politico, на этой неделе в Киев прибыли министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж. Планируется, что 19 ноября они встретятся с украинскими военными, депутатами и Зеленским. Задача визита — оживить мирный процесс, а также обсудить сделку об обмене технологиями в области дронов и автономных боеприпасов. По данным The Wall Street Journal, позднее Дрисколл может встретиться с представителями российской стороны.

Судя по публичным заявлениям, позиция Киева по урегулированию за последние месяцы не изменилась: обсуждать ключевые вопросы — в частности, тему территорий — он готов только после прекращения огня, которое остановит российские и украинские войска на их нынешних позициях. Как говорил Зеленский в октябре, после переговоров с Трампом в Белом доме, «надо остановиться, а затем начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».

Валентина Шварцман, Екатерина Постникова
Дональд Трамп США Россия Украина Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Рустем Умеров
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
