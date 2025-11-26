 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп рассказал, насколько сократился первоначальный план США по Украине

Трамп: мирный план США по Украине сократили до 22 пунктов
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп подчеркнул, что первоначально представленный план из 28 пунктов был «просто картой», в конечном итоге его свели к 22 положениям. По словам президента, по многим из них были найдены «очень благоприятные» решения
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

План американской администрации по урегулированию конфликта на Украине был сокращен с 28 до 22 пунктов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета.

По его словам, многие республиканцы считали, что первый проект американского плана из 28 пунктов был «слишком благоприятен для России».

На вопрос, изменил ли Вашингтон что-то, Трамп ответил: «Это была просто карта. Все, что было, — это карта. Это был не план. Это была концепция. И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, а затем свели к 22 пунктам. По многим из них было найдено решение, и на самом деле очень благоприятное. Так что посмотрим, что будет», — сказал президент США.

«РБК-Украина» узнало, что новый план США не сокращает численность ВСУ
Политика
Фото:Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины / Reuters

План, о котором стало известно, и подлинность которого позже подтвердил Белый дом, изначально состоял из 28 пунктов. Через несколько дней The Washington Post и Financial Times сообщили, что после переговоров Киева и союзников в Женеве он сократился до 19 пунктов.

Советник главы офиса президента Украины Александр Бевз опроверг эту информацию. Ранее он говорил, что прежде обсуждавшийся американский план фактически перестал существовать, поскольку «часть пунктов была изъята, [а] часть — изменена». По словам Бевза, из плана были убраны пункты, не относящиеся к Украине, также исключено дублирование.

Как сообщил источник издания «РБК-Украина», новая версия плана США по урегулированию конфликта не ограничивает численность ВСУ. Bloomberg также писал, что из инициативы убрали пункт о разморозке российских активов. Российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Москва не раз заявляла о готовности ответить на их возможную конфискацию.

По данным агентства, изъятые пункты будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров. МИД Украины подтвердил, что вопросы, касающиеся Евросоюза и НАТО, будут выведены в отдельный переговорный трек, чтобы не нарушить единство между партнерами Киева. Москва против вступления Украины в НАТО, но не возражает против ее членства в ЕС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила черновой вариант мирного плана Трампа, который «верстался» на пониманиях, достигнутым по итогам саммита в Анкоридже. Обновленный план, состоящий из 19 пунктов, Россия не получала, добавил он.

По сведениям Bloomberg, российская сторона сочла сокращенный до 19 пунктов мирный план по Украине провальным. Президент Владимир Путин ранее говорил, что первоначальный вариант, предложенный США, может быть основой для урегулирования.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп мирный план Украина США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о звонке Уиткоффа Ушакову для обсуждения мирного плана
Политика
«РБК-Украина» узнало, что новый план США не сокращает численность ВСУ
Политика
WP узнала, что Россия столкнулась с выбором после изменения мирного плана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 08:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 08:00
Сигналы от судов: где компании рискуют потерять налоговые льготы и вычетыПодписка на РБК, 08:08
Для развития Арктики начали прорабатывать идею создания новой корпорации
РАДИО
 Экономика, 08:01
«Китайский SWIFT» делает революцию в расчетах. Что это значит для РоссииПодписка на РБК, 08:01
Китай поддержал переговоры о мирном плане США по Украине Политика, 07:58
Трамп рассказал, насколько сократился первоначальный план США по Украине Политика, 07:50
Два человека пострадали при массированной атаке дронов на Чебоксары Политика, 07:43
Во Франции задержали членов организации «SOS Донбасс» Политика, 07:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:36
Над Россией за ночь сбили 33 украинских беспилотника Политика, 07:33
Москвичей предупредили о сырой погоде со снегом до конца недели Общество, 07:22
«Война налогам». Как Роберт Кийосаки дошел до долгов в $1,2 млрдПодписка на РБК, 07:00
Суд в Дубае вынес «беспрецедентный» вердикт против РоссииПодписка на РБК, 07:00
В аэропорту Геленджика возобновили полеты Политика, 06:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46