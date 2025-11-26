Трамп рассказал, насколько сократился первоначальный план США по Украине

Трамп подчеркнул, что первоначально представленный план из 28 пунктов был «просто картой», в конечном итоге его свели к 22 положениям. По словам президента, по многим из них были найдены «очень благоприятные» решения

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

План американской администрации по урегулированию конфликта на Украине был сокращен с 28 до 22 пунктов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета.

По его словам, многие республиканцы считали, что первый проект американского плана из 28 пунктов был «слишком благоприятен для России».

На вопрос, изменил ли Вашингтон что-то, Трамп ответил: «Это была просто карта. Все, что было, — это карта. Это был не план. Это была концепция. И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, а затем свели к 22 пунктам. По многим из них было найдено решение, и на самом деле очень благоприятное. Так что посмотрим, что будет», — сказал президент США.

План, о котором стало известно, и подлинность которого позже подтвердил Белый дом, изначально состоял из 28 пунктов. Через несколько дней The Washington Post и Financial Times сообщили, что после переговоров Киева и союзников в Женеве он сократился до 19 пунктов.

Советник главы офиса президента Украины Александр Бевз опроверг эту информацию. Ранее он говорил, что прежде обсуждавшийся американский план фактически перестал существовать, поскольку «часть пунктов была изъята, [а] часть — изменена». По словам Бевза, из плана были убраны пункты, не относящиеся к Украине, также исключено дублирование.

Как сообщил источник издания «РБК-Украина», новая версия плана США по урегулированию конфликта не ограничивает численность ВСУ. Bloomberg также писал, что из инициативы убрали пункт о разморозке российских активов. Российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Москва не раз заявляла о готовности ответить на их возможную конфискацию.

По данным агентства, изъятые пункты будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров. МИД Украины подтвердил, что вопросы, касающиеся Евросоюза и НАТО, будут выведены в отдельный переговорный трек, чтобы не нарушить единство между партнерами Киева. Москва против вступления Украины в НАТО, но не возражает против ее членства в ЕС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила черновой вариант мирного плана Трампа, который «верстался» на пониманиях, достигнутым по итогам саммита в Анкоридже. Обновленный план, состоящий из 19 пунктов, Россия не получала, добавил он.

По сведениям Bloomberg, российская сторона сочла сокращенный до 19 пунктов мирный план по Украине провальным. Президент Владимир Путин ранее говорил, что первоначальный вариант, предложенный США, может быть основой для урегулирования.