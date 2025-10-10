Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу На первом этапе ЦАХАЛ отойдет на согласованные позиции, а группировка освободит всех заложников

В секторе Газа в силу вступило прекращение огня — соответствующее соглашение с ХАМАС одобрено израильским правительством. В рамках первого этапа группировка передаст всех живых заложников, а ЦАХАЛ начнет отвод войск

Кабинет министров Израиля в ночь на 10 октября утвердил соглашение о перемирии с радикальным движением ХАМАС. Как пояснили РБК в канцелярии израильского премьера, именно с этого момента в силу вступает режим прекращения огня.

Само соглашение было подписано ранее, 9 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе. В его основу лег обнародованный на прошлой неделе план президента США Дональда Трампа.

Что известно о параметрах первого этапа перемирия

На первом этапе перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отведет свои войска на ранее согласованные позиции в пределах сектора Газа — к так называемой желтой линии (см. инфографику). В ЦАХАЛ заявили, что уже начали оперативную подготовку к реализации соглашения. «В рамках этого процесса ведется подготовка и составление боевого протокола для перехода к скорректированным линиям развертывания в ближайшее время», — уточнили военные. По данным агентства Reuters, отвод израильских частей произойдет в течение 24 часов с момента достижения соглашения.

В течение 72 часов после этого ХАМАС должен передать израильской стороне всех живых заложников и имеющиеся у него тела погибших. По данным Reuters, процесс будет происходить в два этапа: всех выживших пленников передадут уже в воскресенье или понедельник. При этом для сбора и передачи тел погибших может понадобиться больше времени, сообщили агентству источники в ХАМАС. Издание Times of Israel сообщало в начале октября, что группировке неизвестно местонахождение некоторых тел заложников. Позднее стало известно, что Израиль и международные посредники — США, Египет, Катар и Турция, которая также участвовала в заключительной стадии переговоров, — создадут совместную оперативную группу для поиска останков.

Сейчас в плену группировки остаются 48 человек, лишь 20 из них считаются живыми. Среди погибших — солдат ЦАХАЛ, убитый в Газе еще в 2014 году. В ответ на это Израиль отпустит 1950 палестинских заключенных, включая 250 отбывающих пожизненный срок. «За каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль выдаст останки 15 погибших жителей Газы», — говорится в плане Трампа.

Израильские больницы «Шиба», «Бейлинсон» и «Ихилов» уже начали готовиться к приему заложников, сообщает израильский «12-й канал». Медики отмечают, что пленники долгое время находились в тяжелых условиях и, судя по видео ХАМАС, сильно голодали и истощены, для них готовят палаты интенсивной терапии, а также программы психологической и социальной реабилитации. Заложники в особо тяжелом состоянии будут госпитализированы в больницы «Сорока» и «Барзилай», расположенные ближе к Газе. Идентификацию тел погибших заложников, как и прежде, будет проводить национальный центр судебной медицины «Абу Кабир» в Тель-Авиве.

Что произойдет на последующих стадиях урегулирования

«Сегодня — спустя два года и два дня с начала войны — уже можно говорить о том, что ее конец приближается», — сказал советник израильского премьера Дмитрий Гендельман. По его словам, именно военное давление Израиля вынудило палестинскую группировку подписать сделку, после которой ХАМАС «лишится реальной власти в Газе». Согласно плану Трампа, ХАМАС и другие палестинские фракции не будут играть никакой роли в послевоенном управлении сектором Газа — «ни прямо, ни косвенно, ни в каких-либо других форматах».

Управлять эксклавом, согласно плану, будет временное переходное правительство — комитет, состоящий из «аполитичных палестинских технократов» и международных экспертов. Надзор за его деятельностью будет осуществлять новый международный орган — «Совет мира» (Board of Peace) под председательством самого Трампа. В него войдут и другие мировые политики, включая экс-премьера Великобритании Тони Блэра. После того как Палестинская национальная администрация (ПНА), которая контролирует Западный берег, осуществит свое реформирование, к ней перейдет и контроль над Газой. Вслед за этим «могут, наконец, сложиться условия для осуществления реального обретения палестинцами самоопределения и государственности», говорится в плане.

Боевики, сложившие оружие, будут амнистированы. Тем членам группировки, которые захотят покинуть эксклав, будет обеспечен безопасный проезд в принимающие страны. Вся террористическая инфраструктура, включая подземные тоннели, будет уничтожена. «В секторе будет проведен процесс демилитаризации под контролем независимых наблюдателей. Этот процесс будет включать в себя окончательное списание вооружений в рамках согласованной процедуры по их ликвидации, а также программу выкупа оружия и реинтеграции [бывших боевиков], финансируемую международным сообществом. Весь этот процесс будет проверяться независимыми наблюдателями», — говорится в документе.

На последующих этапах в Газе также должны быть развернуты международные «силы стабилизации», которые будут сформированы США совместно с арабскими и другими международными партнерами (о готовности направить своих миротворцев в регион уже заявила Италия). Одновременно силы ЦАХАЛ оставят еще часть территории эксклава, а на заключительном этапе израильская армия будет присутствовать только в приграничной буферной зоне.

План Трампа также предусматривает ряд мер по налаживанию гуманитарной и экономической ситуации в секторе Газа, в частности:

поставки гуманитарной помощи возобновятся в полном объеме;

будет восстановлена работа больниц и пекарен, в сектор направят специальную технику для разбора завалов;

группа экспертов подготовит план по экономическому восстановлению Газы на основе «инвестиционных предложений и интересных девелоперских проектов, подготовленных международными группами, действующими из лучших побуждений»;

будет создана специальная экономическая зона, где будут действовать преференциальные пошлины и условия доступа на рынки.

Вскоре после того как было объявлено о достижении сделки, премьер Нетаньяху пригласил Трампа в Израиль, чтобы выступить перед израильским парламентом. Американский президент согласился. «Это великий день для Израиля и для всего мира. Мой телефонный разговор с Биби (сокращенное имя израильского лидера. — РБК) был замечательным. Он так счастлив. Так и должно быть. Это большое достижение. Весь мир объединился, чтобы заключить это соглашение, включая страны, которые были врагами», — сказал Трамп в интервью журналисту Бараку Равиду. В заявлении Белого дома говорится, что Трамп может отправиться в регион в пятницу, после планового ежегодного медицинского обследования. Вечером в четверг в Израиль прибудут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые выступали посредниками на переговорах в Египте.

Насколько прочным будет перемирие

Несмотря на оптимизм американских и израильских властей, нынешние договоренности касаются исключительно первой фазы перемирия — частичного отвода войск и освобождения заложников. В прошлом стороны уже дважды заключали временное перемирие: с 24 ноября по 1 декабря 2023 года и с 19 января по 18 марта. Тогда были освобождены 105 и 38 заложников соответственно. В рамках предыдущего перемирия также обсуждался переход к полному урегулированию, однако затем конфликт возобновился с новой силой, и со второй половины августа боевые действия распространились на окрестности крупнейшего в эксклаве города — Газы, а затем и на сам населенный пункт.

Катарский телеканал Al-Araby сообщает, что переговоры о реализации следующего этапа перемирия начнутся через день после освобождения заложников. Хотя некоторая вероятность перехода ко второй фазе существует, говорить об этом наверняка довольно сложно, отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Обе стороны сейчас демонстрируют готовность к продолжению переговоров, продолжает она, причем немалую роль играет влияние администрации США и арабских стран региона. «С другой стороны, противоречий между ними по-прежнему достаточно: они касаются и гарантий прекращения боевых действий, и отвода израильских войск, и вопроса разоружения ХАМАС, и демилитаризации Газы, и послевоенного управления сектором. В случае отсутствия консенсуса вполне вероятно продолжение боевых действий», — оговаривается эксперт. Самарская также отмечает, что в плане Трампа четко не описаны механизмы формирования послевоенной администрации Газы, роль ПНА в ней, а также инструменты обеспечения безопасности «на земле».

Востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров также считает полноценное урегулирование маловероятным; по его прогнозу, ситуация будет развиваться по сценарию предыдущего перемирия. Причем боевые действия могут возобновиться как непреднамеренно, так и в результате серьезных расхождений в переговорных позициях сторон. ХАМАС, полагает Бочаров, хотел бы сохранить свое влияние в секторе Газа хотя бы в рамках того, что группировка называет «общепалестинским консенсусом», тогда как Израиль категорически против этого. Кроме того, группировка, скорее всего, откажется сложить оружие до вывода сил ЦАХАЛ из Газы или будет настаивать на том, чтобы передать арсеналы новому общепалестинскому органу.

Бочаров подчеркнул, что ХАМАС мог согласиться на сделку, потому что она подразумевает освобождение большого числа палестинских заключенных, что должно позитивно отразиться на уровне поддержки движения, который в последнее время начал снижаться. «Заложники были определенной гарантией безопасности, но система тоннелей все равно не позволит Израилю полностью уничтожить боевиков ХАМАС. Не говоря уже про то, что речь идет об идеологии, а идеология уничтожается не путем физического устранения людей», — добавил он.

Сделка также может столкнуться с сопротивлением внутри Израиля. Бецалель Смотрич, министр финансов и лидер крайне правой партии «Религиозный сионизм», предупреждал перед заседанием кабинета, что будет голосовать против сделки с ХАМАС. Свое решение он объяснил смешанными чувствами: несмотря на радость за скорое освобождение заложников, он испытывает «огромный страх перед последствиями освобождения из тюрем и появления следующего поколения лидеров террористов, которые сделают все, чтобы и дальше проливать реки еврейской крови». Министр по делам поселений и национальных проектов Орит Струк, которая также представляет «Религиозный сионизм», заявила изданию Ynet, что партия может вскоре выйти из правящей коалиции и тем самым ее развалить.

Министр национальной безопасности и лидер партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир также пообещал проголосовать против сделки. Если партии Смотрича и Бен-Гвира покинут коалицию, то она лишится парламентского большинства и в Израиле могут быть назначены новые выборы. Впрочем, Самарская считает такое развитие событий маловероятным, отмечая, что крайне правые не станут занимать столь принципиальную позицию на данном этапе сделки, который не предполагает обязательств полного прекращения боевых действий. «Кроме того, ряд оппозиционных партий выразили готовность поддержать коалицию в случае необходимости утвердить договоренности, касающиеся освобождения заложников, а потому правительство вполне может продолжить свое функционирование как минимум на время», — добавила она.

По мнению Бочарова, Нетаньяху пошел на сделку с ХАМАС, для того чтобы ослабить критику правительства со стороны левого крыла политического истеблишмента и более широких слоев населения. Столкнувшись же с критикой правых союзников, израильский премьер может вновь пересмотреть свои подходы и вернуться к боевым действиям.

Если же Нетаньяху выберет путь долгосрочного урегулирования, то крайне правые едва ли его поддержат, тем более что план Трампа предполагает создание палестинского органа для управления Газой, убеждена Самарская. По ее оценке, на выборах — как досрочных, так и плановых — правящая коалиция, скорее всего, не получит большинства в кнессете. Хотя партия Нетаньяху «Ликуд» все еще остается одной из наиболее влиятельных в Израиле, по ее позициям ударили спорная судебная реформа и затяжная война в Газе. Эксперт ожидает, что главным конкурентом «Ликуда» станет «Ямина», партия экс-премьера Израиля Нафтали Беннета. «Шансы Биньямина Нетаньяху на очередной премьерский срок пока можно оценить как не слишком высокие — хотя его способность к политическому выживанию может вновь сыграть свою роль», — заключила эксперт.