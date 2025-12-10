Axios сообщил о передаче Украиной ответа на мирный план США
Украина представила администрации американского президента Дональда Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США, сообщает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских и американских чиновников.
О том, что американская делегация передала Киеву обновленный вариант мирного плана, на этой неделе в интервью Politico рассказал сам Трамп. По его словам, окружение украинского президента Владимира Зеленского «встретило инициативу с энтузиазмом», хотя сам он с документом на тот момент не ознакомился.
Первоначальную версию мирного плана из 28 пунктов США представили в конце ноября. После этого между украинскими и американскими представителями прошло по меньшей мере шесть раундов консультаций. С российской стороной делегация США встретилась однажды: 2 декабря обновленную версию плана президенту Владимиру Путину представили спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Параллельно Украина проводит консультации по плану урегулирования с европейскими партнерами. Последняя встреча на уровне советников по национальной безопасности состоялась накануне, 9 декабря. По итогам обсуждений Зеленский сообщил, что украинские и европейские компоненты уже проработаны, и Киев готов представить их партнерам в Вашингтоне.
Материал дополняется