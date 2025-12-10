 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Axios сообщил о передаче Украиной ответа на мирный план США

Украина представила администрации американского президента Дональда Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США, сообщает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских и американских чиновников.

О том, что американская делегация передала Киеву обновленный вариант мирного плана, на этой неделе в интервью Politico рассказал сам Трамп. По его словам, окружение украинского президента Владимира Зеленского «встретило инициативу с энтузиазмом», хотя сам он с документом на тот момент не ознакомился.

Первоначальную версию мирного плана из 28 пунктов США представили в конце ноября. После этого между украинскими и американскими представителями прошло по меньшей мере шесть раундов консультаций. С российской стороной делегация США встретилась однажды: 2 декабря обновленную версию плана президенту Владимиру Путину представили спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Как США пытаются к Рождеству достичь мирного урегулирования на Украине
Политика
Фото:Eva Marie Uzcategui / Reuters

Параллельно Украина проводит консультации по плану урегулирования с европейскими партнерами. Последняя встреча на уровне советников по национальной безопасности состоялась накануне, 9 декабря. По итогам обсуждений Зеленский сообщил, что украинские и европейские компоненты уже проработаны, и Киев готов представить их партнерам в Вашингтоне.

Материал дополняется

Теги
Украина США мирный план
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 10 дек, 23:58 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 10 дек, 23:58
Трамп призвал Зеленского быть реалистом в ситуации на Украине Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Над регионами России за три часа сбили 37 дронов Политика, 00:09
«Новый Лондон» и «генштаб элиты»: в Дубае назвали плюсы ОАЭ для РоссииПодписка на РБК, 00:03
Эксперты заявили о «смещении» отношения россиян к переговорам о мире Политика, 00:02
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву Политика, 10 дек, 23:55
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 10 дек, 23:30
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
«Посейдон» вместо деклараций: как изменят контроль за доходами чиновников Политика, 10 дек, 23:25
Axios сообщил о передаче Украиной ответа на мирный план США Политика, 10 дек, 23:04
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 10 дек, 23:00
Nestle отозвала в России несколько партий детского питания Общество, 10 дек, 22:59
В Боливии задержали бывшего президента Луиса Арсе Политика, 10 дек, 22:55
Трамп объявил о задержании «очень большого» танкера у берегов Венесуэлы Политика, 10 дек, 22:53
Из-за падения обломков в Воронеже эвакуировали 80 человек Политика, 10 дек, 22:52