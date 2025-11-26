 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Ушаков заявил, что на переговорах в Абу-Даби мирный план не обсуждали

Ушаков: мирный план не обсуждали на переговорах в Абу-Даби
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Участники переговоров США и России в столице Объединенных Арабских Эмиратов в Абу-Даби не обсуждали мирный план по урегулированию на Украине. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

25 ноября Politico, Axios, Reuters, CBS News и Financial Times сообщили, что накануне в Абу-Даби начались переговоры между российской и американской делегациями, посвященные обновленному мирному плану администрации США. Американскую делегацию возглавлял министр армии Дэниел Дрисколл, тремя днями ранее назначенный новым спецпредставителем американского президента по Украине вместо Кита Келлога, который покинет администрацию в январе 2026 года.

Среди тех, кто присутствовал в Абу-Даби, были представители спецслужб Украины и России, уточнил Ушаков. Они периодически встречаются и обсуждают «щепетильные вопросы», в том числе касающиеся обмена пленными, рассказал он.

«Нет, в Абу-Даби мирный план не обсуждался», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, сможет ли Москва иметь представление о мирном плане США по итогам переговоров в Абу-Даби.

По словам помощника президента, мирный план детально еще «ни с кем не обсуждался». Ушаков подчеркнул, что российская сторона его получила, но обсуждений по нему не было.

Ушаков рассказал о «рояле в кустах» на переговорах с США в Абу-Даби
Политика
Юрий Ушаков

25 ноября Politico, Axios, Reuters, CBS News и Financial Times сообщили, что в Абу-Даби начались переговоры между российской и американской делегациями по вопросу обновленного мирного плана администрации США.

Позднее Axios написал, что в столице ОАЭ также находится украинская делегация во главе с начальником военной разведки страны Кириллом Будановым. По информации издания, чиновники из Киева проводят переговоры как с американскими, так и с российскими представителями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по поводу сообщений в СМИ о встрече российской и американской делегаций.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Россия США переговоры мирный план Украина
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
