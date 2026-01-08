Axios узнал, что Дмитриев встретился в Париже с Уиткоффом и Кушнером

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в Париже, пишет Axios.

Стороны собираются обсудить план США по миру в Украине, сообщил источник издания.

О том, что Дмитриев 7 января был в Париже, ранее узнала французская газета Le Monde. Его заметили на улице Фобур-Сент-Оноре — это одна из самых «политических» и статусных улиц Парижа. Там находится Елисейский дворец — официальная резиденция президента Франции (№ 55 rue du Faubourg Saint‑Honoré). Рядом расположены резиденция посла США (Hôtel de Pontalba, № 41) и посольства еще нескольких стран.

Материал дополняется