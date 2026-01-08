 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Axios узнал, что Дмитриев встретился в Париже с Уиткоффом и Кушнером

Сюжет
Мирный план по Украине
Джаред Кушнер&nbsp;и&nbsp;Стив Уиткофф
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в Париже, пишет Axios.

Стороны собираются обсудить план США по миру в Украине, сообщил источник издания.

О том, что Дмитриев 7 января был в Париже, ранее узнала французская газета Le Monde. Его заметили на улице Фобур-Сент-Оноре — это одна из самых «политических» и статусных улиц Парижа. Там находится Елисейский дворец — официальная резиденция президента Франции (№ 55 rue du Faubourg Saint‑Honoré). Рядом расположены резиденция посла США (Hôtel de Pontalba, № 41) и посольства еще нескольких стран.

Материал дополняется

Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф Джаред Кушнер США
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Axios узнал, что Дмитриев встретился в Париже с Уиткоффом и Кушнером Политика, 21:58
