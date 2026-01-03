На Украине началось заседание «коалиции желающих» с представителями НАТО и ЕС

Рустем Умеров проводит встречу с советниками по безопасности европейских стран, Канады и представителями НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии, Киев, Украина (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

В Киеве началось заседание «коалиции желающих». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале сообщил, что в Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран.

Во встрече принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии. По словам Умерова, в ходе визита планируется обсудить вопросы безопасности и экономики, работу с рамочными документами и координацию дальнейших шагов с партнерами.

О встрече ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что позже будут проведены переговоры на уровне лидеров.

«Такие встречи необходимы. Планируем на 6 января во Франции», — подчеркнул Зеленский.