Как прошли шестые переговоры Уиткоффа в Москве

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Они обсуждали мирный план по Украине. Подробнее — в материале РБК

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли для переговоров в Москву 2 декабря. Это уже шестая поездка Уиткоффа в Россию в текущем году; предыдущая состоялась 6 августа, накануне российско-американского саммита в Анкоридже.

Переговоры в Кремле начались примерно в 19:40 по Москве. С российской стороны вместе с Владимиром Путиным в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Перед встречей Дмитриев провел для американских представителей небольшую экскурсию по Москве, вместе они пообедали в ресторане, который в 2021 году получил звезду Michelin.

«Рад вас видеть», — сказал Путин, открывая встречу с Уиткоффом и Кушнером, и, упомянув их экскурсию по Москве, добавил: московские власти «по праву гордятся тем, что сделали для развития столицы». «Это удивительный город», — согласился Уиткофф.

Переговоры продлились около пяти часов. После них американский спецпосланник отправился в посольство США. Об итогах с российской стороны журналистам рассказал Юрий Ушаков. Он назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По его словам, разговор начался с того, что представители Трампа передали от него Путину «приветы и наилучшие пожелания», на что Путин попросил передать Трампу «дружеские приветы» и «целый ряд важных политических сигналов».

По ходу встречи стороны обсудили документы об урегулировании на Украине, которые Москва ранее получила от Вашингтона. «Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться — и президент это подтвердил своим собеседникам, что-то у нас вызвало критику — и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений», — рассказал Ушаков и подчеркнул: стороны готовы продолжать совместную работу «для достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине». По его словам, Москве передали несколько документов: один содержал 27 пунктов, после него было еще четыре документа (от кого, Ушаков не уточнил), которые также рассматривались 2 декабря в Кремле.

Среди тем, которые Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером, помощник президента назвал вопросы территорий, без которых Россия «не видит разрешения кризиса», а также «огромные перспективы будущего экономического взаимодействия» Москвы и Вашингтона. По территориальному вопросу «пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо», отметил Ушаков и добавил: с американскими коллегами они договорились, что суть переговоров раскрывать не будут.

Россия и США продолжат контакты на уровне представителей и помощников — в частности, с Уиткоффом и Кушнером; проведение же встречи Путина и Трампа будет зависеть от прогресса в этих контактах, сказал Ушаков. «Предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве», — резюмировал помощник президента.

Джаред Кушнер, который в первое президентство Дональда Трампа был его спецпосланником по Ближнему Востоку, после возвращения республиканца в Белый дом отказался от государственной службы. Однако в последние месяцы, несмотря на отсутствие официальной должности, зять президента стал играть все более активную роль в дипломатической работе администрации США: он участвовал в заключительном этапе переговоров по перемирию в секторе Газа, а затем подключился и к украинскому урегулированию.

С чем Уиткофф приехал в Москву

Американские представители приехали в Москву, чтобы представить обновленный вариант мирного плана по Украине. Базовый вариант документа был подготовлен совместно Уиткоффом, Кушнером, госсекретарем Марко Рубио и Дмитриевым. Его черновая версия из 28 пунктов, обнародованная в конце ноября, содержала положения, которые европейские союзники Киева расценили как близкие к «капитуляции»: бессрочный запрет на вступление Украины в НАТО, ограничение численности ее армии и переход всего Донбасса под контроль России.

Изначально Москва отреагировала на предложения США позитивно: Путин заявил, что они могут «быть положены в основу окончательного мирного урегулирования». Однако незадолго до визита, после контактов американцев с украинской делегацией в Женеве и Майами, документ был существенно скорректирован и сокращен (по словам Трампа, до 22 пунктов; по данным Financial Times — до 19). Непосредственно перед вылетом в Москву Уиткофф по телефону проинформировал президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о промежуточных итогах консультаций. «Администрация настроена очень оптимистично», — заявила 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Внесенные в документ правки могут встретить сопротивление Кремля. По информации The New York Times, из плана исключены пункты о переходе всего Донбасса под российский контроль, а также о размежевании в Херсонской и Запорожской областях по текущей линии соприкосновения — эти вопросы предлагается вынести на «будущие переговоры». 27 ноября Путин предупредил, что боевые действия прекратятся только после вывода украинских войск с территорий ДНР и ЛНР, подчеркнув готовность России добиться этого «вооруженным путем».

Также в ходе консультаций был пересмотрен пункт, закрепляющий отказ Киева от вступления в НАТО в Конституции республики и Уставе альянса; при этом внеблоковый и нейтральный статус Украины — одно из ключевых требований России. Еще одним критически важным вопросом для Москвы, по данным ABC News, остается судьба замороженных российских активов. Первоначальная версия плана предполагала направление $100 млрд из этих средств на восстановление Украины под американским контролем, остальных — в американо-российский инвестиционный фонд. Новый же вариант, по данным СМИ, предполагает их полную заморозку для выплаты компенсации Украине.

Как проходили переговоры США с Украиной

Мирный план по Украине обсуждают напрямую с Москвой впервые. Изначально план из 28 пунктов России передали «по неофициальным каналам»; после того как 23 ноября прошли очередные консультации между США и Украиной, Москва получила «основные параметры» обновленного плана. «Они, я так понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельные составляющие», — сказал Путин 27 ноября на пресс-конференции в Бишкеке и добавил: «В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей».

«Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык. Потому что одно дело в общем сказать, что Россия не собирается нападать на Европу. Это для нас звучит смешно, правда? Мы никогда и не собирались. Но если они хотят услышать от нас, давайте мы это зафиксируем, вопросов нет», — сказал тогда президент России.

Отвечая на вопросы журналистов перед встречей 2 декабря, Путин заявил, что европейские страны «сами отстранились» от мирных переговоров, «резко оборвав контакты с Россией». Он также обвинил европейских лидеров в том, что они мешают Трампу «достичь мира с помощью переговоров» и что «у них нет мирной повестки». «Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложения Трампа, мы же это отчетливо видим, все эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс, выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, — продолжил Путин. — Поэтому, если они хотят вернуться действительно на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается «на земле», как в таких случаях говорят, пожалуйста, мы это допускаем». Он заверил, что воевать с Европой Россия не собирается, «но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, то мы готовы прямо сейчас».

Перед встречей в Москве в Майами прошли очередные консультации делегаций США и Украины. С американской стороны в них участвовали Уиткофф, Кушнер и Рубио, с украинской — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий. Стороны назвали встречу «продуктивной и успешной», но о конкретных договоренностях не сообщили. «За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось добиться значительного прогресса, хотя отдельные вопросы нуждаются в дальнейшей доработке», — написал в Telegram Умеров.

Украинская команда 2 декабря в Дублине отчиталась об итогах встречи перед Зеленским, который находится в турне по Европе. После этого он написал в Telegram, что стороны доработали документ, который был согласован в Женеве. «Украина воспринимает всю дипломатическую работу совершенно серьезно: мы заинтересованы в настоящем мире и гарантированной безопасности», — отметил президент Украины, добавив, что Умеров будет в постоянном контакте с США, чтобы определить график дальнейших встреч.

Позднее Зеленский также назвал самые чувствительные для Киева вопросы: замороженные российские активы, территории и гарантии безопасности Украине. «Мы благодарны США за то, что они готовы быть гарантами этой безопасности, но мы хотим понимать эти гарантии. Мы благодарны Европе, что Украину видят в ЕС, а для нас это часть гарантий безопасности. Но вопрос: когда? В этом столетии мы в Евросоюзе или в следующем столетии? То есть определенность — вот что нам нужно», — сказал Зеленский на совместной с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином пресс-конференции (здесь и далее — цитаты по «Стране»).

По словам президента Украины, если переговоры в Кремле пройдут хорошо, «мы встретимся с Трампом очень быстро». «Простых решений не будет. Вопрос не в сложности их принятия. Я способен принимать решения — важно, чтобы они были справедливыми», — сказал он, подчеркнув, что от сигналов Уиткоффа и Кушнера будут зависеть следующие шаги.

По данным Axios, 3 декабря американские посланники встретятся с Зеленским в одной из европейских стран, чтобы проинформировать его об итогах переговоров в Кремле. Вместе с тем, как заявил по итогу Юрий Ушаков, Уиткофф и Кушнер обещали, что после переговоров вернутся в Вашингтон.