Как проходят переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго В 2025 году это четвертый визит президента Украины в США

28 декабря Владимир Зеленский и Дональд Трамп во Флориде провели переговоры о мирном плане. Президент Украины говорил, что «многое может решиться до Нового года». Подробнее — в материале РБК

28 декабря начались переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Они проходят в Мар-а-Лаго, резиденции Трампа во Флориде.

Какими ожиданиями поделились президенты США и Украины

«Многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения — зависит от партнеров», — написал перед переговорами в своем Telegram Владимир Зеленский. На переговорах с Трампом он планировал обсудить пять вопросов:

гарантии безопасности Киеву — от США;

от Европы;

некий военный аспект;

план восстановления Украины;

план последовательных действий.

В начале встречи американский и украинский президент выступили с совместным заявлением для СМИ на крыльце Мар-а-Лаго. Трамп заявил, что видит серьезный настрой как со стороны Путина, так и со стороны Зеленского, а сами мирные переговоры вышли на завершающую стадию. По словам американского лидера, сейчас он не ставит жестких дедлайнов для заключения сделки, отметив, что его «собственный крайний срок — это завершение конфликта».

Трамп также подтвердил, что стороны планируют заключить «сильное» соглашение, касающееся гарантий безопасности для Украины со стороны США и Европы. «И это [мирное урегулирование] также принесет большие экономические выгоды Украине. Предстоит многое восстановить, нужно много заработать», — подчеркнул он. Американский президент выразил осторожный оптимизм еще накануне встречи, предположив, что в ходе переговоров во Флориде может получиться финализировать проект соглашения.

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что на встрече будут обсуждаться и территориальные вопросы. По его словам, 90% отредактированного мирного плана из 20 пунктов, который сформулировали американские и украинские переговорщики, уже выполнено.

Переговоры продолжились в закрытом формате в обеденном зале резиденции Трампа. С американской стороны, помимо самого президента, во встрече участвуют его зять Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, а также Джош Грюнбаум, комиссар Федеральной службы по закупкам, который, по данным CNN, присутствовал на переговорах с Россией на прошлой неделе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, участвовавший в самой первой встрече с Зеленским, закончившейся перепалкой, на нынешних переговорах не присутствует.

С украинской стороны за столом переговоров Владимир Зеленский, секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Рустем Умеров, глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, министр экономики Андрей Соболев, первый замглавы МИД Сергей Кислица, советник Офиса президента Александр Бевз.

Это четвертый визит Зеленского в США во второй президентский срок Трампа. Предыдущие три состоялись в феврале, августе и октябре. В прошлый раз, 18 октября, президент Украины пытался добиться от Вашингтона поставок ракет «Томагавк» (Tomahawk Land Attack Missile, TLAM), однако Трамп на это сказал, что это оружие нужно самим Штатам. Через несколько дней спецпредставители президентов России и США Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер встретились в Майами и, по информации Axios, начали работать над планом урегулирования из 28 пунктов. С того момента США, Россия, Украина и европейские страны в разных конфигурациях обсуждают мирный план.

За час до начала встречи Трамп сообщил, что провел «хороший и продуктивный» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позднее звонок подтвердили в Кремле: как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, разговор произошел по инициативе Трампа, он продлился 1 час 15 минут и носил «дружеский, доброжелательный и деловой характер». По его словам, Путин и Трамп сходятся в том, что временное прекращение огня, которое предлагают Украина и Европа «под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами», ведет к затягиванию конфликта.

Для окончательного прекращения боевых действий, подчеркнул Ушаков, от Киева требуется «смелое ответственное политическое решение» в русле работы, которую ведут Россия и США. «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая», — сказал помощник президента и добавил: Трамп говорил о «впечатляющих перспективах экономического сотрудничества» США и с Россией, и с Украиной после завершения конфликта. В итоге президенты договорились создать две рабочие группы по урегулированию: одна будет заниматься аспектами безопасности, вторая — экономическими вопросами; о деталях их работы Россия и США договорятся в начале января 2026 года. Президенты России и США условились созвониться еще раз после того, как завершится встреча Трампа с Зеленским.

С чем Зеленский приехал во Флориду

За несколько дней до встречи с Трампом Зеленский обнародовал мирный план из 20 пунктов — это соглашение в редакции Украины и США, но еще без согласования с Москвой (его приводит издание «Страна»).

В разговоре с журналистами 24 декабря Зеленский привел следующие пункты:

1. Подтверждение суверенитета Украины;

2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения;

3. Гарантии безопасности;

4. Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время — 800 тыс. человек;

5. Гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии со ст.5 Североатлантического договора (нападение на одного = нападение на всех). Они подразумевают при нападении России военный ответ и восстановление санкций;

6. Россия закрепляет политику ненападения на Европу и Украину во всех необходимых законах;

7. Украина в определенный срок станет членом Евросоюза (Киев хочет закрепить конкретную дату);

8. В отдельном инвестиционном соглашении будет закреплен пакет глобального развития Украины;

9. Будет создано несколько фондов для восстановления Украины, всего в них хотят привлечь $800 млрд. По словам Зеленского, обсуждается создание пяти таких организаций — в их числе американо-украинский фонд восстановления Украины, суверенная инвестиционная платформа Украины, фонд развития Украины, фонд роста и возможностей Украины, а также фонд человеческого капитала и помощи в возвращении в страну беженцев;

10. Украина ускорит заключение соглашения о свободной торговле с США;

11. Закрепление безъядерного статуса Украины;

12. Определение статуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — этот вопрос, как и территориальный, Зеленский назвал одной из красных линий для Киева. Он предлагает поделить контроль над ЗАЭС пополам между Украиной и США, Штаты считают, что в схему управления надо включить Россию, а Вашингтон сделать главным менеджером;

Запорожская АЭС находится под контролем России с марта 2022 года. При этом ее интеграция в российскую энергосистему не завершена — из-за боевых действий станция находится в режиме холодного останова (безопасное состояние реактора, при котором ядерная реакция прекращена, температура и давление снижены, энергоблок не генерирует электроэнергию, но системы охлаждения отводят от топлива тепло). 28 декабря МАГАТЭ сообщило, что при его посредничестве Россия и Украина договорились о прекращении огня в зоне ЗАЭС и что там начались «важнейшие ремонтные работы» линий электропередач (ЛЭП). Они направлены на то, чтобы предотвратить ядерную аварию, и продлятся несколько дней.

13. Россия и Украина внедрят в школах программы, которые будут способствовать пониманию и толерантности к разным культурам, а также устранению расизма и предвзятости;

14. Определение статуса спорных территорий. Территориальный вопрос — один из самых проблемных, по словам Зеленского, он, как и ЗАЭС, относится к категории красных линий. «Если будет обновление подходов, безусловно, перед тем или иным решением мы будем общаться с нашим народом, потому что народ Украины главный. Либо это референдум, либо те или иные законодательные изменения», — заявлял президент Украины.

15. Обязательство России и Украины не менять договоренности силой;

16. Россия не будет мешать Украине использовать реку Днепр и Черное море для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса (песчаная полоса суши между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем) будет демилитаризована;

17. Обмен пленными по принципу «все на всех», возвращение гражданских лиц, детей и политзаключенных;

18. Проведение выборов на Украине как можно скорее после подписания соглашения;

19. Соглашение юридически обязательное, его соблюдение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом;

20. После того, как стороны примут документ, немедленно будет установлено полное прекращение огня.

В дополнение к этому плану обсуждается еще три документа:

Трехстороннее соглашение между Украиной, США и Европой о гарантиях безопасности;

Двустороннее соглашение между Украиной и США о гарантиях безопасности;

Дорожная карта процветания Украины — разработанный Штатами документ о восстановлении и экономическом развитии Украины до 2040 года.

Накануне Зеленский встретился в Галифаксе с премьер-министром Канады Марком Карни и провел телефонные переговоры с европейскими лидерами. По информации The Financial Times (FT), Зеленский заявил европейским коллегам, что не ожидает от России одобрения плана из 20 пунктов и хочет, чтобы Штаты «переключили свое внимание на давление на Россию».

Президент Украины также отметил, что Киев готов отвести войска для создания демилитаризованной зоны, если то же сделает Москва, но взамен он хочет получить надежные гарантии безопасности — что конкретно будут делать партнеры в случае нарушения перемирия; Киев также рассчитывает на стабильное финансирование ВСУ, поддержку его противовоздушной обороны (ПВО) и присутствие на Украине европейских войск.

Набор гарантий безопасности для Киева был согласован в ходе двухдневных переговоров в Берлине в начале декабря и аналогичен статье 5 Североатлантического договора НАТО, касающейся коллективной обороне. По данным CNN, они предполагают не только меры по сдерживанию и реагированию на новый вооруженный конфликт, но и механизмы предотвращения военных инцидентов и мониторинга будущего мирного урегулирования. Высокопоставленный американский представитель, не раскрывая деталей обязательств США и Европы, в беседе с телеканалом назвал их «самой всеобъемлющей системой протоколов безопасности». Второй собеседник CNN сообщил о готовности администрация Трампа вынести эти гарантии безопасности на ратификацию конгрессом США, охарактеризовав их как «платиновый стандарт» военной поддержки Вашингтона.

Перед встречей в Мар-а-Лаго американский президент дал прохладную оценку предложенному Зеленским проекту мирного соглашения, заявив: «У него ничего не будет, пока я это не одобрю». Впрочем, еще в конце ноября американский президент заявлял, что не станет встречаться с лидерами Украины и России до тех пор, пока переговоры по мирному соглашению не перейдут в заключительную стадию.

Что об этом плане говорит Россия

До этого с 19 по 21 декабря американские переговорщики общались в Майами с делегацией Украины (ее ключевые представители — Рустем Умеров и Андрей Гнатов), а также с советниками по нацбезопасности европейских стран. «Украина по-прежнему полна решимости добиться справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет — остановить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины», — сообщил Уиткофф по итогам тех встреч.

Параллельно шли переговоры американских представителей с Кириллом Дмитриевым, который находился в Майами 20-21 декабря. С ним США обсуждали согласованный с Украиной план из 20 пунктов. По итогам тех встреч Уиткофф также заверил, что «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира» на Украине и «высоко ценит усилия и поддержку» США. Американский чиновник на условиях анонимности заявил Axios, что в ходе переговоров с российской и украинской делегацией «удалось продвинуться настолько далеко, насколько возможно». «За последние две недели мы добились большего прогресса, чем за весь прошлый год. Мы хотим забросить мяч в ворота. Мы движемся в правильном направлении», — заявил он.

Эти наработки Дмитриев привез в Москву. Как рассказал журналистам 25 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва «занимается анализом этого материала», а потом, «в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства», продолжит общение с Вашингтоном. Какие конкретно документы привез Дмитриев, Песков не уточнил. «По-прежнему считаем, что в настоящий момент распространение этой информации негативно может повлиять на переговорный процесс», — сказал он на следующий день.

Российский МИД тем временем заявил о приближении к завершению конфликта. «Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», — заявил 26 декабря замминистра иностранных дел Сергей Рябков. При этом он отметил, что Украина и европейские страны на соглашение не нацелены, а лишь «удвоили усилия для того, чтобы ее [договоренность] торпедировать». По его словам, опубликованный Киевом план из 20 пунктов «радикально отличается <> от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной».

Как и для Украины, для России территориальный вопрос имеет ключевое значение — без него она «не видит разрешения кризиса». Как заявил 12 декабря Юрий Ушаков, «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России, и «если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации».

По его словам, прекращение огня возможно только после того, как Киев выведет оттуда свои войска. «А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — сказал помощник президента. По данным Axios, российская сторона также согласилась на прекращение огня на время украинского референдума по соглашению, но, со слов неназванного американского чиновника, выступает за более сжатые сроки, нежели чем предложенные Киевом 60 дней.

27 декабря Владимир Путин заявил, что, судя по темпам продвижения российских войск, «наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю». «Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — сказал Путин на совещании с руководством Генштаба.