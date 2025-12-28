 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп назвал беседу «хорошей и очень продуктивной». FT пишет, что на Украине обеспокоены этим разговором. В октябре Путин также говорил с Трампом перед его встречей с Зеленским. Затем Трамп отказал Киеву в поставках Tomahawk
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Daniel Torok / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

Беседа была «хорошей и очень продуктивной», отметил Трамп.

Начало его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским запланировано на 21:00 мск. Трамп уточнил, что примет украинского лидера в главном обеденном зале своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в присутствии прессы. Спустя час, в 22:00 мск, они созвонятся с лидерами стран Европы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что телефонный разговор двух лидеров состоялся. «Недавно закончили разговор», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»). Песков добавил, что об итогах беседы сообщит помощник президента Юрий Ушаков.

Телефонный разговор Трампа с Путины обеспокоил украинскую сторону, рассказали два источника Financial Times, знакомых с вопросом, напомнив о последней беседе двух лидеров перед встречей президента США с Зеленским. «Это плохо сказывается на настроении. Теперь будет тяжело», — сказал собеседник издания, близкий к украинскому президенту.

FT рассказала, как мир на Украине может привести к ренессансу в Европе
Политика
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

В последний раз Трамп и Путин общались по телефону 16 октября, за день до встречи американского президента с Зеленским, где обсуждалась в том числе возможность поставок дальнобойных ракет Tomahawk. По данным CNN, Пентагон разрешил такие поставки, придя к выводу, что это не окажет негативного воздействия на арсеналы США, но решение оставалось за Трампом.

В разговоре с ним 16 октября Путин подчеркнул, что передача Tomahawk Украине не изменит положения на поле боя, но «ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», рассказывал Ушаков.

В начале октября Трамп заявил, что почти принял решение по поставкам Tomahawk, но хочет выяснить, куда их будут отправлять. Позже он отказал Киеву в поставках эти ракет. The Wall Street Journal писала, что именно разговор с Путиным «убедил его не поддерживать передачу Tomahawk Украине».

В Лондоне назвали главную задачу Зеленского на встрече с Трампом
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Зеленский и Трамп обсудят аспекты представленного президентом Украины мирного плана из 20 пунктов. Как говорил сам украинский лидер, он собирается обсудить с американской стороной гарантии безопасности со стороны США и Европы, «военную составляющую», план восстановления Украины и «план последовательных действий» для успешной реализации мирного соглашения.

По данным Financial Times, в разговоре с европейскими лидерами 27 декабря Зеленский заявил, что не ожидает согласия Москвы на мирный план, но хочет, чтобы США «переключили свое внимание на давление на Россию».

Трамп до этого говорил, что скоро позвонит Путину. Он считает, что встреча с Зеленским «пройдет хорошо» и есть «хорошие шансы» достичь мирного соглашения.

В МИД России подчеркивали, что представленный Зеленским мирный план кардинально отличается от версии, которая обсуждалась на переговорах американской и российской сторон.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Владимир Путин телефонный разговор Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
