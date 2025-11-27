Что сказал Путин о мирном плане по Украине. Главное
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию развернуто прокомментировал дискуссию вокруг мирного плана для разрешения российско-украинского конфликта.
О новом американском плане урегулирования на Украине из 28 пунктов стало известно 19 ноября. ЕС в ответ подготовил альтернативный план, который серьезно отличался от американского. 23 ноября США и Украина при участии европейских государств провели переговоры в Женеве. После них в Киеве заявили, что проект документа в прежнем виде, «в котором его все видели», «больше не существует». Financial Times написала, что по итогам переговоров в Женеве мирный план сократился с 28 до 19 пунктов. Через два дня Дональд Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов.
- Путин заявил, что «проектов договора не было»: США сформировали «набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно».
- Россия в целом согласна, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей, сказал Путин. Но проект нужно перевести «на дипломатический язык».
- Путин рассказал, что перечень возможных мирных договоренностей возник после визита на Аляску, но его положения обсуждались еще до российско-американского саммита. «После этого состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. Они, как я понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельных составляющих. Нам это все было передано», — сказал он.
- По словам Путина, подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно из-за того, что оно утратило легитимность. Оно допустило стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы, пояснил российский президент.
«От них [Киева], кто может, кто хочет, пускай ведет переговоры. Нам нужно, чтобы наши решения были признаны основными международными игроками. Это имеет значение», — заявил Путин.
- Он анонсировал визит американской делегации в Москву на следующей неделе. Кто будет ее возглавлять — решать Трампу.
- Что касается публикации разговоров помощника президента России Юрия Ушакова и спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа, Путин допустил, что «это может быть фейк, а может быть действительно подслушанный разговор». Он добавил, что в России за подобные действия грозит уголовная ответственность. «Подслушивать нельзя. Поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом», — добавил он.
- Путин сообщил, что российские и украинские спецслужбы для контактов «активно используют» площадку Абу-Даби. «Мы очень благодарны президенту Объединенных Арабских Эмиратов за предоставляемые нам возможности», — сказал он.
- По словам Путина, появление представителя американской администрации на переговорах в Абу-Даби было для Москвы неожиданностью. «Вот на эту встречу пришел и представитель администрации США. Для нас это было неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов», — сказал он.
- Путин подчеркнул, что Россия «до сих пор получает заходы о прекращении боевых действий там, там, там». «Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — сказал он.
- Путин заявил о готовности России обсуждать вопросы общеевропейской безопасности. «Если наши западные — называем их опять — партнеры хотят этого теперь, ну, пожалуйста, мы готовы, — сказал он. — Или, например, в одном из документов упоминается о том, что мы должны решить вопрос стратегической стабильности вместе с нашими американскими партнерами. Ну ради бога, разве мы против?».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили