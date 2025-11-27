Что сказал Путин о мирном плане по Украине. Главное

Президент России прокомментировал мирный план США по урегулированию конфликта на Украине. Как он оценивает эту инициативу и что думает о переговорах с Киевом — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: news_kremlin / Telegram)

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию развернуто прокомментировал дискуссию вокруг мирного плана для разрешения российско-украинского конфликта.

О новом американском плане урегулирования на Украине из 28 пунктов стало известно 19 ноября. ЕС в ответ подготовил альтернативный план, который серьезно отличался от американского. 23 ноября США и Украина при участии европейских государств провели переговоры в Женеве. После них в Киеве заявили, что проект документа в прежнем виде, «в котором его все видели», «больше не существует». Financial Times написала, что по итогам переговоров в Женеве мирный план сократился с 28 до 19 пунктов. Через два дня Дональд Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов.

Путин заявил, что «проектов договора не было»: США сформировали «набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно».

Россия в целом согласна, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей, сказал Путин. Но проект нужно перевести «на дипломатический язык».

Путин рассказал, что перечень возможных мирных договоренностей возник после визита на Аляску, но его положения обсуждались еще до российско-американского саммита. «После этого состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. Они, как я понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельных составляющих. Нам это все было передано», — сказал он.

По словам Путина, подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно из-за того, что оно утратило легитимность. Оно допустило стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы, пояснил российский президент.

«От них [Киева], кто может, кто хочет, пускай ведет переговоры. Нам нужно, чтобы наши решения были признаны основными международными игроками. Это имеет значение», — заявил Путин.

Он анонсировал визит американской делегации в Москву на следующей неделе. Кто будет ее возглавлять — решать Трампу.