Мирный план трех стран ЕС по версии Reuters. Полный текст

ЕС в ответ на американский мирный план по Украине предложил встречный. Один из планов опубликовала газета The Telegraph, в нем 24 пункта. Второй план опубликовало агентство Reuters, в нем — 27 пунктов.

Этот план, как пишет агентство, разработали Великобритания, Франция и Германия на основе американского. Некоторые пункты в нем остались неизменными, другие поменялись. Одно из ключевых отличий — в плане, который опубликовал Reuters, предлагается ограничить численность украинской армии 800 тыс. военными.

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все спорные моменты последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Пункт 3 во встречных предложениях удален, пишет Reuters. В американской версии плана говорилось: «Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее».

4. После подписания мирного соглашения начнется диалог между Россией и НАТО для рассмотрения всех проблем безопасности и создания условий деэскалации в целях обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для взаимосвязанности и будущих экономических возможностей.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность украинской армии в мирное время будет ограничена показателем 800 тыс. человек.

7. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого нет.

8. НАТО соглашается не размещать войска под своим командованием в Украине на постоянной основе в мирное время.

9. Истребители НАТО будут размещены в Польше.

10. Гарантии США, которые аналогичны ст. 5 Устава НАТО:

а. США получат компенсацию за гарантию.

b. Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии.

c. Если Россия вторгнется на Украину, то помимо решительного скоординированного военного ответа все глобальные санкции будут восстановлены, а любое признание новой территории и всех других преимуществ этого соглашения будет отменено.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный льготный доступ на рынок Европы, пока вопрос членства рассматривается.

12. Комплексный глобальный пакет восстановления Украины, включая, помимо прочего:

а. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и проекты в области искусственного интеллекта.

b. Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и газохранилища.

c. Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

d. Развитие инфраструктуры.

e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов.

f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет постепенно реинтегрироваться в мировую экономику.

a. Смягчение санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае.

b. Соединенные Штаты заключат долгосрочное Соглашение об экономическом сотрудничестве для достижения взаимного развития в областях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, редкоземельных металлов, совместных проектов в Арктике, а также различных других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

с. Россию снова пригласят в «Большую восьмерку».

14. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

15. Будет создана совместная целевая группа по безопасности с участием США, Украины, России и европейцев для продвижения и обеспечения соблюдения всех положений настоящего соглашения.

16. Россия законодательно закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины.

17. США и Россия договариваются продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО.

19. Запорожская АЭС будет вновь запущена под наблюдением МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия будет распределена поровну между Россией и Украиной в соотношении 50 на 50.

20. Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств.

21. Территории. Украина обязуется не возвращать оккупированные суверенные территории военным путем. Переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения.

22. После согласования будущих территориальных соглашений Российская Федерация и Украина обязуются не изменять их силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр в коммерческих целях, и будут достигнуты соглашения о свободном перемещении грузов с зерном через Черное море.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

a. Всех оставшихся пленных и тела обменяют по принципу «всех на всех».

b. Все задержанные гражданские лица и заложники будут возвращены, включая детей.

c. Будет реализована программа воссоединения семей.

d. Будут приняты меры по облегчению страданий жертв конфликта.

25. Украина проведет выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.

26. Будут приняты меры для поддержки пострадавших от конфликта.

27. Настоящее соглашение будет иметь обязательную юридическую силу. Его реализация будет контролироваться и гарантироваться советом по вопросам мира под председательством президента Дональда Дж. Трампа. Будут наказания за нарушение.

28. После того как все стороны согласятся с настоящим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после отвода обеих сторон к согласованным точкам для начала реализации соглашения. Условия прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы обеими сторонами под наблюдением США.