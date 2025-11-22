 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

FT узнала о призыве посланника Трампа в Киеве «покончить с дерьмом»

FT: посланник Трампа в Киеве Дрисколл призвал «покончить с дерьмом»
Сюжет
Военная операция на Украине
Дрисколл настаивает на том, чтобы Зеленский согласился на сделку до Дня благодарения, до 27 ноября. «У нас мало времени для мира — президент Трамп хочет мира сейчас», — заявил он
Дэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с послами европейских стран и западным чиновниками в Киеве заявил, что пора «покончить с этим дерьмом», пишет Financial Times. The Guardian называет Дрисколла новым спецпредставителем президента Дональда Трампа по Украине. На этой неделе Reuters сообщал, что спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог может в январе покинуть свою должность.

Встреча, о которой сообщает FT, проходила в киевской резиденции временного поверенного в делах США на Украине Джулии Дэвис на следующий день после публикации американского мирного плана из 28 пунктов. Высокопоставленный европейский чиновник назвал тон встречи «тошнотворным».

Как пишет издание, Дрисколл опоздал и заявил: «Нам нужно покончить с этим дерьмом».

«Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее, но, по честной оценке военных США, Украина находится в очень плохом положении, и сейчас самое подходящее время для мира», — утверждал министр.

Что Владимир Путин сказал о мирном плане Трампа по Украине
Политика

Он также сообщил, что гарантии безопасности для Киева являются частью сделки с Вашингтоном и будут обсуждаться с европейскими и украинскими лидерами в ближайшие дни.

По словам Дрисколла, он «оптимистично настроен и считает, что сейчас самое время для мира». Однако он предупредил, что Вашингтон не проявит никакой гибкости. «Мы не обсуждаем детали», — заявил министр.

По словам европейских чиновников, встреча быстро зашла в тупик. Дэвис заявила собравшимся, что, «как бы мы ни поддерживали продолжение войны на Украине, существуют пределы», рассказал один из послов.

Times узнала, что Трамп заподозрил Зеленского в блефе ради лучших условий
Политика
Владимир Зеленский

Высокопоставленный европейский чиновник сообщил, что Дэвис и Дрисколл настаивали на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский подписал соглашение до Дня благодарения, который будет отмечаться в США в четверг, 27 ноября.

«У нас мало времени для мира — президент Трамп хочет мира сейчас», — утверждал Дрисколл. «Чем больше поваров на кухне, тем сложнее ею управлять», — заключил он.

Трамп накануне установил дедлайн для Украины на 27 ноября — к этому дню она должна согласиться с мирным планом. По словам главы Белого дома, у Зеленского «нет карт» на руках и ему придется одобрить сделку. «Ему (Зеленскому. — РБК) он (план США. — РБК) должен понравиться, а если ему не понравится, то, знаете ли, им следует просто продолжать бороться, я полагаю», — считает он.

Украинский лидер после телефонного разговора с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом сообщил, что Украина вместе с США и Европой «на уровне советников» будет работать над тем, чтобы «путь к миру стал действительно работоспособным». По его словам, Киев уважает стремление Трампа положить конец конфликту и «положительно воспринимает каждое реалистичное предложение». Зеленский перед разговором с Вэнсом сказал, что украинская сторона должна принять 28 пунктов и потерять достоинство или утратить ключевого партнера и столкнуться с тяжелой зимой.

Президент России Владимир Путин счел, что план США «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». По его словам, с Москвой «предметно» этот документ не обсуждался. Как предположил Путин, причина в том, что администрации Трампа «не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Дэниел Дрисколл мирный план Украина Европа США
Материалы по теме
Украина и США проведут в Швейцарии переговоры по мирному плану
Политика
Вэнс назвал три главные характеристики мирного плана по Украине
Политика
Вэнс объяснил непониманием критику мирного плана США по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 19:05 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 19:05
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после ухода Станковича Спорт, 18:48
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Spiegel сообщил об отправке США европейского варианта мирного соглашения Политика, 18:44
В Воронеже рядом с дачами уничтожили неразорвавшиеся фрагменты ракет Политика, 18:40
FT узнала о призыве посланника Трампа в Киеве «покончить с дерьмом» Политика, 18:36
CNN сообщил о планах США обсудить мирную сделку с Россией, но не в Женеве Политика, 18:26
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Виктору Сухорукову отказали в шенгенской визе из-за «угрозы безопасности» Политика, 18:05
Президент Ирана своим указом оставил нацвалюту без четырех нулей Экономика, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Орбан заявил о переломном моменте для Европы в конфликте на Украине Политика, 17:47
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Задержан подозреваемый в поджоге, из-за которого сгорели машины в Москве Город, 17:39