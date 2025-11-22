FT узнала о призыве посланника Трампа в Киеве «покончить с дерьмом»

Дрисколл настаивает на том, чтобы Зеленский согласился на сделку до Дня благодарения, до 27 ноября. «У нас мало времени для мира — президент Трамп хочет мира сейчас», — заявил он

Дэниел Дрисколл (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с послами европейских стран и западным чиновниками в Киеве заявил, что пора «покончить с этим дерьмом», пишет Financial Times. The Guardian называет Дрисколла новым спецпредставителем президента Дональда Трампа по Украине. На этой неделе Reuters сообщал, что спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог может в январе покинуть свою должность.

Встреча, о которой сообщает FT, проходила в киевской резиденции временного поверенного в делах США на Украине Джулии Дэвис на следующий день после публикации американского мирного плана из 28 пунктов. Высокопоставленный европейский чиновник назвал тон встречи «тошнотворным».

Как пишет издание, Дрисколл опоздал и заявил: «Нам нужно покончить с этим дерьмом».

«Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее, но, по честной оценке военных США, Украина находится в очень плохом положении, и сейчас самое подходящее время для мира», — утверждал министр.

Он также сообщил, что гарантии безопасности для Киева являются частью сделки с Вашингтоном и будут обсуждаться с европейскими и украинскими лидерами в ближайшие дни.

По словам Дрисколла, он «оптимистично настроен и считает, что сейчас самое время для мира». Однако он предупредил, что Вашингтон не проявит никакой гибкости. «Мы не обсуждаем детали», — заявил министр.

По словам европейских чиновников, встреча быстро зашла в тупик. Дэвис заявила собравшимся, что, «как бы мы ни поддерживали продолжение войны на Украине, существуют пределы», рассказал один из послов.

Высокопоставленный европейский чиновник сообщил, что Дэвис и Дрисколл настаивали на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский подписал соглашение до Дня благодарения, который будет отмечаться в США в четверг, 27 ноября.

«У нас мало времени для мира — президент Трамп хочет мира сейчас», — утверждал Дрисколл. «Чем больше поваров на кухне, тем сложнее ею управлять», — заключил он.

Трамп накануне установил дедлайн для Украины на 27 ноября — к этому дню она должна согласиться с мирным планом. По словам главы Белого дома, у Зеленского «нет карт» на руках и ему придется одобрить сделку. «Ему (Зеленскому. — РБК) он (план США. — РБК) должен понравиться, а если ему не понравится, то, знаете ли, им следует просто продолжать бороться, я полагаю», — считает он.

Украинский лидер после телефонного разговора с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом сообщил, что Украина вместе с США и Европой «на уровне советников» будет работать над тем, чтобы «путь к миру стал действительно работоспособным». По его словам, Киев уважает стремление Трампа положить конец конфликту и «положительно воспринимает каждое реалистичное предложение». Зеленский перед разговором с Вэнсом сказал, что украинская сторона должна принять 28 пунктов и потерять достоинство или утратить ключевого партнера и столкнуться с тяжелой зимой.

Президент России Владимир Путин счел, что план США «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». По его словам, с Москвой «предметно» этот документ не обсуждался. Как предположил Путин, причина в том, что администрации Трампа «не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны».