Зеленский раскрыл 20 пунктов обсуждаемого с США мирного плана

План, в частности, предусматривает соглашение о ненападении между Россией и Украиной, закрепление Москвой этой политики по отношению к Киеву и Европе в законах, численность ВСУ в 800 тыс. в мирное время и гарантии Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана, который Киев обсуждает с Соединенными Штатами, сообщает «Страна».

План выглядит следующим образом

Подтверждение суверенитета Украины.

Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения.

Гарантии безопасности.

Численность ВСУ — 800 тыс. человек в мирное время.

США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5 устава НАТО. В случае «вторжения России» на Украину — военный ответ и восстановление санкций.

Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.

Украина станет членом ЕС в определенный срок (Киев хочет зафиксировать дату вступления, указал Зеленский).

Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном инвестиционном соглашении. Речь, в частности, пойдет о создании фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и сферу искусственного интеллекта, пояснил Зеленский.

Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель — привлечь $800 млрд. Как передает «Укринформ», Зеленский уточнил, что все средства, полученные от партнеров на эти цели, должны направлены исключительно на территории, находящиеся под контролем Украины.

«У Украины будет возможность определить приоритеты распределения своей доли средств на территории, находящихся под контролем Украины. И это очень важный момент, на который мы потратили большую часть времени — чтобы было указано, что речь идет о территориях, которые под контролем Украины», — сообщил Зеленский.

По его словам, в предыдущих проектах мирного соглашения, было другое видение. «Понятно, как это было раньше в первых драфтах старых документов», — добавил он.

Также в плане содержатся следующие положения:

Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

Безъядерный статус Украины.

Запорожская АЭС — пункт плана, ко которому компромисса пока нет. США предлагают трехстороннее управление, где американцы — главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина — 50 на 50.

Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости.

Территории — этот пункт называется «самым сложным». Один из вариантов — Россия выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — «стоим там, где стоим». США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. Если не будет согласия по формуле «стоим там, где стоим», то свободная экономическая зона может быть принята только через референдум, и тогда на референдум нужно выносить весь документ.

Россия и Украина обязуются не изменять договоренности силой.

Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована.

Обмен пленными «всех на всех», возвращение гражданских, детей и политзаключенных.

Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Киев не раз заявлял о согласии на проведение голосования. Bild 15 декабря писал, что Украина готова провести выборы в течение 100 дней.

Соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом.

После того как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Москва считает санкции незаконными, готова обсуждать гарантии, но подчеркивает, что они должны быть предоставлены и России, также должны соблюдаться ее жизненные интересы. Россия настаивает на выводе украинских сил со всей территории Донбасса. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для урегулирования конфликта подразделения ВСУ должны отойти не только из ДНР и ЛНР, но также из Запорожской и Херсонской областей, (все эти регионы вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году). Москва не против присоединения Украины к ЕС, указывали ранее российские власти. Что касается ЗАЭС, Россия исключала передачу контроля над станцией и ее совместное использование.

От России о наработках по плану урегулирования конфликта с Украиной должен был узнать спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. 19 и 20 декабря он провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами.

В Кремле говорили, что обратят внимание на то, насколько наработки по мирному плану на Украине, обсуждавшиеся в Майами, «соответствуют духу Анкориджа».

После очередного раунда переговоров Трамп заявил, что стороны «ближе [к урегулированию], чем когда-либо». Зеленский же говорил, что Киев ждет «фидбэк» от Вашингтона после переговоров с российской стороной.

Помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США. По его словам, у российской стороны сложилось впечатление, что вариант документа, предложенный для обсуждения, будет ухудшен. Положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, ничего хорошего не добавляют, говорил Ушаков.