Кремль сообщил, что Россия получил черновик мирного плана США по Украине

Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon / Reuters)

Москва получила набросок мирного плана США по урегулированию украинского конфликта. Проект основывается на договоренностях, достигнутых во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Предметно этот план не готовился, не обсуждался. Это действительно набросок американской стороны. Набросок, который был нам передан, но он верстался,- в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже. Собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкориджа», — сказал Песков.

Кремль считает, что американский проект мирного урегулирования конфликта на Украине может стать хорошей основой для переговоров. «Сейчас единственное, что есть субстантивное, — это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров, и об этом тоже говорил наш президент», — цитирует Пескова ТАСС.

Однако пресс-секретарь президента России уточнил, что Москва не получала обновленный план по Украине, состоящий из 19 пунктов. «Нет. То есть мы не знаем, о чем идет речь», — рассказал Дмитрий Песков.

Изначально проект мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, состоял из 28 пунктов. Среди основных положений: признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими территориями, конституционный отказ Украины от вступления в НАТО, ограничение численности ВСУ и поэтапное снятие санкций с России. Однако после переговоров в Женеве число пунктов в плане сократилось до 19.

Песков заявил, что на данный момент комментировать все сообщения СМИ о мирном плане США по Украине невозможно. А ситуацию он охарактеризовал как «информационную вакханалию».

При этом Москва неоднократно заявляла, что открыта к мирным переговорам. Однако американский план по Украине в Кремле не собираются обсуждать в «мегафонном режиме». «Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — сказал Песков.