Кремль сообщил, что Россия получил черновик мирного плана США по Украине
Москва получила набросок мирного плана США по урегулированию украинского конфликта. Проект основывается на договоренностях, достигнутых во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Предметно этот план не готовился, не обсуждался. Это действительно набросок американской стороны. Набросок, который был нам передан, но он верстался,- в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже. Собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкориджа», — сказал Песков.
Кремль считает, что американский проект мирного урегулирования конфликта на Украине может стать хорошей основой для переговоров. «Сейчас единственное, что есть субстантивное, — это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров, и об этом тоже говорил наш президент», — цитирует Пескова ТАСС.
Однако пресс-секретарь президента России уточнил, что Москва не получала обновленный план по Украине, состоящий из 19 пунктов. «Нет. То есть мы не знаем, о чем идет речь», — рассказал Дмитрий Песков.
Изначально проект мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, состоял из 28 пунктов. Среди основных положений: признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими территориями, конституционный отказ Украины от вступления в НАТО, ограничение численности ВСУ и поэтапное снятие санкций с России. Однако после переговоров в Женеве число пунктов в плане сократилось до 19.
Песков заявил, что на данный момент комментировать все сообщения СМИ о мирном плане США по Украине невозможно. А ситуацию он охарактеризовал как «информационную вакханалию».
При этом Москва неоднократно заявляла, что открыта к мирным переговорам. Однако американский план по Украине в Кремле не собираются обсуждать в «мегафонном режиме». «Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — сказал Песков.
